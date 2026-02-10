Leden ukázal zájem firem o účetní a profese v gastronomii

Období od ledna do března je pro finanční účetní vrcholem sezony. Probíhají roční účetní závěrky, příprava podkladů pro audit, uzavírání účetních období i zpracování daňových přiznání. Firmy často zjistí, že stávající tým časově nestíhá, což se promítá i do mzdových nabídek. Zatímco průměrná nástupní odměna finančních účetních v prosinci 2025 dosahovala 34 950 korun, v lednu 2026 vzrostla na 42 309 korun, tedy o 21,1 %.
„Firmy jsou ochotné připlatit za rychlé posílení týmu, aby zvládly špičku, ať už formou náboru zkušenějších lidí, kteří nebudou potřebovat dlouhé zaškolení, nebo krátkodobým navýšením kapacity prostřednictvím nových úvazků či dočasných kontraktů,“ uvedla šéfka JenPráce.cz Anna Kevorkyan.
Mzdy rostly i dalším profesím
V lednu vzrostly nástupní mzdy i několika profesím v segmentu gastro, konkrétně manažerům, přípravářům, kuchařům a obsluze. Vysvětlením lednového růstu nástupních mezd v gastru je kombinace nárazového nedostatku lidí po vánoční a silvestrovské špičce a odchodů zaměstnanců po vyplacení nejvyšších odměn roku.
„Prosinec je pro většinu provozů v gastronomii extrémně náročný. Probíhají vánoční večírky, sváteční menu, silvestrovské akce. Část personálu po tomto období z oboru odchází nebo mění zaměstnavatele,“ vysvětluje Kevorkyan s tím, že výsledkem je nárazový nedostatek lidí, který se zaměstnavatelé snaží řešit agresivnějším navyšováním nástupních mezd.
To je vidět například u pozice přípravář/přípravářka v gastronomii, kde průměrná nástupní odměna stoupla z 25 340 korun v prosinci 2025 na 30 070 korun v lednu 2026, tedy o 18,7 %. Podobný tlak je patrný i u manažerů v gastronomii, kde se průměrná nástupní mzda zvýšila ze 37 182 na 41 733 korun, což znamená růst o 12,2 %.
Deset profesí, kterým se za leden zvýšila průměrná nástupní odměna
|
Profese
|
Průměrná nástupní odměna v prosinci 2025
|
Průměrná nástupní odměna v lednu 2026
|
Změna
%
|
Změna absolutně
|
Finanční účetní
|
34 950 Kč
|
42 309 Kč
|
21,1 %
|
7 359 Kč
|
Specialista / specialistka nákupu
|
34 491 Kč
|
40 965 Kč
|
18,8 %
|
6 474 Kč
|
Přípravář / Přípravářka v gastronomii
|
25 340 Kč
|
30 070 Kč
|
18,7 %
|
4 730 Kč
|
Operátor / operátorka chemické výroby
|
31 800 Kč
|
36 443 Kč
|
14,6 %
|
4 643 Kč
|
Technik / technička automatizace
|
43 467 Kč
|
49 670 Kč
|
14,3 %
|
6 203 Kč
|
Specialista / specialistka ve službách
|
37 455 Kč
|
42 474 Kč
|
13,4 %
|
5 019 Kč
|
HR specialista / specialistka
|
38 500 Kč
|
43 263 Kč
|
12,4 %
|
4 763 Kč
|
Manažer / manažerka v gastronomii
|
37 182 Kč
|
41 733 Kč
|
12,2 %
|
4 551 Kč
|
Kuchař / Kuchařka
|
30 147 Kč
|
33 592 Kč
|
11,4 %
|
3 445 Kč
|
Obsluha lidí
|
30 215 Kč
|
33 534 Kč
|
11,0 %
|
3 319 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 1. 2026
„Vyšší nástupní mzdy jsou tedy přímou reakcí na potřebu rychle zaplnit uvolněná místa po sezóně a udržet provoz v chodu,“ dodala Kevorkyan s tím, že mimo gastronomii a účetnictví došlo mezi prosincem 2025 a lednem 2026 k navýšení nástupních mezd také u specialistů nákupu, operátorů chemické výroby či techniků automatizace. Polepšili si specialisté ve službách a HR specialisté.
Příspěvek na stravování stále dominuje
Mezi třemi nejčastěji nabízenými benefity v lednu dominoval příspěvek na stravování, který se objevil u 9,4 % pracovních nabídek. Těsně za ním následovaly finanční bonusy a prémie s podílem 9,3 %. Třetím nejčastějším benefitem byla dovolená navíc, kterou nabízelo 9,2 % inzerátů a která firmám pomáhá zvyšovat atraktivitu pracovních podmínek bez nutnosti výrazně navyšovat základní mzdy.
V lednu dominovaly portálu JenPráce.cz nabídky na dělnické profese, kterým připadlo 6,7 % všech inzerovaných pozic. Druhou nejčastěji poptávanou skupinou byli pracovníci obsluhy strojů s podílem 3,6 %, následovaní operátory výroby, na které připadlo 3,2 % nabídek. Stejný podíl, tedy 3,2 %, tvořily i pozice prodavačů a prodavaček. V 2,3 % případů se inzerce týkala skladníků a skladnic.
Z hlediska požadovaného vzdělání bylo v lednu pro 22,7 % nabízených míst dostačující základní vzdělání. Přibližně třetina pozic, konkrétně 34,5 %, vyžadovala odborné vyučení bez maturity. Největší podíl tvořily nabídky, kde bylo podmínkou středoškolské nebo odborné vzdělání s maturitou – ty představovaly 37,4 % všech inzerovaných pracovních míst. Naopak pouze menší část, zhruba 5,5 % pozic, byla určena pro uchazeče s vyšším odborným, bakalářským nebo magisterským vzděláním.
Praha nabídla nejvíc práce
V lednu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz Praha, a to s podílem 17,9 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,7 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 10,6 %. Co se týče brigád, vedla opět Praha s 29 % nabídek. Jihomoravský kraj v lednu na portálu nabídl 14,3 % brigád, zatímco Středočeský kraj měl podíl 9,6 %.
Z dat dále vyplývá, že 95,2 % pracovních nabídek připadalo v lednu na hlavní pracovní poměr a 4,8 % na brigády. „Výraznější snížení podílu brigád v lednu souvisí především se sezónností pracovního trhu a snahou firem o stabilizaci týmů po začátku roku,“ uvedla Kevorkyan s tím, že po vánoční špičce tradičně klesá poptávka po krátkodobé výpomoci v obchodu, logistice či gastronomii, kde brigády obvykle dominují.
Zaměstnavatelé se více soustředí na obsazování kmenových pozic. Firmy zároveň po novoročním plánování rozpočtů a výkonových cílů preferují hlavní pracovní poměr, který jim umožňuje lépe řídit kapacity a produktivitu.
Deset profesí, kterým za leden nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)
|
Profese
|
Změna nabízené odměny
|
Finanční účetní
|
7 359 Kč
|
Specialista / specialistka nákupu
|
6 474 Kč
|
Technik / technička automatizace
|
6 203 Kč
|
Specialista / specialistka ve službách
|
5 019 Kč
|
HR specialista / specialistka
|
4 763 Kč
|
Přípravář / Přípravářka v gastronomii
|
4 730 Kč
|
Operátor / operátorka chemické výroby
|
4 643 Kč
|
Manažer / manažerka v gastronomii
|
4 551 Kč
|
Všeobecná sestra
|
4 353 Kč
|
Inženýr / inženýrka kvality
|
3 846 Kč