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Letní odměny umí překvapit. Z bonusu však často zbude méně, než zaměstnanci čekají

redakce
Včera

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Účetnictví, účetní
Autor: UOL Účetnictví
Léto bývá obdobím, kdy řada firem vyplácí mimořádné odměny. Někde jde o bonus za výsledky za první pololetí, jinde o motivační příspěvek před dovolenou nebo mimořádnou odměnu za úspěšně dokončené projekty. Právě v těchto měsících ale mzdové účetní pravidelně odpovídají na stejnou otázku: Proč mi na účet přišlo méně, než jsem očekával?

Důvod většinou nespočívá v chybě zaměstnavatele ani účetní. Zaměstnanci často vycházejí z hrubé částky odměny, ale zapomínají, že mimořádné bonusy podléhají stejným pravidlům jako běžná mzda.

Bonus na papíře a bonus na účtu nejsou totéž

Pokud zaměstnavatel oznámí mimořádnou odměnu například ve výši 20 tisíc korun, řada lidí automaticky počítá s tím, že právě tolik dostane. Ve skutečnosti jde o hrubou mzdu. Stejně jako běžný výdělek podléhá i mimořádná odměna odvodům na sociální a zdravotní pojištění i dani z příjmů.

„Výsledná čistá částka proto může být o několik tisíc korun nižší. Největší překvapení přitom bývá u zaměstnanců, kteří mimořádné bonusy dostávají jen výjimečně a s fungováním mzdových odvodů se běžně nesetkávají,“ říká šéfka UOL Účetnictví Jana Jáčová.

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Není výjimkou, že zaměstnanci po výplatě kontaktují personální nebo mzdové oddělení s tím, že jim část odměny chybí. Ve většině případů jde ale pouze o rozdíl mezi očekáváním a skutečným výpočtem mzdy. Mzdová účetní při zpracování výplaty postupuje podle stejných pravidel jako u běžné mzdy. Bonus není samostatnou kategorií, která by měla jiné zdanění nebo výhodnější odvody.

Odměna může ovlivnit i další složky výplaty

Mimořádná odměna se nestává jedinou položkou výplatní pásky. V jednom měsíci se může kombinovat s přesčasy, příplatky za práci o víkendech nebo ve svátek, náhradami mzdy či dovolenou během, během které nemusí být nárok na variabilní složku mzdy, nebo nemocenskou. Právě proto bývá letní výplatní páska často složitější než během zbytku roku. Zaměstnanec pak obtížně rozlišuje, která část příjmu připadá na odměnu a která na ostatní mzdové složky.

Častým zdrojem nedorozumění bývá i porovnávání výplat mezi kolegy. Přestože oba zaměstnanci obdrželi stejnou mimořádnou odměnu, výsledná čistá částka nemusí být totožná. Výši čisté mzdy ovlivňuje celá řada individuálních okolností. Roli hrají například uplatňované daňové slevy, daňové zvýhodnění na děti, exekuční srážky, insolvence nebo jiné zákonné srážky ze mzdy. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou tak mohou obdržet rozdílnou částku na účet.

Očekávání je dobré přizpůsobit pravidlům

Mimořádné odměny jsou příležitostí podívat se podrobněji na vlastní výplatní pásku. Přestože ji zaměstnanci dostávají každý měsíc, mnoho z nich jednotlivým položkám nerozumí a kontrolují pouze konečnou částku.

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„Základní orientace ve výplatní pásce přitom pomáhá lépe pochopit nejen způsob výpočtu bonusů, ale i dovolené, příplatků nebo náhrad mzdy. Díky tomu lze snadněji odhalit případnou chybu a zároveň předejít zbytečným nedorozuměním,“ vysvětluje Jáčová.

Ještě před výplatou se navíc vyplatí zjistit, zda zaměstnavatel uvádí hrubou nebo čistou částku odměny a jak se bonus promítne do celkové mzdy. „Krátké vysvětlení od mzdové účetní může předejít zbytečným otázkám i nedorozuměním, ať se z motivace nestane demotivace,“ uzavírá šéfka JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

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redakce

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