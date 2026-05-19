Logicor posiluje svůj tým v Česku

Milan Růžička přináší rozsáhlé zkušenosti z českého trhu průmyslových nemovitostí, které získal při práci v poradenské sféře u předních světových konzultantských společností, jako jsou Colliers International a JLL. Naposledy působil jako Senior Associate ve společnosti Colliers, kde měl na starosti rozvoj obchodních aktivit, poradenství pro klienty a realizaci transakcí v rámci široké škály logistických a průmyslových projektů.
Během své kariéry poskytoval poradenství mezinárodním nájemcům i předním developerům. Podílel se na výběru lokalit, vyjednávání nájemních smluv a strukturování transakcí. Jeho zkušenosti tak pokrývají celý proces pronájmu průmyslových nemovitostí – od první analýzy trhu až po finální podpis smlouvy.
V Logicoru přebírá klíčovou roli v oblasti asset managementu s odpovědností za prosazování strategie správy aktiv v rámci českého portfolia. Do jeho gesce budou náležet nájemní transakce, strategické řízení aktiv a zvyšování hodnoty českého portfolia logistických nemovitostí společnosti.
Simona Štotová je finanční specialistkou se zaměřením na správu aktiv. Aktuálně působí v Praze, přičemž má za sebou cenné mezinárodní zkušenosti získané v lucemburské pobočce společnosti Logicor. Ve své současné roli dále rozvíjí své odborné znalosti v oblasti investičních operací a finančních procesů v dynamickém mezinárodním prostředí. Disponuje silnou mezinárodní perspektivou a schopností přizpůsobit se různým finančním a firemním kulturám.
Před nástupem do firmy Logicor působila ve finančních operacích společnosti PPG Industries, konkrétně v oblasti závazků vůči dodavatelům. Právě tam získala základy v oblasti finančních procesů, přesnosti a komunikace se zainteresovanými stranami v prostředí globální korporace.