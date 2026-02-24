CFOtrends  »  Logport posiluje vedení, z P3 přichází Tomáš Kubín

Logport posiluje vedení, z P3 přichází Tomáš Kubín

Jana Chuchvalcová
Dnes

Tomáš Kubín, Managing Director firmy Logport pro Českou republiku
Autor: Logport
Tomáš Kubín, Managing Director firmy Logport pro Českou republiku
Zkušený development manažer Tomáš Kubín po 17 letech odchází z P3 Logistic Parks, kde dosud vedl stavební oddělení pro region západní a střední/východní Evropy. Do Logportu nastupuje jako Managing Director pro Českou republiku a má řídit další expanzi a realizaci komplexních projektů.

V logistickém developmentu působí Kubín od roku 2008, kdy do P3 Logistic Parks nastoupil. Ve firmě postupně prošel několika manažerskými pozicemi a nakonec vedl stavební oddělení pro region západní a střední/východní Evropy. Podílel se na rozvoji portfolia společnosti v Česku i dalších zemích regionu se zaměřením na efektivitu výstavby, kvalitu realizace a udržitelnost projektů.

Nově přechází do českého developera Logport, kde převezme roli Managing Directora pro Českou republiku. Firma se specializuje na development komerčních nemovitostí, zejména multifunkčních městských zón propojujících logistiku, výrobu, kanceláře a služby. Přesun zkušeného manažera má posílit další expanzi společnosti a realizaci komplexních projektů na domácím trhu.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

  • 22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


