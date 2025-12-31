CFOtrends  »  Málo pravděpodobné scénáře roku 2026, aneb s čím trhy nepočítají

Málo pravděpodobné scénáře roku 2026, aneb s čím trhy nepočítají

Jana Chuchvalcová
Včera

2026
Autor: Shutterstock
S blížícím se koncem roku se zpravidla roztrhne pytel s rádoby analýzami toho, jaké scénáře a události nás mohou potkat v roce příštím. Převážně se přitom prezentují scénáře, které ta či ona instituce považuje za základní či konsensuální. Tu a tam se však objevují i scénáře alternativní či chceme-li extrémní. Stačí pak trocha fantazie a pohled na kurzy sázkových kanceláří či ocenění některých finančních instrumentů a řada (relativně) nepravděpodobných událostí se rychle vyjeví.

Níže nabízejí analytici ČSOB náhodný a nesourodý seznam událostí pro rok 2026, kde vidí trhy podle agentury Bloomberg a sázkové aplikace Polymarket aktuálně pravděpodobnost nižší než 10 %.

  • Nagano 2.0, aneb zisk zlatých medailí ze strany českých hokejistů na zimní olympiádě, která odstartuje již za pár týdnů v Itálii (pravděpodobnost 5 %).
  • Rusko s Ukrajinou uzavřou do konce ledna 2026 příměří (7 %).
  • Guvernérka Fedu Lisa Cook bude do konce února obviněna federálním soudem, což fakticky otevře cestu k jejímu odvolání z vedení americké centrální banky (6 %).
  • Fed v průběhu roku alespoň jednou zvýší úrokové sazby (4 %).
  • Bitcoin bude do konce roku stát méně než 25000 USD (7 %).
  • V USA proběhne další uzavírka americké vlády a Republikánská strana zároveň zvítězí v listopadových volbách do dolní komory Kongresu (6 %).
  • Kurz eurodolaru propadne v průběhu následujících 12 měsíců pod hranici 1,10 (8,7 %).
  • ECB v průběhu roku sníží oficiální úrokové sazby v eurozóně (6,5 %).
  • Česká koruna do konce roku oslabí nad EUR/CZK 25,60 (9,8 %).

„Připadávají vám některé výše popsané scénáře daleko více relevantní a přiřadili byste jim zcela jinou subjektivní (vyšší) míru pravděpodobnosti? Trhy jsou tu právě od toho, abyste se proti nim vymezili a zaujali vám vyhovující pozici. Někdo tomu může říkat spekulativní chování, ale častokrát může jít čistě o to, pojistit si klidnější spaní,“ uzavírá analytik ČSOB Jan Čermák.

