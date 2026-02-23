Marketing Bezrealitky povede v Česku i na Slovensku Pavel Skalský

Pavel Skalský přichází do Bezrealitky na pozici Chief Marketing Officer s více než dvacetiletou zkušeností v digitálním obchodu, marketingu a budování značek napříč různými segmenty. V Mercedes-Benz Financial Services měl téměř šest let na starosti marketing pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Předtím působil pět let v Kia Motors na pozici Digital & Social Media Manager, kde se věnoval rozvoji digitální komunikace a sociálních sítí značky. Ještě dříve stál u rozjezdu mobilního marketingu ve Vodafone Media Solutions.
Za své největší profesní úspěchy považuje Pavel Skalský právě projekty, které vznikaly „na zelené louce“. „V Atlas.cz jsem se podílel na budování online sales v Česku, online obchodní aktivity jsem rozjížděl i v Sanomě. Ve Vodafonu jsem stál u startu mobilního marketingu, v Kia Motors pak rozvíjel digitální a sociální komunikaci. Nyní bych se stejnou energií rád nastartoval i marketingové aktivity Bezrealitky,“ vyjmenovává Skalský s tím, že jeho úkolem je v Bezrealitky nastavit marketingové aktivity tak, aby měly jasný řád, dlouhodobý směr a odpovídaly ambicím značky. Za hlavní výzvu své nové role považuje oživení a modernizaci brandu.
Mezi aktuální priority Skalského patří kampaň k nové službě Komfort, která nabídne majitelům prodávajícím svou nemovitost pomoc realitního specialisty, za třetinovou cenu oproti realitním makléřům. V plánu má také celkové znovunastavení marketingových aktivit v Česku a rozběhnutí Bezrealitky na slovenském trhu, kde v těchto týdnech startují.