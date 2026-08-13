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Marketing FTMO nově řídí Jan Gemrich. S týmem vyvíjí vlastní AI nástroje a cílí na USA

redakce
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Jan Gemrich, nový CMO společnosti FTMO
Autor: FTMO
Jan Gemrich, nový CMO společnosti FTMO
Česká technologická společnost působící v segmentu moderního prop tradingu FTMO jmenovala nového ředitele marketingu. Do role CMO nastoupil bývalý manažer z Googlu a Heureky Jan Gemrich, který střídá Filipa Šatopleta. Ten působil v FTMO uplynulých devět let. Pod Gemrichovým vedením firma nyní sjednocuje datovou analytiku, zapojuje do procesů umělou inteligenci a spouští první kampaň ve Spojených státech. Jeho úkolem je také sladit marketing FTMO s globálním brokerem OANDA, kterého mateřský holding firmy loni akvíroval.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Do FTMO Jan Gemrich přichází z pozice marketingového ředitele Heureka Group, kde řídil tým 40 lidí na devíti trzích. Předtím připravoval marketingové kampaně pro foodora a jako CMO stavěl značku herního studia GAMEE. Devět let strávil v Googlu, kde z Prahy, Londýna a Toronta vedl regionální spotřebitelský marketing pro střední Evropu a Kanadu.

In-house analytika ušetří 200 tisíc eur

Jedním z prvních kroků pod Gemrichovým vedením byla revize toho, jak firma měří úspěšnost svých kampaní. Aby navíc firma přesně věděla, jak trh značku vnímá a jak reaguje konkurence, propojila data ze všech oddělení do jednoho interního systému. Kromě širokého sběru informací pomocí vlastních nástrojů, firma operuje i s nákupem dat třetích stran.

Udržet raketové tempo růstu, na které je FTMO od začátku zvyklé, je s narůstající velikostí firmy čím dál složitější. Naštěstí máme v marketingu stále spoustu nevyužitého potenciálu. Nejsem příznivcem rychlých změn jen na efekt. Místo toho jsme se s týmem rovnou ponořili do dat a měření kampaní. Podařilo se nám navrhnout vlastní řešení analytiky, díky kterému už nebudeme potřebovat externí nástroj Campaign Manager. Jen tento jediný krok ušetří firmě přes 200 tisíc eur ročně,“ popisuje své první dojmy Gemrich.

Globální brand a posílení týmu

Gemrichovým úkolem dále je udržet a prohloubit pozici FTMO coby globálního lovebrandu ve světě moderního prop tradingu. Jako „proof of concept“ pro příští rok nyní firma realizuje testovací brandovou kampaň ve Spojených státech, do které během tří měsíců investovala dvě procenta celoročního marketingového rozpočtu.

Oslovit a obsloužit klienty na 140 trzích světa představuje objem práce, který už lidský tým fyzicky neutáhne. Marketingové oddělení proto testuje zapojení umělé inteligence, od jazykových modelů Gemini a Claude až po pokročilé MCP konektory. Výsledkem tohoto úsilí je AI aplikace, kterou firma nyní nasazuje do ostrého provozu. Nástroj nejen automaticky lokalizuje texty, ale rovnou kontroluje, jestli splňují přísné právní požadavky a odpovídají brandovým nárokům.

Cyber26

V neposlední řadě pak Gemrich řídí, jak marketing FTMO ladí s komunikací globálního brokera OANDA, kterého loni foundři FTMO akvírovali. Nejen pro tento úkol firma posiluje marketingový tým a aktuálně hledá nové copywritery, specialisty na sociální sítě i stratégy.

V komunitě prop traderů je FTMO pojem. Nákupem OANDA ale vstupujeme na mnohem větší hřiště tradičních financí a mou prací je vybudovat nám silnou pozici i tam. Když komunikujete na 140 trzích, musíte jít na dřeň. Jednak proto rozšiřuji tým, jednak investujeme do automatizací. Teď se rozhodujeme, jestli si postavíme vlastní AI modely úplně na všechno, nebo část softwaru nakoupíme. Jde o to najít systém, ve kterém nám technologie nejen zlevní práci, ale sama dokáže řídit globální kampaně v reálném čase,“ uzavírá Gemrich.

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