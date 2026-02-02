CFOtrends  »  Méně obchodů a jeden megadeal. Český trh M&A trh přepsala akvizice Tescan Group

Méně obchodů a jeden megadeal. Český trh M&A trh přepsala akvizice Tescan Group

Dnes

Počet i objem transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku loni ve čtvrtém čtvrtletí meziročně mírně klesl. Uskutečnilo se 30 transakcí za 1,152 miliardy eur (27,9 miliardy korun), zatímco za stejné období roku 2024 to bylo 33 transakcí za 1,197 miliardy eur (29 miliardy korun). Objem transakcí byl největší v sektoru zdravotnictví, jak vyplývá ze statistik společnosti TPA.

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v Česku byla ve čtvrtém čtvrtletí 2025 akvizice brněnské technologické skupiny Tescan Group, která se specializuje na výrobu elektronových mikroskopů a pokročilých analytických zařízení. Kupujícím se stala japonská společnost Shimadzu Corporation, která za 100% podíl zaplatila přibližně 722 milionů eur.

Transakce představuje výrazné zhodnocení investice předchozího vlastníka, fondu Carlyle Group, který Tescan získal před zhruba třemi lety,“ uvádí partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. Dokončení prodeje se očekává příští rok po schválení regulačními orgány.

Mírný nárůst v CEE, Polsko si udrželo prvenství

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje mírný meziroční růst počtu i objemu transakcí. Celkově se tak ve čtvrtém kvartále uskutečnilo v regionu 229 transakcí za 4,416 miliardy eur (107,1 miliardy korun), přičemž ve stejném období roku 2024 to bylo 223 transakcí za 4,227 miliardy eur (102,5 miliardy korun). Nejvíce transakcí bylo opět zaznamenáno v Polsku, které si udrželo prvenství i v celkovém objemu.

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v celém regionu byl přitom prodej rakouské energetické společnosti ImWind. Ta provozuje 52 větrných turbín ve 14 větrných parcích a čtyři fotovoltaické elektrárny na území Rakouska. Kupujícím byl vídeňský dodavatel energií Wien Energie, který vlastní město Vídeň. 

„Hodnota transakce činí přibližně 800 milionů eur a akvizice představuje významné strategické rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů energie skupiny Wien Energie,“ podotýká Hlaváč.

Opatrnost investorů

Ve srovnání s třetím čtvrtletím loňského roku v celém regionu klesl počet transakcí o 11. Zároveň jejich objem klesl o zhruba 3,1 miliardy eur. V Česku počet transakcí mezičtvrtletně klesl o jednu, při poklesu objemu o zhruba 3,8 miliardy eur (pět miliardy eur ve 3. čtvrtletí vs. 1,152 miliardy eur ve 4. čtvrtletí).

V závěru roku 2025 zůstala aktivita na trhu fúzí akvizic v regionu CEE utlumená, přestože v první polovině roku došlo k mírnému oživení. Objem transakcí se stabilizoval, avšak stále nedosahuje úrovní z předchozích let. Celkový počet uskutečněných transakcí i počet transakcí se známou hodnotou zůstává oproti rokům 2023 a 2024 nízký, což odráží přetrvávající opatrnost investorů,“ upozorňuje Hlaváč.

Vysoká míra nejistoty

Trh je nadále ovlivněn vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině, nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitického napětí. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, digitalizace a robotizace či telekomunikací, zvýšená atraktivita zůstává v oblasti energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Dlouhodobě trvá zájem o výrobu s unikátním produktem.

Tržní dynamika zůstává rozmanitá napříč jednotlivými segmenty, přičemž aktivita se koncentruje zejména v oblastech s vyšší mírou technologické inovace. Výhled na rok 2026 je opatrný, přesto však nelze vyloučit oživení v atraktivních segmentech,“ uzavírá Hlaváč.

