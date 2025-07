Miliony za licence? Čeští IT manažeři hledají úspory a zvažují únik z amerických platforem

Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost IceWarp, kterého se v květnu 2025 zúčastnilo 1050 respondentů s rozhodujícími pravomocemi nebo alespoň poradním hlasem v oblasti IT, dále vyplývá, osmině (13 %) by to bylo jedno, více než čtvrtina neví (26 %) a pouze pětina (20 %) by na evropské řešení spíše nesázela.





„Dlouhodobě upozorňujeme na nepoměr využívání amerických komunikačních platforem nejen v Česku, ale i v rámci celé EU. V jiných regionech světa to už dávno pochopili a snaží se svá data chránit a neposkytovat je platformám, u kterých není jisté, kam je ukládají a zda je nereplikují do záloh fyzicky umístěných třeba na americkém území,“ říká Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp, která stojí za stejnojmennou komunikační platformou alternující právě Microsoft 365 a Google Workspace. Jak dodává, některé evropské země již zakazují používat produkty Microsoftu ve státní zprávě, protože se obávají zneužitelnosti účtů a dat uložených u jeho platformy.

Alternativu vítají mladší a vzdělanější IT experti

Češi zatím Microsoftu a Googlu většinou důvěřují, IT manažeři českých firem se ale už začínají poohlížet po alternativách. Nejen kvůli ochraně dat, ale také z důvodu ceny, protože evropská řešení jsou zpravidla cenově výhodnější než Microsoft nebo Google.

Polovina oslovených IT manažerů připouští, že jejich firma si nemůže dovolit za licence pro komunikační platformu utratit více než 100 tisíc korun, dalších 29 % odhaduje roční náklady na 100 až 500 tisíc korun, 11% od půl do jednoho milionu korun a necelá desetina (9,7 %) nad jeden milion korun.

Evropské alternativě by dali přednost především mladší IT manažeři. Ve věkové skupině 18 až 26 let je jich dokonce mírná většina (51 %), nadprůměrný zájem (47 %) vykazovali i respondenti ve věku 27 až 35 let. Naopak nejmenší zájem o „evropské řešení“ jeví nejstarší věkové kategorie IT manažerů ve věku 54 až 65 let, kteří by ho uvítali v 30 % případů.

Srovnatelné služby za třetinu ceny

Evropskému řešení by byli více nakloněni muži (45 %) než ženy (36 %) a také vysokoškolsky vzdělaní respondenti (47 %) před středoškoláky (42 %), vyučenými (34 %) a lidmi se základním vzděláním (31 %). Zastánci alternativních platforem se také více rekrutují z firem sídlících ve městech nad 5000 obyvatel než z menších obcí.

Zatímco ve městech nad 5000 obyvatel by evropskou alternativu k platformám od Microsoftu a Googlu uvítalo 42 % respondentů, v obcích pod 5000 obyvatel jen okolo 38 %. Z hlediska krajů jsou evropským platformám nejvíce nakloněni v Karlovarském (48 %), Jihomoravském (47 %), Středočeském (44 %), Zlínském (44 %) a Pardubickém kraji (43 %).

IceWarp představuje plnohodnotnou alternativu k platformám Microsoft 365 a Google Workspace s poloviční až třetinovou cenou za licenci. Tato čistě česká platforma funguje v jediném okně internetového prohlížeče, v němž nabízí e-mail, práci s dokumenty, TeamChat, videokonference a dashboard jako plochu počítače, která putuje s uživatelem ze zařízení do zařízení. IceWarp umožňuje propojení s uživatelovým účtem u OpenAI a aktivaci podpory AI. Platforma funguje buď jako cloudová aplikace nebo on-premise řešení, kdy se veškerá data ukládají na domovský server klienta.