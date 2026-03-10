Nejčastější chyby v DPPO: daňové ztráty

Typickým příkladem jsou daňové ztráty. Mohou firmě významně pomoci – zejména z pohledu likvidity – zároveň však prodlužují období otevřené pro daňovou kontrolu a mohou ovlivnit plánované změny ve vlastnické struktuře či restrukturalizace.
V tomto díle našeho seriálu se proto zaměříme výhradně na daňové ztráty, jejich uplatnění a na klíčová rizika, která by měl mít management při rozhodování pod kontrolou.
Daňové ztráty a jejich uplatnění
Zákon umožňuje uplatnit ztrátu v následujících pěti zdaňovacích obdobích, nebo ji zpětně uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období (tzv. loss carry-back). Rozhodnutí, jak se ztrátou naložit, však není pouze otázkou daňové optimalizace. Má totiž přímý dopad na cash flow společnosti, délku období otevřeného pro kontroly ze strany správce daně a transakční flexibilitu (například při vstupu investora či restrukturalizaci).
Zpětné uplatnění daňové ztráty
Zpětné uplatnění může výrazně zlepšit likviditu. Zde je jeden příklad. Společnost vykáže v roce 2025 daňovou ztrátu ve výši pět milionů korun. Pokud měla v letech 2023 a 2024 kladný základ daně, může podat dodatečná přiznání a získat zpět část již zaplacené daně (v zákonném limitu).
A výsledek? Okamžitý příliv hotovosti. Současně však dochází k prodloužení období otevřených pro daňové kontroly
Prekluzivní lhůta
Vykázání daňové ztráty prodlužuje prekluzivní lhůtu, což je doba, během níž může správce daně provádět daňovou kontrolu. Zatímco základní lhůta pro stanovení daně činí tři roky, u daňové ztráty se v návaznosti na období jejího uplatnění může významně prodloužit – v praxi až na osm let, v krajním případě maximálně na deset let. To má významné dopady na daňové plánování
a strategické řízení firmy.
Z pohledu řízení rizik tak každé rozhodnutí o uplatnění daňové ztráty znamená volbu mezi vyšším cash flow dnes a prodloužením období, po které může být společnost vystavena daňové kontrole.
Omezení při podstatné změně
Uplatnění daňové ztráty může být omezeno při podstatné změně vlastnické struktury (například převod podílu nad 25 % nebo změně kontroly). Výjimka z omezení platí, pokud alespoň 80 % tržeb pochází ze stejné činnosti jako v období vzniku ztráty.
Tato pravidla mají zásadní význam zejména při M&A transakcích, vstupu investora a vnitroskupinových restrukturalizacích.
Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty
Nově zavedený institut vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty umožňuje firmám zkrátit prekluzivní lhůtu. Tento krok je nevratný a musí být oznámen správci daně při podání daňového přiznání za období, v němž daňová ztráta vzniká.
Zkrácení lhůty pomáhá firmám minimalizovat riziko dlouhodobých daňových kontrol, což může být výhodné pro podniky, které preferují předvídatelnost daňových povinností.
Kdy a jak uplatnit daňovou ztrátu?
Pro CFOs je klíčové nejen to, zda daňovou ztrátu uplatnit, ale především kdy a za jakých podmínek.
- Zpětné uplatnění může pomoci firmám získat zpět část daně a zlepšit cash flow.
- Uplatnění do budoucna může snížit daňové zatížení v následujících letech.
- Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty může být užitečné pro firmy, které chtějí zkrátit období otevřených pro daňové kontroly.
Správně nastavené postupy při uplatnění daňové ztráty mohou firmám ušetřit a zároveň předejít problémům s daňovými úřady. Pokud společnost plánuje efektivně, může využít daňovou ztrátu k optimalizaci svého cash flow a snížení daní v budoucích letech.
Správná analýza, sledování legislativních změn a plánování, kdy a v jaké výši ztrátu uplatnit s ohledem na finanční plán, je klíčovým krokem pro každého CFO, který chce optimálně řídit daňové povinnosti své firmy a maximalizovat její finanční stabilitu.
***
Daňová ztráta: příležitost, nebo riziko?
Daňová ztráta může zlepšit cash flow, ale zároveň prodloužit období daňové nejistoty. Před rozhodnutím si položte tři následující otázky.
- Přinese zpětné uplatnění okamžitý přínos pro likviditu?
- Plánujeme změny ve vlastnické struktuře nebo vstup investora?
- Je pro nás prioritou daňová úspora, nebo zkrácení kontrolní lhůty?
Každá varianta má odlišný dopad na cash flow, kontrolní expozici i transakční připravenost společnosti.
***
Závěr
Daňové ztráty nejsou jen „číslem v přiznání“. Představují strategický nástroj, který může posílit likviditu, ale současně prodloužit období daňové nejistoty a ovlivnit budoucí transakce společnosti.
Rozhodnutí o jejich uplatnění by proto nemělo vznikat izolovaně při přípravě DPPO, ale jako součást širší finanční strategie firmy. Klíčové je vyhodnotit nejen okamžitý daňový efekt, ale také dopad do lhůt pro stanovení daně, vlastnické struktury a plánovaných restrukturalizací.
Z pohledu finančního řízení tak daňová ztráta představuje rovnováhu mezi krátkodobým přínosem pro cash flow a dlouhodobým řízením rizika. Správně načasované a zdokumentované rozhodnutí může firmě přinést stabilitu a předvídatelnost – nevhodně zvolené naopak otevřít prostor pro zbytečné daňové spory.