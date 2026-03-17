Nejčastější chyby v DPPO: převodní ceny

Převodní ceny nejsou jen technickým nastavením fakturace uvnitř skupiny. Představují oblast, kde se střetává obchodní realita, daňové právo a mezinárodní regulace.

Transakce mezi spojenými osobami patří dlouhodobě mezi nejčastější předmět daňových kontrol. Riziko nevzniká pouze tehdy, pokud ceny neodpovídají principu tržního odstupu, ale i tehdy, kdy společnost není schopna jejich nastavení obhájit kvalitní a konzistentní dokumentací.

Nesprávně nastavené převodní ceny mohou vést k doměrkům, sankcím i dvojímu zdanění v přeshraničních strukturách. Klíčové proto je řešit cenotvorbu už při nastavování obchodních vztahů, nikoli až v okamžiku, kdy kontrola požaduje vysvětlení.

Co jsou převodní ceny?

Převodní ceny představují ceny sjednávané mezi spojenými osobami – typicky mezi společnostmi ve stejné skupině nebo mezi subjekty se shodným vlastníkem. Z pohledu daňové legislativy se však nejedná o „interní“ ceny.

Zákon o daních z příjmů vyžaduje, aby tyto ceny odpovídaly principu tržního odstupu (arm’s length principle), tedy aby byly nastaveny tak, jako by byly sjednány mezi nezávislými subjekty za srovnatelných podmínek.

Kdy jsou firmy považovány za spojené?

Spojení může vzniknout několika způsoby. Jde například o následující způsoby.

  • Kapitálové spojení – pokud jedna osoba přímo nebo nepřímo drží alespoň 25% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby.
  • Jinak spojené osoby – pokud je mezi nimi vztah umožňující uplatňovat rozhodující vliv na řízení nebo kontrolu.
  • Personální propojení – například stejná osoba ve vedení více společností.
  • Osoby blízké nebo jednající ve shodě.

Obecně platí, že pokud mezi subjekty existuje vliv, který by mezi nezávislými osobami nevznikl, může být z pohledu správce daně naplněn předpoklad spojení.

Tuzemské a přeshraniční kontroly

Finanční správa v posledních letech zesílila kontrolu převodních cen nejen u přeshraničních, ale i u čistě tuzemských transakcí mezi spojenými osobami. Zaměřuje se zejména na situace, kdy:

  • dochází k přesunu zisku do ztrátových společností ve skupině,
  • marže neodpovídají funkčnímu a rizikovému profilu jednotlivých entit,
  • nebo chybí konzistentní dokumentace k cenotvorbě.

Doporučení pro řízení převodních cen

1. Dokumentace k převodním cenám: V první řadě je nezbytné mít řádně vedenou dokumentaci, která prokáže, že ceny mezi spojenými osobami odpovídají tržním hodnotám. Dokumentace by měla zahrnovat podrobný popis transakcí a metodiku zvolenou při stanovení cen.

2. Pravidelná analýza tržních cen: Firma by měla pravidelně provádět analýzu tržních cen, aby se ujistila, že jí sjednané ceny za vybraná plnění odpovídají těm, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty.

3. Interní kontroly: Implementujte kontrolní procesy pro správu převodních cen a pravidelně provádějte audity. Tato opatření zajistí, že ceny mezi spojenými osobami jsou v souladu s tržními podmínkami a aktuálními legislativními změnami.

Správné nastavení a dokumentace převodních cen jsou nezbytné pro minimalizaci daňových rizik a zajištění souladu s platnými předpisy. Pravidelná analýza tržních cen, kvalitní dokumentace a odpovídající interní kontroly mohou firmám pomoci vyhnout se daňovým problémům.

Proč je správné nastavení cen klíčové?

Pokud ceny mezi spojenými osobami neodpovídají tržním podmínkám, může správce daně upravit základ daně. Důsledkem může být:

  • doměření daně,
  • penále (až 20 % z doměřené částky),
  • úroky z prodlení,
  • v přeshraničních strukturách i riziko dvojího zdanění.

Riziko nevzniká pouze při „špatně“ nastavených cenách, ale i tehdy, pokud společnost nedokáže jejich tržní úroveň obhájit.

Shrnutí pro CFO

1. Dokumentace k převodním cenám: Mějte v pořádku dokumentaci, která obsahuje podrobný popis transakcí, srovnání s tržními cenami a metodiku pro stanovení cen.

2. Analýza tržních cen: Pravidelně provádějte analýzu tržních cen, aby ceny mezi spojenými osobami odpovídaly těm, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty.

3. Interní kontroly: Zajistěte odpovídající interní kontroly a procesy pro správu převodních cen, včetně pravidelných auditů a sledování změn v trhu a legislativě.

Závěr

Převodní ceny nejsou jen otázkou souladu s předpisy. Jsou součástí finanční strategie skupiny a významně ovlivňují daňovou expozici i reputační riziko společnosti. Pro CFO je klíčové zajistit, aby cenotvorba odpovídala funkčnímu a rizikovému profilu jednotlivých entit, byla průběžně vyhodnocována a byla podložena obhajitelnou dokumentací.

Správně nastavené převodní ceny zvyšují předvídatelnost daňových dopadů a snižují pravděpodobnost sporů. Podcenění této oblasti naopak může otevřít prostor pro zásadní korekce základu daně – často s kumulativním dopadem za několik let.

Autorkami textu jsou daňová poradkyně a partnerka MATIDAL GROUP Eva Šaffková a daňová poradkyně Lenka Rybáková.

Krátce

  • 13. 3.  Zatímco průmysl rostl díky výrobě aut, studený leden zpomalil stavební práce

    Průmyslová produkce roste již dvanáct měsíců za sebou – v lednu přidala meziročně 2,8 %, ale meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Důvodem byla vysoká srovnávací základna loni v prosinci. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,8 %. K růstu přispěla nejvíce výroba automobilů, kovozpracující průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

    Méně se dařilo stavební produkci, která v lednu meziročně klesla o 1,5 % a meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 0,7 % a bylo zahájeno o 14,0 % bytů více, dokončeno bylo o 22,5 % bytů méně. „V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo i méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 %, zatímco pozemní stavby klesly o 2 %,“ říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

  • 13. 3.  Maloobchod po slabém prosinci zazářil

    Tuzemské maloobchodní tržby letos v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 5 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,1 %) i než o měsíc dříve (1,8 %). Meziměsíčně rostly nejvíce prodeje přes internet, dále prodej oděvů a obuvi či výrobků pro kulturu a rekreaci. Neslavně si naopak vedly prodeje výrobků pro domácnost a potravin.

    „Vzhledem k pokračujícímu silnému růstu mezd, relativně nízké nezaměstnanosti a optimistickému sentimentu předpokládáme, že se v maloobchodě vydaří celý letošní rok, který by mohl přinést růst tržeb mírně přes 3 %. Tedy za předpokladu, že nedojde k dramatické eskalaci války v Iránu a z ní plynoucí komoditní inflace,“ komentuje aktuální data ČSÚ hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

  • 12. 3.  Loni zbankrotovalo 746 firem

    V roce 2025 vyhlásilo bankrot 746 společností, o 11 % více než v roce 2024. Nejvíc krachují menší firmy s tržbami do 30 milionů korun. Třetina zbankrotovaných společností podniká v jednom z pěti oborů – pronájem a správa nemovitostí, výstavba budov, nespecializovaný velkoobchod, stravování a zprostředkování velkoobchodu. Z geografického pohledu nejvíc společností vyhlásilo bankrot v Praze (45 %) a Jihomoravském kraji (16 %), což odpovídá rozložení podnikatelské základny v Česku, vyplývá z dat společnosti Dun & Bradsteet.

