Nejčastější chyby v účetní závěrce? Dlouhodobý majetek pod lupou

Dnes

Účetní závěrka
Autor: Shutterstock
Dlouhodobý majetek patří mezi oblasti účetní závěrky s největším dlouhodobým dopadem. Chyby ve stanovení vstupní ceny, nesprávné určení způsobu odpisování nebo nedostatečné posouzení, zda se jedná o opravu či technické zhodnocení, se často neprojeví pouze v jednom účetním období, ale ovlivňují hospodářský výsledek i rozvahu společnosti po řadu let.

Na rozdíl od chyb v dokladové kázni či časovém rozlišení se jejich dopad často projeví až s odstupem času, což z dlouhodobého majetku činí jednu z nejrizikovějších oblastí účetní závěrky a častý předmět auditorských i daňových kontrol.

Dlouhodobý majetek

  • Vstupní cena

Chyby v kapitalizaci investičních výdajů mají dlouhodobý dopad na rozvahu a opakovaně ovlivňují hospodářský výsledek i hodnotu aktiv. Opomenutí aktivace vedlejších pořizovacích nákladů (např. náklady na dopravu a montáž) vede k podhodnocení vstupní ceny dlouhodobého majetku a nesprávnému navýšení nákladů běžného období. Naopak nesprávná kapitalizace neinvestičních výdajů vede k umělému zvýšení hospodářského výsledku běžného období a zkreslení účetních odpisů s přesahem do více období.

Klíčem ke správnému ocenění dlouhodobého majetku je vypracování spolehlivých interních směrnic, které s ohledem na specifika podniku podchytí metodiku stanovení vstupní ceny dlouhodobého majetku a určení okamžiku jeho zařazení do užívání. Směrnice by měla mimo jiné obsahovat například kontrolní seznam vedlejších nákladů a protokoly k zařazení majetku do užívání.

  • Technické zhodnocení vs. oprava

Zatímco opravou dochází k uvedení majetku do původního stavu při zachování jeho funkčnosti, technické zhodnocení provází změna parametrů a použitelnosti dlouhodobého aktiva. Technické zhodnocení proto navyšuje vstupní a zůstatkovou hodnotu majetku. Oproti tomu výdaje na opravy se účtují přímo do nákladů.

Pokud dojde k situaci, kdy je technické zhodnocení (např. instalace nového modulu softwaru) zaúčtováno do nákladů, dochází k nesprávnému podhodnocení aktiva a snížení výsledku hospodaření. Je-li běžná oprava (např. výměna oken v budově bez změny velikosti) kapitalizována do dlouhodobého majetku, je jeho hodnota nesprávně nadhodnocena
a hospodářský výsledek je ve výsledku vyšší, nežli by měl být.

Prevencí rizika v této oblasti je řádné zdokumentování stavu dlouhodobého majetku před jeho změnou, vyhotovení technických protokolů popisujících změny parametrů a nastavení spolehlivého způsobu předání informací mezi technickým a účetním oddělením. Podpůrným nástrojem správné klasifikace je interní směrnice definující kritéria zhodnocení vs. oprav.

  • Odpisový plán

Účetní odpisový plán musí věrně odrážet ekonomické opotřebení majetku. V praxi se často používají příliš dlouhé či krátké odpisové doby nebo dokonce délka odpisování dle daňových předpisů. To obvykle neodpovídá skutečné době použití majetku a dochází ke zkreslení netto hodnoty aktiv i hospodářského výsledku napříč několika obdobími. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (resp. oprávkami) je také faktorem ovlivňujícím výpočet odložené daně.

Pro dosažení a udržení účetních odpisů odpovídajících skutečnému užívání dlouhodobého majetku doporučujeme důkladné zdokumentování odpisových plánů a jejich pravidelnou roční revizi ideálně ve spolupráci s technickými specialisty z provozu.

Na co si dát pozor u dlouhodobého majetku

  • nejednoznačně vymezený okamžik zařazení majetku do užívání,
  • opomenuté vedlejší pořizovací náklady ve vstupní ceně,
  • nesprávná klasifikace technického zhodnocení a oprav,
  • odpisové plány neodpovídající skutečné době využití majetku,
  • mechanické přebírání daňových odpisů do účetnictví.

Závěr

Správné zachycení dlouhodobého majetku vyžaduje nejen znalost účetních pravidel, ale i funkční spolupráci mezi technickým a finančním oddělením a kvalitní interní směrnice. V příštím týdnu nás čeká poslední část seriálu, v která se zaměří na princip opatrnosti a na vazby mezi účetnictvím a daněmi. Ty totiž mají zásadní vliv na důvěryhodnost účetních výkazů.

Autorkami textu jsou daňová poradkyně Eva Šaffková a hlavní účetní společnosti MATIDAL GROUP Denisa Chejnovská.

Krátce

  • 13. 2.  Polovinu inflace tvoří nájemné

    Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad ČSÚ z 5. února. Podle očekávání ji srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát, což samo o sobě z inflace ubralo 0,4 procentního bodu. Bez něj by poklesla jen minimálně, a to na rovná 2 %.

    Základní trendy se ani letos v úvodu nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflaci i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

  • 13. 2.  V Česku v lednu zbankrotovalo 53 firem, meziročně o 12 méně

    Soudy v Česku v lednu vyhlásily 53 bankrotů obchodních společností, což je meziročně o 12 bankrotů (-18 %) méně. Zároveň přijaly 92 návrhů na bankrot, oproti lednu roku 2025 je to o deset více (+12 %). V průměru za celou ČR na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu v lednu připadlo 17 firemních bankrotů.

    Z hlediska delšího období bývá počet bankrotů v rámci roku právě v lednu čtvrtým nejvyšším. Prosinec je z tohoto hlediska naopak nejslabším měsícem. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, soudy vyhlásily bankrot 739 obchodních společností. Oproti předchozímu období jich bylo o 45, respektive o 6 % více. Počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil pouze v polovině krajů a dynamika počtu bankrotů se mezi kraji výrazně lišila,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

    Soudy zároveň za posledních 12 měsíců přijaly 1 175 insolvenčních návrhů. Oproti předchozímu období o 8 % více. Zároveň to byl v rámci dvanáctiměsíčního období od února do ledna nejvyšší počet návrhů na bankrot za posledních sedm let.

  • 11. 2.  Optimismus obchodníků posiluje již třetí čtvrtletí v řadě

    Zimní kolo pravidelného čtvrtletního průzkumu sentimentu mezi předními českými obchodníky přineslo další zlepšení celkové nálady v sektoru obchodu. SOCR Retail Index vzrostl v zimě o 0,7 bodů na 63,6 bodů ze 100, čímž zaznamenal růst již třetí čtvrtletí v řadě. Ke zlepšení nálady došlo zejména mezi obchodníky s nepotravinovým zbožím, jejichž reálné tržby (tedy po očištění o inflaci) vykazovaly během minulého roku solidní růst, podle dat ČSÚ v prosinci meziročně o 2 %.

    „Obchodníci vstoupili do roku 2026 s lepší náladou, a to jak na základě hodnocení úspěšného růstu prodejů posledního loňského kvartálu, tak s ohledem na očekávání výsledků celého nadcházejícího roku. Vyšší hodnoty SOCR Retail Indexu jsou zároveň odrazem tvrdých dat o rostoucí spotřebě domácností, nízké inflaci a stabilním růstu tržeb. Optimismus českých spotřebitelů, který v posledním období zaznamenává celoevropsky nadprůměrných hodnot, je příslibem dobrých výsledků také do dalších měsíců jak pro obchodníky, tak pro celou českou ekonomiku, která posiluje právě díky rostoucí spotřebě domácností,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

