Několik tipů, jak v roce 2025 bezpečně poznat legitimní web

Dnes

Bezpečnost a dostupnost dat
Autor: Exponet SK
Bezpečnost a dostupnost dat
Digitální prostředí se mění a spolu s ním i triky, které používají kybernetičtí útočníci. To, co ještě před pár lety platilo jako dobrá bezpečnostní praxe – například důvěra v ikonu zámku v adresním řádku nebo rozpoznání podvodného webu podle nezvyklé adresy – dnes už neobstojí.

Podvody jsou sofistikovanější a s rostoucím využitím umělé inteligence se falešné stránky stále více podobají těm legitimním. Přinášíme aktuální tipy, jak v roce 2025 chránit svá data a rozpoznat, kde raději nekupovat nebo neklikat.

Podezřelá adresa webu jako varovný signál

Vzhledem k tomu, že se nyní pomocí umělé inteligence vytvářejí falešné webové stránky během několika minut, a to s propracovaným textem a téměř přesnými kopiemi log, ubývá i charakteristických znaků, podle kterých bychom mohli poznat, že se jedná o falešnou webovou stránku. Existují tedy ještě vůbec nějaké znaky, které můžeme rozpoznat?

Outstream Placeholder

„Mimo neznámé nebo napodobené adresy URL dnes většina podvodných webů nevykazuje žádné zjevné známky podvodného jednání. Ačkoliv někteří podvodníci stále tvoří falešné stránky ručně, ty vytvářené pomocí umělé inteligence často nevykazují žádné zjevné znaky, které by na jejich nelegitimitu upozornily. Uživatelé se už nemohou spolehnout na vizuální dojmy, grafické nedostatky webu nebo jazykové či gramatické chyby,“ upozorňuje Patrick Müller, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Sophos.

Ikona zámku již není spolehlivým ukazatelem

Některé bezpečnostní pokyny a tipy stále doporučují hledat ikonu zámku v adresním řádku a zkontrolovat, zda adresa obsahuje HTTPS, jako jistý znak toho, že se jedná o legitimní webovou stránku. Je ale skutečně přítomnost zámku v adresním řádku potvrzením, že se jedná o legitimní webovou stránku? A mohou si kyberzločinci pořídit SSL certifikáty a přidat ikonu zámku a https do svých adres?

„Ikona zámku v adresním řádku prohlížeče dnes již nezaručuje, že je web důvěryhodný. Ikona zámku v adresním řádku prohlížeče znamená pouze to, že komunikace s webem je šifrovaná. Vzhledem k tomu, že šifrování používá prakticky každý web a certifikáty jsou dostupné zdarma a bez nutnosti ověření identity, moderní prohlížeče tuto ikonu často ani nezobrazují. V roce 2025 využívá šifrování prakticky každý podvodný web,“ upozorňuje Müller.

Nejbezpečnější je používat záložky, ne odkazy

Bezpečnostní experti doporučují ukládat si oblíbené weby do záložek a navštěvovat je výhradně touto cestou. Zejména pak u elektronického bankovnictví, poskytovatelů penzijního spoření nebo u často navštěvovaných e-shopů. Je sice lákavé klikat na odkazy v e-mailech nebo hledat značku přes vyhledávač, ale tyto odkazy mohou vést na podvodné stránky.

Malé a střední podniky pod stále těžší palbou kyberútoků Přečtěte si také:

Malé a střední podniky pod stále těžší palbou kyberútoků

Nejste-li si jistí, zda jste na oficiálním webu, ověřte si jeho adresu jiným způsobem – u obchodu například na letáku, u banky na zadní straně platební karty apod. Ačkoliv toto doporučení není ideální, vyhledávače v posledních letech přestávají být spolehlivým zdrojem informací.

„Podvodníci si kupují reklamní pozice, které se zobrazují nad výsledky se skutečnými firemními weby. Pokud už k vyhledání webu používáte vyhledávač, neklikejte na reklamy, ale na výsledky zobrazené až pod nimi,“ doporučuje Müller.

Cyber25 Early

Co může napovědět způsob platby?

Jedním z ukazatelů legitimity e-shopu je i to, jaké způsoby platby nabízí. Důvěryhodné stránky často umožňují platbu přes PayPal, což kromě vyšší důvěryhodnosti poskytuje i dodatečnou ochranu proti podvodům. Zároveň se tím omezí počet míst, kde sdílíte údaje o své kartě.

Podobně je to s dopravou, legitimní weby nabízí více způsobů doručení a platby včetně dobírky. Ale ani dobírka není zárukou – podvodníci na falešných e-shopech nabízejí kvalitní zboží, ale pak doručí balíček s levným, nekvalitním či úplně jiným produktem. Dobírka tak není zárukou bezpečného nákupu, protože oběť platí dříve, než si ověří obsah zásilky. Řešením je nakupovat pouze u ověřených prodejců, kontrolovat recenze a pokud možno balíček otevřít ihned při převzetí.

Krátce

  • 1. 9.  Představenstvo skupiny ČSOB posílí Karin Van Hoecke, zaměří se na inovace

    Novou členkou představenstva skupiny ČSOB se od 1. listopadu stane Karin Van Hoecke. Přichází z belgické divize mateřské skupiny KBC, kde byla posledních sedm let výkonnou ředitelkou pro digitální transformaci a data. Zároveň se od 1. října změní strategické zodpovědnosti členů představenstva ČSOB.

    Prioritou Karin Van Hoecke budou primárně inovace, dohlížet bude i na strategii nového rozvojového útvaru „Ecosphere“, který zahrnuje také budování partnerství s externími partnery. Převezme také zodpovědnost za oblasti daily banking a mezinárodní acquiring a společnosti Skip Pay, Igluu a Ušetřeno.cz.

    Do skupiny KBC přišla Karin Van Hoecke v roce 1998, kdy začínala v trainee programu. Postupně prošla řadou rolí, byla výkonnou ředitelkou retailového segmentu, ředitelkou retailové pobočky KBC nebo vedla Trade Finance. Vystudovala na Univerzitě v Gentu a získala titul MBA na Univerzitě v Antverpách.

  • 29. 8.  Česká ekonomika zrychlila, ve druhém čtvrtletí rostla o 2,6 %

    Zpřesněný odhad ČSÚ vylepšil meziroční růst české ekonomiky ve druhém kvartále na 2,6 %, díky čemuž činil mezičtvrtletní růst 0,5 %. Tuzemská ekonomika tak vykazuje v evropském kontextu nadprůměrnou výkonnost, což potvrzuje i zlepšený výhled ministerstva financí, které optimisticky očekává celoroční růst tempem 2,1 %.

    Hospodářský růst bude podle analytika PwC Dominika Kohuta i ve zbytku roku tažený silnou spotřebou domácností stimulovanou rostoucími reálnými mzdami a také vládními investicemi, které standardně akcelerují ve druhé polovině roku. Tento rok je navíc volební a jakkoliv se tato vláda zaříká rozpočtovou odpovědností, na vládních investicích dle svých slov šetřit nechce.

    „Pozitivním růstovým faktorem pro druhou polovinu roku může být také zahraniční obchod, který ve druhém kvartále zaostával. Přestože podle MF zavedení cel poškodí českou ekonomiku o 0,2 procentního bodu, silný pozitivní impuls očekáváme díky ukončení dlouhého období nejistot o budoucí celní politice USA. Hospodářskému růstu naopak nepomohou nižší úrokové sazby, které podle všeho zůstanou na současných 3,5 % nejméně do konce roku,“ uzavírá Kohut.

  • 27. 8.  Pražská burza zaznamenala rekordní denní objem akciových obchodů

    Pražská burza zažila v úterý 26. srpna rekordní obchodní den, když objemy akciových obchodů dosáhly 5,17 miliardy korun. Jde o nejvyšší denní objem od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012.

    Mimořádná obchodní aktivitu se projevila rovněž v počtu transakcí. V obchodním systému bylo uzavřeno celkem 6 403 obchodů. Největší objemy zaznamenala emise společnosti ČEZ, následována reprezentanty bankovního sektoru. Hlavním důvodem vysoké obchodní aktivity byl pravidelný rebalancing báze indexu MSCI Emerging Market.

