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Nemovitosti v Česku přitahují více kapitálu. Investice ve druhém kvartálu překonaly miliardu eur

redakce
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Kancelářská budova, nemovitost
Autor: Shutterstock
Český investiční trh zaznamenal ve druhém čtvrtletí mimořádně silný výsledek. Podle analýzy společnosti Colliers dosáhl celkový evidovaný objem investic přibližně 1,02 miliardy eur ve více než 30 identifikovaných transakcích, což je oproti prvnímu čtvrtletí více než dvojnásobný nárůst. Největším sektorem podle objemu se přitom stala rezidenční aktiva s podílem přibližně 38 %.
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Úspěšné čtvrtletí táhly byty a kanceláře

Vedle rezidenčního sektoru zaznamenala silné čtvrtletí i kancelářská aktiva, která se na celkovém objemu podílela 35 %. Dobře diverzifikované čtvrtletí doplnila aktiva se smíšeným využitím, průmysl, alternativní aktiva, hotely a maloobchod. Český kapitál zůstal celkově dominantní, čtvrtletí však zároveň ovlivnila přítomnost západoevropských a globálních institucionálních investorů, což je pozitivní signál rostoucí atraktivity trhu.

Posun rezidenčních aktiv na první místo odráží podle Colliers rostoucí institucionalizaci českého trhu nájemního bydlení. Nejvýraznější transakcí čtvrtletí se stala akvizice Sídliště Písnice, rozsáhlého rezidenčního komplexu s přibližně 760 byty v Praze-Písnici, kterou od CIB Group koupila společnost WOOD & Co. Jde o jednu z největších českých rezidenčních investičních transakcí v historii. Společnosti Kooperativa a MINT zároveň prostřednictvím forward purchase transakcí koupily od Sekyra Group a dalších investorů budovy pro nájemní bydlení v rámci další fáze pražského projektu Rohan City.

Institucionální kapitál přestává být v nájemním bydlení výjimkou a stává se hlavním hráčem. Transakce jako Sídliště Písnice ukazují, že investoři začínají věřit dlouhodobým fundamentům českého trhu s nájemními byty stejně silně jako u kanceláří,“ říká Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

V kancelářském segmentu vyniklo dokončení prodeje Port7, kancelářského kampusu třídy AAA v Praze 7, který Skanska prodala izraelské společnosti AFI Europe. Pozornost přitáhl také prodej bývalého paláce Československé obchodní banky v ulici Na Příkopě, prestižní pražské obchodní třídě, který skupina CPI PG prodala italské pojišťovně Generali. Budova kombinuje kanceláře s rozsáhlou maloobchodní částí, nedávno pronajatou společnosti Peek & Cloppenburg.

Výnosy se drží beze změny

Prime výnosy napříč všemi hlavními třídami aktiv zůstaly i ve druhém kvartálu stabilní a beze změny. Kancelářské nemovitosti nejvyšší kvality se drží na 5,25 %, průmyslové a logistické na 5 %, nákupní centra na 6 % a maloobchodní nemovitosti na hlavních třídách na 4,50 %.

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Stabilita výnosů neznamená stagnaci trhu, ale zdravé sladění cenových očekávání s rizikově-výnosovými profily, které aktivní investoři požadují. O moderní udržitelné kanceláře, prime logistiku a kvalitně umístěná víceúčelová aktiva je i nadále silný zájem kupujících na úrovni nebo poblíž prime hodnot, zatímco sekundární a value-add nemovitosti se obchodují s širšími spready a investoři u nich pečlivě posuzují nájemní profily, capex i exit strategie,“ popisuje Stanko.

Pozitivní vývoj pro celý rok

Pro zbytek roku 2026 očekává Colliers pokračování pozitivního vývoje. Kancelářské budovy, zejména moderní a dobře pronajatá aktiva v zavedených pražských lokalitách, by měly nadále podporovat celkový objem trhu s tím, že několik dalších významných transakcí se očekává ještě do konce roku.

Cyber26

U rezidenčních a smíšených projektů by forward purchase transakce a prodeje rezidenčních portfolií měly pokračovat i ve druhém pololetí. K objemu i likviditě trhu přispívá také rostoucí rozmanitost investovatelných tříd aktiv, včetně alternativních segmentů, jako jsou seniorské bydlení, nemovitosti pro vzdělávání nebo mechanismy sale-and-leaseback, které rozšiřují okruh kupujících i prodávajících.

S přibližně 1,46 miliardy eur zaznamenanými už v prvním pololetí by dosažení 3,0 až 3,5 miliardy eur pro celý rok 2026 vyžadovalo solidní, nikoliv však výjimečné druhé pololetí. Prime výnosy by podle základního scénáře měly po zbytek roku zůstat stabilní napříč všemi hlavními třídami aktiv,“ uzavírá Stanko.

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redakce

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