Nikola Parrák je novou šéfkou marketingu Škoda Auto pro český trh

Vedoucí marketingu Škoda Auto Nikola Parrák
Autor: Škoda Auto (publikováno se svolením)
Škoda Auto rozšiřuje na českém trhu svůj manažerský tým. S platností od 2. ledna 2026 se funkce vedoucí marketingu ujímá Nikola Parrák. Dosavadní vedoucí Libor Šedivák již od 1. října 2025 působí jako vedoucí Rozvoje strategie a obchodní sítě ČR, do konce roku 2025 zastával obě pozice. Nikola Parrák bude ve své roli zodpovědná přímo vedoucímu Škoda Auto pro český trh Jiřímu Maláčkovi.

Nikola Parrák je zkušená profesionálka s širokými znalostmi v oblasti mezinárodní reklamy, strategie značky a event managementu. Je absolventkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy a má za sebou řadu studijních i pracovních stáží v zahraničí.

Do Škoda Auto nastoupila v roce 2015 a prošla řadou pozic především v oblasti marketingu, působila také v koncernu Volkswagen. V minulosti koordinovala uvádění globálních kampaní a poskytovala strategickou podporu pro nové trhy. Mezinárodní zkušenosti získala v Číně, kde působila jako senior brand specialistka u společností Volkswagen Group China v Pekingu a SAIC Volkswagen v Šanghaji.

Na svém dosavadním působišti ve společnosti Škoda Auto pracovala jako koordinátorka tvorby komunikačního obsahu, kde dohlížela na vývoj a realizaci globálních marketingových kampaní pro uvedení nových modelů na trh a poprodejní produkty i služby. Do její kompetence spadalo rovněž budování strategických partnerství s předními mediálními a technologickými společnostmi. Od 2. ledna se ujímá zodpovědnosti za oddělení marketingu automobilky na českém trhu.

Dosavadní vedoucí marketingu Libor Šedivák působil na tomto postu od října 2021 a výrazně přispěl k rozvoji marketingových aktivit především zavedením nových metod marketingové komunikace. Od 1. října 2025 zastává pozici vedoucího Rozvoje strategie a obchodní sítě ČR.

