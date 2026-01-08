Nikola Parrák je novou šéfkou marketingu Škoda Auto pro český trh

Nikola Parrák je zkušená profesionálka s širokými znalostmi v oblasti mezinárodní reklamy, strategie značky a event managementu. Je absolventkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy a má za sebou řadu studijních i pracovních stáží v zahraničí.
Do Škoda Auto nastoupila v roce 2015 a prošla řadou pozic především v oblasti marketingu, působila také v koncernu Volkswagen. V minulosti koordinovala uvádění globálních kampaní a poskytovala strategickou podporu pro nové trhy. Mezinárodní zkušenosti získala v Číně, kde působila jako senior brand specialistka u společností Volkswagen Group China v Pekingu a SAIC Volkswagen v Šanghaji.
Na svém dosavadním působišti ve společnosti Škoda Auto pracovala jako koordinátorka tvorby komunikačního obsahu, kde dohlížela na vývoj a realizaci globálních marketingových kampaní pro uvedení nových modelů na trh a poprodejní produkty i služby. Do její kompetence spadalo rovněž budování strategických partnerství s předními mediálními a technologickými společnostmi. Od 2. ledna se ujímá zodpovědnosti za oddělení marketingu automobilky na českém trhu.
Dosavadní vedoucí marketingu Libor Šedivák působil na tomto postu od října 2021 a výrazně přispěl k rozvoji marketingových aktivit především zavedením nových metod marketingové komunikace. Od 1. října 2025 zastává pozici vedoucího Rozvoje strategie a obchodní sítě ČR.