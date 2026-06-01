Novou partnerkou BBH je expertka na soutěžní právo Ivana Halamová Dobíšková

Specializace soutěžního práva byla historicky silně podporována zejména špičkovou praxí kanceláře v oblasti M&A a řešení sporů, nyní však získává další výrazné posílení. Rozšířením partnerského týmu o Ivanu Halamovou Dobíškovou, individuálně doporučovanou v žebříčku Chambers and Partners, vzniká jeden z nejzkušenějších týmů s unikátní expertízou pro soutěžní právo na českém trhu.
Kromě dlouholeté zkušenosti s prací pro renomovanou mezinárodní advokátní kancelář, byla významnou součástí profesní dráhy Ivany Halamové Dobíškové také zkušenost z Evropské komise, díky které získala jedinečný vhled do fungování evropských institucí a rozhodovacích procesů na unijní úrovni. Ivana je členkou rozkladové komise ustavené předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast ochrany hospodářské soutěže a významné tržní síly.
Ve své praxi se dlouhodobě věnuje složitým a vysoce profilovým případům napříč různými sektory. Má silné zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních o povolování spojování soutěžitelů, při soutěžních šetřeních před Evropskou komisí i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v oblasti soukromoprávního vymáhání soutěžního práva.
„Příchod Ivany představuje významné posílení naší schopnosti poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti merger control, antitrustových šetření i soutěžních sporů. Její zkušenosti z mezinárodní advokacie i evropských institucí jsou pro BBH mimořádně cenné,“ uvedl František Honsa, řídící partner BBH. Na rozdíl od řady jiných kanceláří se totiž BBH aktivně věnuje také soutěžní litigaci, což klientům umožňuje získat plnohodnotné zastoupení napříč celým spektrem soutěžněprávních otázek.
Ivana Dobíšková Halamová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně získala titul LL.M. v oboru evropského práva na College of Europe v Bruggách a postgraduální diplom z Economics in Competition Law na King’s College London. Studovala rovněž na Université Libre de Bruxelles. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.