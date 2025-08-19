CFOtrends  »  Nový hráč na trhu poradenství. Hills propojuje advokáty s daňovými a účetními experty

Nový hráč na trhu poradenství. Hills propojuje advokáty s daňovými a účetními experty

Včera

Foto týmu nové společnosti Hills
Autor: Hills (publikováno se svolením)
Pro finanční ředitele i top manažery, kteří dnes řeší složité transakce, restrukturalizace nebo daňovou optimalizaci, přichází na český trh nové poradenské uskupení Hills. Pod jednou střechou propojuje právo, daně, účetnictví i strategické poradenství a nabízí rychlejší a efektivnější rozhodování. Jeho zakládajícím partnery jsou advokátní kancelář Hills Legal a daňově-účetní poradenská skupina MATIDAL GROUP.

Za vznikem skupiny Hills stojí Anna Urbanová a Jana Dudychová z Hills Legal, které přinášejí dlouholeté zkušenosti z advokacie, a čtveřice zakladatelů z MATIDAL GROUP – Kateřina Pospíšilová, Jarmila Slunková, Eva Šaffková a Jakub Hájek, kteří za sebou mají více než deset let úspěšné praxe v oblasti daní a účetnictví. Skupina dnes sdružuje přes 30 expertů a plánuje další růst.

„V květnu jsme si připomněli deset let na trhu a rozhodli se posunout naše služby na další úroveň. Cítili jsme, že naši klienti potřebují víc než jen daňové nebo účetní poradenství. Potřebují partnera, který jim pomůže téma uchopit v celé jeho šíři. Ve spojení s Hills Legal jsme našli nejen skvělé odborníky, ale i tým, se kterým sdílíme vizi i hodnoty,“ doplňuje Eva Šaffková z MATIDAL GROUP.

Efektivní tým pro klíčová rozhodnutí

Vizí skupiny Hills je být první volbou v klíčových životních i podnikatelských momentech. Buduje značku, která spojuje experty s hlubokou specializací a mezioborovým přesahem. Zaměřuje se zejména na transakce, přeměny společností, podnikové struktury a soudní spory. Typicky vstupuje do případu ve chvíli, kdy klient plánuje zásadní krok – fúzi, prodej firmy nebo interní reorganizaci – a potřebuje sehraný tým, který rozumí všem aspektům situace. Její služby využívají zakladatelé firem, investoři, rodinné podniky, top manažeři i soukromé osoby. Dokáže mluvit jazykem jak startupů, tak zavedených korporací.

Jet Investment sází na plasty. Kupuje Plastiwell a rozbíhá průmyslové nákupy za více než 100 milionů eur

Jet Investment sází na plasty. Kupuje Plastiwell a rozbíhá průmyslové nákupy za více než 100 milionů eur

Už první společné projekty potvrdily výhodu propojeného poradenství v praxi. „Úspěšně jsme klientovi například pomohli nastavit novou firemní strukturu nebo zvládli transakce, kde bylo zásadní sladit právní, daňová a účetní hlediska. Věříme, že právě toto je budoucnost poradenství – komplexní řešení na míru,“ doplňuje Jakub Hájek z MATIDAL GROUP.

„Naším cílem nejsou jednorázové zakázky nebo transakce, ale dlouhodobé partnerství. Chceme klienty provázet jejich růstem i změnami a mít radost z každého úspěchu, který u klienta pomůžeme vytvořit,“ uzavírá Jana Dudychová z Hills Legal.

Krátce

  • 18. 8.  Řízení kreditních rizik ČSOB nově povede Tomáš Korbas, mezinárodní acquiring převezme Přemysl Hanzelka

    Novým výkonným ředitelem divize řízení úvěrových rizik skupiny ČSOB bude od 1. října Tomáš Korbas, přičemž nové pozice se ujme po Boštjanu Jazbecovi, který se přesunul na řídící pozici v KBC Group Risk Management. Na Korbasovu současnou pozici šéfa útvaru mezinárodní acquiring pak od stejného data nastoupí stávající ředitel řízení retailových segmentů Přemysl Hanzelka.

    Tomáš Korbas působí ve skupině ČSOB od roku 2009 a šéfem mezinárodního acquiringu je od jara 2022. Předtím byl členem představenstva a ředitelem financí a rizik v ČSOB Leasing nebo ředitelem útvaru úvěry pro korporátní klientelu a banky v ČSOB. Před příchodem do ČSOB pracoval na vedoucích pozicích v ING Bank a Volksbank. Vystudoval Podnikohospodářskou fakultu VŠE Bratislava.

    Přemysl Hanzelka pracuje ve skupině ČSOB od roku 1998 a v čele řízení retailových segmentů je od roku 2022, předtím byl pět let ředitelem Poštovní spořitelny. Vedl také tým, jehož cílem bylo připravit a vyjednat dlouhodobou spolupráci skupiny ČSOB s Českou poštou. Deset let působil v korporátním segmentu ČSOB, kde se zaměřoval především na akvizice mezinárodních firem. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  • 14. 8.  Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě. Růst zachraňuje jen Irsko, bez něj by padal už 27 měsíců

    Červnová data z evropského průmyslu znovu potvrzují, že se tomuto významnému odvětví stále příliš nedaří. Sice těžil z drobné vlny předzásobení před zavedením amerických cel, ale jeho celkové výsledky jsou v podstatě stále slabé. Lépe se daří pouze výrobě rychloobrátkového zboží, která koresponduje s rostoucí spotřebou domácností, avšak u zboží investičního charakteru nebo dopravních prostředků je i nadále situace tristní.

    „Meziroční růst výroby o 0,5 % může ještě působit povzbudivě, avšak celková čísla EU jsou silně ovlivněna jednou malou, leč statisticky významnou zemí. A tou je Irsko. Pokud si z celkových evropských čísel právě Irsko vyloučíme, obrázek evropského průmyslu bude vypadat podstatně hůř. Pak totiž neuvidíme půlprocentní růst, ale fakticky celou sérii meziročních poklesů, která trvá už 27 měsíců v řadě,“ uvádí Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS s tím, že podobně se vlastně lze dívat i na růst HDP, který v evropském případě letos „vzniká“ převážně v Irsku.

    Co z toho plyne? Minimálně to, že situace unijní ekonomiky a jednoho z jejích významných oborů je neutěšená. Ve skutečnosti je podstatně horší, než napovídají celková data, a to dokonce v čase, kdy probíhalo právě předzásobení. A pokud bychom se podívali na obrázek automotive, uvidíme výsledky ještě tragičtější. Na krásný letní den je to pesimismu až dost,“ uzavírá Dufek.

  • 13. 8.  Odborník v oblasti private equity a komerčních nemovitostí David Štrouf posílil tým Savills

    Od 1. srpna posílil investiční tým poradenské společnosti Savills David Štrouf. Zkušený investiční odborník s profesním zázemím v oblasti private equity a realitního poradenství nastoupil na pozici Associate Director. Do společnosti přináší rozsáhlé znalosti napříč sektory, získané v rámci širokého spektra projektů v oblasti due diligence a strategického poradenství. V průběhu své kariéry se významně podílel na realizaci klíčových transakcí na realitním trhu v CEE, jejichž celková hodnota přesáhla 1,3 miliardy eur.

    Před nástupem do Savills byl David Štrouf klíčovým členem pražské divize Principal Investor & Private Equity ve společnosti The Boston Consulting Group, kde vedl řadu projektů due diligence a strategického poradenství, včetně významných transakcí v regionu CEE (například Vendor DD skupiny Packeta, akvizice skupiny Invia). V minulosti, během působení ve společnosti Cushman & Wakefield, se podílel na více než 15 komerčních due diligence procesech napříč všemi třídami realitních aktiv, včetně prodeje portfolia TESCO v rámci přeshraniční transakce v roce 2022 a strukturování forward funding obchodu mezi Logport a Invesco pro projekt Logport Prague West.

    Je držitelem několika titulů v oborech mezinárodní management a podniková ekonomika z Vysoké školy ekonomické v Praze a SUNY Empire State College.

