Nový hráč na trhu poradenství. Hills propojuje advokáty s daňovými a účetními experty

Za vznikem skupiny Hills stojí Anna Urbanová a Jana Dudychová z Hills Legal, které přinášejí dlouholeté zkušenosti z advokacie, a čtveřice zakladatelů z MATIDAL GROUP – Kateřina Pospíšilová, Jarmila Slunková, Eva Šaffková a Jakub Hájek, kteří za sebou mají více než deset let úspěšné praxe v oblasti daní a účetnictví. Skupina dnes sdružuje přes 30 expertů a plánuje další růst.
„V květnu jsme si připomněli deset let na trhu a rozhodli se posunout naše služby na další úroveň. Cítili jsme, že naši klienti potřebují víc než jen daňové nebo účetní poradenství. Potřebují partnera, který jim pomůže téma uchopit v celé jeho šíři. Ve spojení s Hills Legal jsme našli nejen skvělé odborníky, ale i tým, se kterým sdílíme vizi i hodnoty,“ doplňuje Eva Šaffková z MATIDAL GROUP.
Efektivní tým pro klíčová rozhodnutí
Vizí skupiny Hills je být první volbou v klíčových životních i podnikatelských momentech. Buduje značku, která spojuje experty s hlubokou specializací a mezioborovým přesahem. Zaměřuje se zejména na transakce, přeměny společností, podnikové struktury a soudní spory. Typicky vstupuje do případu ve chvíli, kdy klient plánuje zásadní krok – fúzi, prodej firmy nebo interní reorganizaci – a potřebuje sehraný tým, který rozumí všem aspektům situace. Její služby využívají zakladatelé firem, investoři, rodinné podniky, top manažeři i soukromé osoby. Dokáže mluvit jazykem jak startupů, tak zavedených korporací.
Už první společné projekty potvrdily výhodu propojeného poradenství v praxi. „Úspěšně jsme klientovi například pomohli nastavit novou firemní strukturu nebo zvládli transakce, kde bylo zásadní sladit právní, daňová a účetní hlediska. Věříme, že právě toto je budoucnost poradenství – komplexní řešení na míru,“ doplňuje Jakub Hájek z MATIDAL GROUP.
„Naším cílem nejsou jednorázové zakázky nebo transakce, ale dlouhodobé partnerství. Chceme klienty provázet jejich růstem i změnami a mít radost z každého úspěchu, který u klienta pomůžeme vytvořit,“ uzavírá Jana Dudychová z Hills Legal.