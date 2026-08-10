CFOtrends

Novým CEO Ataccamy je Martin Záhumenský

redakce
Včera

Sdílet

Martin Záhumenský, nově jmenovaný CEO společnosti Ataccama
Autor: Ataccama
Martin Záhumenský, nově jmenovaný CEO společnosti Ataccama
Společnost Ataccama jmenovala Martina Záhumenského novým generálním ředitelem, dosud ve firmě působil jako CTO a pomáhal ji budovat od prvních dnů. Do nové role nastupuje v období, kdy se firma zaměřuje na pomoc zákazníkům s akcelerací firemních iniciativ v oblasti AI prostřednictvím důvěryhodných dat. V čele firmy nahradí Mika McKeeho, který byl jmenován CEO v roce 2023 a odstupuje po tříletém období globálního růstu a úspěšném uvedení agentické platformy.

Záhumenský je klíčovou postavou inovací a růstové strategie Ataccama více než 18 let. Svou kariéru zahájil v Accenture na projektech datové integrace, odkud přešel do Adastry, kde pomáhal vyvíjet a prodávat první řešení Ataccama pro správu dat pro bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, veřejný sektor a další odvětví.

Mezi lety 2013 a 2020 spoluzaložil a vedl společnost Instarea, zaměřenou na monetizaci dat v rámci skupiny Adastra, kterou coby CEO dovedl mezi 1 000 nejrychleji rostoucích evropských firem podle Financial Times (FT 1000). Následně spoluzaložil Market Locator a působil jako jeho CEO, než se v roce 2020 oficiálně vrátil do vedení Ataccama. V Ataccama od té doby vedl řadu oblastí od digitální marketingové strategie během pandemie přes produktovou a vývojovou strategii při přechodu firmy k nativnímu využití AI pro správu dat, spuštění platformy Ataccama ONE Agentic, až po nedávnou interní AI roadmapu zaměřenou na celofiremní transformaci a produktivitu. Záhumenský tak do role CEO přináší více než dvě dekády hlubokých zkušeností v oblasti správy dat a umělé inteligence.

Cyber26

„To, co od nás zákazníci požadují, se změnilo. Před dvěma lety chtěli vědět, zda jsou jejich data čistá, zdokumentovaná, řízená a konsolidovaná. Dnes chtějí vědět, jestli mohou stejná data mohou bezpečně využít pro své AI agenty. To je náročnější výzva, ale zároveň mnohem větší tržní příležitost. Můj cíl je jasný: nepřestat inovovat, zůstat nablízku zákazníkům, kteří nám důvěřují. A zajistit, že se firmy mohou spolehnout na výsledky svých AI agentů, protože vědí, že za jejich daty stojí Ataccama,” říká nový šéf Ataccamy Záhumenský.

Do další růstové fáze Ataccama vstupuje na špici svého oboru s řadu prestižních ocenění. V prosinci 2025 také obdržela strategickou investici od Snowflake Ventures, která prohloubila partnerství obou firem v oblasti důvěryhodných dat pro podnikovou AI.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 10. 8.  Nezaměstnanosti je nejvýše za deset let. Trh práce ale zůstává napjatý

    Míra nezaměstnanosti podle metodiky MPSV se zvýšila ze 4,8 % na 5,0 %. Červencový nárůst podílu nezaměstnaných není překvapením, neboť jde každoročně o měsíc, kdy se na trhu práce potkává několik sezonních faktorů. Na jedné straně dochází k útlumu náborové aktivity firem, na straně druhé se do evidence Úřadu práce postupně dostávají absolventi škol. Nadále tak platí, že tuzemský trh práce vykazuje známky mírného ochlazení, celkové podmínky ale zůstávají relativně napjaté, což se mimo jiné odráží ve zrychleném růstu mezd napříč ekonomikou.

    V nejbližších dvou měsících bude míra nezaměstnanosti zhruba stagnovat a v září by mělo dojít k jejímu mírnému poklesu díky obnovené náborové aktivitě firem. Ke konci roku je však třeba znovu počítat s vyšším podílem nezaměstnaných, zejména kvůli útlumu sezónních prací v zemědělství, stavebnictví a některých službách. Za celý letošní rok odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na 4,9 %, v příštím roce pak čekáme její lehké snížení na 4,7 %,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

  • 7. 8.  Průmysl ve druhém čtvrtletí solidně narostl, stavebnictví ale ztrácelo dech

    Průmyslová výroba v červnu meziměsíčně vzrostla o 1,2 % a meziročně byla vyšší o 7,2 %. Tento silný růst a nadále solidní exportní výkon potvrzuje pokračování cyklického oživení domácího průmyslu. Předstihová data i přes vyšší ceny energií zatím stále indikují relativně příznivý výhled.

    Naopak stavební výroba v červnu meziměsíčně stagnovala poté, co v předchozích dvou měsících klesala. Mezičtvrtletně ale stále zaznamenala zlepšení o 1,5 %. Rezidenční výstavba již vykazuje známky mírného oživení, což se odrazilo v růstu pozemního stavitelství.

  • 6. 8.  ČNB ponechala sazby beze změny

    Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla ponechat úrokové sazby na úrovni 3,75 %. Poté, co předběžná data ukázala v červenci zrychlení cenových tlaků u zboží a pokračující růst cen služeb, má ČNB prostor sazby dále zvyšovat.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů