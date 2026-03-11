Novým CFO Privatbanky je Tomáš Dvořák, Jiří Mizera nastupuje jako COO

Tomáš Dvořák je zkušený manažer s expertízou v oblasti strategického řízení, rozvoje podnikání a řízení komplexních změn a transformací. V Privatbance bude zodpovědný za komplexní finanční řízení banky včetně strategického plánování, řízení kapitálu a podpory růstových iniciativ.
Ve své funkci se zaměří na dlouhodobou finanční stabilitu, efektivní alokaci zdrojů, řízení klíčových změn a podporu rozvojových projektů banky v prostředí rostoucí regulace a dynamicky se měnícího finančního trhu. Současně bude rozvíjet moderní přístup k finančnímu řízení založený na datové analytice a digitalizaci finančních procesů.
Jiří Mizera přináší unikátní kombinaci znalostí z bankovního prostředí, technologického leadershipu a zkušeností s řízením komplexních transformačních a digitalizačních projektů. V rámci své nové role bude odpovědný za řízení provozu, rozvoj technologické infrastruktury a práci s daty.
Zaměří se zejména na další digitalizaci klíčových procesů, rozvoj datové analytiky s využitím principů big data a implementaci řešení založených na umělé inteligenci a automatizaci. Jeho cílem je posílit provozní efektivitu, technologické inovace a růst banky s ohledem na dlouhodobou udržitelnost v regulatorním prostředí.
„Technologie, inovace, komplexní práce s daty a efektivně řízený provoz představují nezbytné předpoklady pro dosažení úspěchu v moderním bankovnictví. Jejich příchod posiluje naši ambici dále rozvíjet Privatbanku jako moderní, inovativní a datově řízenou instituci, která využívá nejnovější technologie a inovace k vytváření špičkové zákaznické zkušenosti a dlouhodobému zvyšování spokojenosti a loajality našich klientů,“ říká generální ředitel Privatbanky Petr Řehák.