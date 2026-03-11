CFOtrends  »  Novým CFO Privatbanky je Tomáš Dvořák, Jiří Mizera nastupuje jako COO

Novým CFO Privatbanky je Tomáš Dvořák, Jiří Mizera nastupuje jako COO

redakce
Dnes

Sdílet

Tomáš Dvořák, CFO Privatbanky
Autor: Privatbanka
Novým CFO Privatbanky je Tomáš Dvořák
Privatbanka ze skupiny Penta pokračuje v systematickém posilování svého vrcholového managementu a oznamuje jmenování dvou nových členů vedení. Tomáš Dvořák byl jmenován Chief Financial Officerem (CFO) a Jiří Mizera Chief Operations Officerem (COO). Oba manažeři se současně stali členy představenstva banky.

Tomáš Dvořák je zkušený manažer s expertízou v oblasti strategického řízení, rozvoje podnikání a řízení komplexních změn a transformací. V Privatbance bude zodpovědný za komplexní finanční řízení banky včetně strategického plánování, řízení kapitálu a podpory růstových iniciativ.

Ve své funkci se zaměří na dlouhodobou finanční stabilitu, efektivní alokaci zdrojů, řízení klíčových změn a podporu rozvojových projektů banky v prostředí rostoucí regulace a dynamicky se měnícího finančního trhu. Současně bude rozvíjet moderní přístup k finančnímu řízení založený na datové analytice a digitalizaci finančních procesů.

Jiří Mizera, COO Privatbanky

Jiří Mizera nastupuje jako COO Privatbanky

Autor: Privatbanka

Jiří Mizera přináší unikátní kombinaci znalostí z bankovního prostředí, technologického leadershipu a zkušeností s řízením komplexních transformačních a digitalizačních projektů. V rámci své nové role bude odpovědný za řízení provozu, rozvoj technologické infrastruktury a práci s daty.

Zaměří se zejména na další digitalizaci klíčových procesů, rozvoj datové analytiky s využitím principů big data a implementaci řešení založených na umělé inteligenci a automatizaci. Jeho cílem je posílit provozní efektivitu, technologické inovace a růst banky s ohledem na dlouhodobou udržitelnost v regulatorním prostředí.

Technologie, inovace, komplexní práce s daty a efektivně řízený provoz představují nezbytné předpoklady pro dosažení úspěchu v moderním bankovnictví. Jejich příchod posiluje naši ambici dále rozvíjet Privatbanku jako moderní, inovativní a datově řízenou instituci, která využívá nejnovější technologie a inovace k vytváření špičkové zákaznické zkušenosti a dlouhodobému zvyšování spokojenosti a loajality našich klientů,“ říká generální ředitel Privatbanky Petr Řehák.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 11. 3.  Průměrná mzda loni vzrostla na 49 215 Kč

    Průměrná mzda v Česku loni vzrostla o 7,2 % na 49 215 korun. Reálně při zohlednění inflace se mzdy zvýšily o 4,6 %, uvedl ČSÚ. Mzdy se přiblížily úrovni z roku 2019, tedy před pandemií a následnou inflační vlnou. Letos by tuto úroveň měly překonat.

    I nadále přetrvávaly regionální rozdíly ve výši mezd. Nad celostátní průměr se dostala Praha a Středočeský kraj, přičemž v hlavním městě dosáhla průměrná mzda 62 723 korun a ve Středočeském kraji 49 539 korun. Nejnižší mzdy pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji, a to 42 049 korun.

    Česká metropole přitom byla regionem s nejdynamičtějším růstem mezd, když se zvýšily o 7,9 %. Nejpomaleji se mzdy zvyšovaly v Karlovarském kraji, pouze o 6,1 %, nejméně dostali přidáno lidé v Libereckém kraji, kde se průměrná mzda zvýšila o 5,8 % na 43 967 korun.

  • 9. 3.  Nezaměstnanost je v únoru nejvýše za 10 let

    Trend růstu nezaměstnanosti pokračoval i v únoru, kdy se její míra dostala na desetileté maximum 5,2 %. Na sezonní práce bylo ještě brzo, takže převážilo propouštění, které už dlouhodobě probíhá v průmyslu s tím, jak se toto odvětví vypořádává s nedostatkem zakázek a vysokými náklady na energie. Už dva okresy se dostaly do situace, kdy je bez práce více než desetina obyvatel. Jde o Most a Karvinou.

    A co čekat dál? Od března by měly postupně nabíhat sezonní práce v zemědělství a ve službách. Víc pracovních příležitostí by mohlo nabídnout i stavebnictví, kam se ovšem čeští nezaměstnaní příliš nehrnou.

    „Nezaměstnanost se vrátí pod 5 %, avšak v závěru roku začne opět narůstat. Za úspěch bych považoval, pokud v prosinci znovu nepřekročí hranici 5 %. Zvlášť když se zřejmě začnou brzo přehodnocovat ekonomické výhledy směrem dolů v důsledku negativního vývoje cen surovin a jejich inflačních dopadů,“ předpovídá hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 6. 3.  Svižný růst mezd pokračuje

    Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně vzrostla o 5,1 %. Medián mezd činil 45 523 korun.

    „Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,4 % na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 %. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 % a nominální růst mezd byl 7,2 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 %,“ uvádí šéfka oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu