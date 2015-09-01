Novým jednatelem ŠkoFINu byl jmenován Reinhard Mathieu

1. 9. 2015

Autor: ŠkoFIN
Ve funkci střídá Jiřinu Tapšíkovou, která odchází do představenstva Volkswagen Bank Polska.

Novým jednatelem finanční společnosti ŠkoFIN byl od 1. září 2015 jmenován Reinhard Mathieu. Ve své nové funkci bude zodpovědný zejména za řízení finančního a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje controlling, účetnictví a treasury, credit a risk management, informační technologie, právní oddělení, personální oddělení a interní audit.

Reinhard Mathieu (51 let) působí v koncernu Volkswagen od roku 1989. Má čtrnáctiletou zkušenost s managementem v oblasti interního auditu. Kromě rodného Německa má zkušenosti i s vedením lidí v Brazílii, Argentině a Mexiku. V letech 2003 až 2009 vykonával funkci Country Manager v Mexiku a podílel se na založení Volkswagen Bank. Před nástupem do ŠkoFINu působil jako ředitel oddělení BCM & Operational Risk na centrále Volkswagen Financial Services.

Matheiu je absolventem University Kaiserslautern, kde v roce 1989 získal titul inženýr. Hovoří plynně anglicky a německy, domluví se i španělsky, portugalsky a francouzsky. Mezi jeho zájmy patří fotografování, literatura, cestování a čínská medicína. Je ženatý a má tři děti.

ali

