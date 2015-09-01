Novým jednatelem ŠkoFINu byl jmenován Reinhard Mathieu

Novým jednatelem finanční společnosti ŠkoFIN byl od 1. září 2015 jmenován Reinhard Mathieu. Ve své nové funkci bude zodpovědný zejména za řízení finančního a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje controlling, účetnictví a treasury, credit a risk management, informační technologie, právní oddělení, personální oddělení a interní audit.
Reinhard Mathieu (51 let) působí v koncernu Volkswagen od roku 1989. Má čtrnáctiletou zkušenost s managementem v oblasti interního auditu. Kromě rodného Německa má zkušenosti i s vedením lidí v Brazílii, Argentině a Mexiku. V letech 2003 až 2009 vykonával funkci Country Manager v Mexiku a podílel se na založení Volkswagen Bank. Před nástupem do ŠkoFINu působil jako ředitel oddělení BCM & Operational Risk na centrále Volkswagen Financial Services.
Matheiu je absolventem University Kaiserslautern, kde v roce 1989 získal titul inženýr. Hovoří plynně anglicky a německy, domluví se i španělsky, portugalsky a francouzsky. Mezi jeho zájmy patří fotografování, literatura, cestování a čínská medicína. Je ženatý a má tři děti.