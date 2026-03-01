CFOtrends  »  Novým jednatelem Volkswagen Financial Services bude André Warmuth

Novým jednatelem Volkswagen Financial Services bude André Warmuth

Novým jednatelem Volkswagen Financial Services je André Warmuth
Autor: Volkswagen Financial Services
Novým jednatelem Volkswagen Financial Services je André Warmuth
Společnost Volkswagen Financial Services oznámila změny ve vedení. Novým jednatelem se od 1. března 2026 stane André Warmuth, který ve funkci vystřídá Nataliyi Bauhuber. Ta se po úspěšném působení v Praze přesouvá na jinou pozici v rámci koncernu Volkswagen.

André Warmuth povede Volkswagen Financial Services společně s dosavadním jednatelem Vratislavem Strašilem. Warmuth přichází do České republiky s bohatými mezinárodními zkušenostmi, které získal během svých předchozích rolí jednatele na různých zahraničních trzích i v rámci svého posledního působení v Řecku, kde zastával funkci generálního ředitele Volkswagen Bank Greece. Jeho profesní dráha je dlouhodobě úzce spjata se světem financí a obchodním růstem, což mu poskytuje komplexní pohled na strategické řízení a provozní efektivitu finančních institucí.

„Mým cílem je využít své mezinárodní zkušenosti a dosavadní působení ve finančním sektoru k dalšímu posílení pozice VWFS jako předního hráče na trhu. V roce 2026 se zaměříme především na udržení loajality zákazníků a zvyšování efektivity prostřednictvím optimalizace procesů a režijních nákladů. Současně budeme klást důraz na udržitelný, holistický obchodní růst a další zlepšování v oblastech pojištění a poprodejních služeb,“ říká André Warmuth.

Krátce

  • 26. 2.  Důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

    Souhrnný indikátor důvěry se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 101,1, a to při rozdílném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně klesl o 0,6 bodu na úroveň 107,6.

    Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí podle ČSÚ zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících. To důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila již potřetí za sebou, přičemž za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících.

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

