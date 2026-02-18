Novým šéfem financí NN ŽP a PS bude od 1. dubna Szymon Ozóg

Nový šéf financí NN Szymon Ozóg má více než 25 let zkušeností ve finančním sektoru, je odborníkem na kapitálové trhy a správu aktiv. Do finanční skupiny NN poprvé nastoupil v roce 2004. Zpět se vrátil v roce 2018, po několika letech působení v investičním bankovnictví.
Před nástupem do NN ČR působil jako generální ředitel penzijní společnosti v NN Polsko. Pod jeho vedením si penzijní fondy NN udržely vedoucí pozici v dlouhodobé výkonnosti a růstu aktiv a patřily k nejlépe spravovaným a nejlépe hodnoceným fondům na polském trhu.