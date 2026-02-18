CFOtrends  »  Novým šéfem financí NN ŽP a PS bude od 1. dubna Szymon Ozóg

Novým šéfem financí NN ŽP a PS bude od 1. dubna Szymon Ozóg

Jana Chuchvalcová
Dnes

Sdílet

Nový šéf financí NN životní pojišťovny a penzijní společnosti bude Szymon Ozóg
Autor: NN Životní pojišťovna (publikováno se svolením)
Nový šéf financí NN životní pojišťovny a penzijní společnosti bude Szymon Ozóg
Szymon Ozóg bude jmenován finančním ředitelem NN Životní pojišťovny a členem představenstva NN Penzijní společnosti s účinností od 1. dubna 2026, a to po schválení Českou národní bankou. Na pozici vystřídá Martina Hargaše, který tuto roli opouští k 31. březnu 2026.

Nový šéf financí NN Szymon Ozóg má více než 25 let zkušeností ve finančním sektoru, je odborníkem na kapitálové trhy a správu aktiv. Do finanční skupiny NN poprvé nastoupil v roce 2004. Zpět se vrátil v roce 2018, po několika letech působení v investičním bankovnictví.

Před nástupem do NN ČR působil jako generální ředitel penzijní společnosti v NN Polsko. Pod jeho vedením si penzijní fondy NN udržely vedoucí pozici v dlouhodobé výkonnosti a růstu aktiv a patřily k nejlépe spravovaným a nejlépe hodnoceným fondům na polském trhu.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 13. 2.  Polovinu inflace tvoří nájemné

    Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad ČSÚ z 5. února. Podle očekávání ji srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát, což samo o sobě z inflace ubralo 0,4 procentního bodu. Bez něj by poklesla jen minimálně, a to na rovná 2 %.

    Základní trendy se ani letos v úvodu nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflaci i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

  • 13. 2.  V Česku v lednu zbankrotovalo 53 firem, meziročně o 12 méně

    Soudy v Česku v lednu vyhlásily 53 bankrotů obchodních společností, což je meziročně o 12 bankrotů (-18 %) méně. Zároveň přijaly 92 návrhů na bankrot, oproti lednu roku 2025 je to o deset více (+12 %). V průměru za celou ČR na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu v lednu připadlo 17 firemních bankrotů.

    Z hlediska delšího období bývá počet bankrotů v rámci roku právě v lednu čtvrtým nejvyšším. Prosinec je z tohoto hlediska naopak nejslabším měsícem. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, soudy vyhlásily bankrot 739 obchodních společností. Oproti předchozímu období jich bylo o 45, respektive o 6 % více. Počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil pouze v polovině krajů a dynamika počtu bankrotů se mezi kraji výrazně lišila,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

    Soudy zároveň za posledních 12 měsíců přijaly 1 175 insolvenčních návrhů. Oproti předchozímu období o 8 % více. Zároveň to byl v rámci dvanáctiměsíčního období od února do ledna nejvyšší počet návrhů na bankrot za posledních sedm let.

  • 11. 2.  Optimismus obchodníků posiluje již třetí čtvrtletí v řadě

    Zimní kolo pravidelného čtvrtletního průzkumu sentimentu mezi předními českými obchodníky přineslo další zlepšení celkové nálady v sektoru obchodu. SOCR Retail Index vzrostl v zimě o 0,7 bodů na 63,6 bodů ze 100, čímž zaznamenal růst již třetí čtvrtletí v řadě. Ke zlepšení nálady došlo zejména mezi obchodníky s nepotravinovým zbožím, jejichž reálné tržby (tedy po očištění o inflaci) vykazovaly během minulého roku solidní růst, podle dat ČSÚ v prosinci meziročně o 2 %.

    „Obchodníci vstoupili do roku 2026 s lepší náladou, a to jak na základě hodnocení úspěšného růstu prodejů posledního loňského kvartálu, tak s ohledem na očekávání výsledků celého nadcházejícího roku. Vyšší hodnoty SOCR Retail Indexu jsou zároveň odrazem tvrdých dat o rostoucí spotřebě domácností, nízké inflaci a stabilním růstu tržeb. Optimismus českých spotřebitelů, který v posledním období zaznamenává celoevropsky nadprůměrných hodnot, je příslibem dobrých výsledků také do dalších měsíců jak pro obchodníky, tak pro celou českou ekonomiku, která posiluje právě díky rostoucí spotřebě domácností,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii