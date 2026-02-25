Novým šéfem Fingoodu je Ondřej Kozel

Ondřej Kozel je součástí Fingoodu od května 2022, kdy působil nejdříve jako ředitel informačních technologií, od listopadu 2023 je provozním ředitelem. Podílel se tak na vybudování silné IT infrastruktury firmy umožňující další růst společnosti, včetně vytváření ratingových modelů nebo klientské aplikace. Má dlouholeté zkušenosti především s IT a technologickým světem, podílel se na vývoji a růstu několika softwarových firem.
Fingood nabízí investice především do menších a středně velkých českých firem, podporuje tradiční české značky či projekty podporující rozvoj ekonomiky i zaměstnanosti v konkrétním regionu. Pomáhá tak menším firmám, které potřebují úvěry na provoz i rozvoj, nehledají přitom miliardové úvěry. Průměrná výše jedné tranše přesahuje čtyři miliony korun, na kterých se podílejí stovky investorů.
Nově nabízí v rámci služby Fingood Fast i investice s krátkou dobou splatnosti, které jsou určeny na rekonstrukční projekty bytů a domů. Fingood je jednou z pěti českých platforem, které od České národní banky získaly evropskou crowdfundingovou licenci. Aktuálně má více než 25 tisíc investorských účtů.