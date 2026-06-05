Novým šéfem Tchibo CZ/SK je Jörg Bauer

Jörg Bauer je nově odpovědný za řízení a další rozvoj byznysu Tchibo v Česku a na Slovensku. Přichází s více než 30 lety zkušeností z mezinárodního maloobchodu. V letech 2016 až 2021 působil jako generální ředitel společnosti Globus Česká republika, kde nesl odpovědnost za klíčové oblasti včetně nákupu, marketingu, výroby, HR a projektového řízení.
Následně působil v managementu společnosti Kaufland Česká republika, kde měl na starosti oblast expanze, správy nemovitostí a souvisejících investic. Dříve v rámci skupiny Kaufland vedl také logistiku a dodavatelský řetězec.
Jörg Bauer dlouhodobě působí v České republice, kde žije a pracuje více než 17 let, a zná specifika lokálního trhu.