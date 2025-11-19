CFOtrends  »  NRI spouští program IPO fond 2025+ na podporu kapitálového trhu

NRI spouští program IPO fond 2025+ na podporu kapitálového trhu

Jana Chuchvalcová
Včera

IPO
Autor: Shutterstock
Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, vyhlásila výzvu k příjmu žádostí v rámci nového programu IPO fond 2025+. Jeho cílem je podpořit veřejné úpisy akcií (IPO, Initial Public Offering) malých a středních podniků a firem se střední kapitalizací a zároveň posílit rozvoj kapitálového financování v Česku. Program vznikl ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podpora vstupu firem ze segmentu SME na kapitálový trh je zásadní. V různých formách existuje na všech vyspělých evropských trzích a jsem rád, že Česká republika v tomto směru nezůstává pozadu. Model, který NRI nabízí, je transparentní, férový a zároveň nekonkuruje ani nevytlačuje soukromý kapitál. Naopak doplňuje tržní financování způsobem, který je v evropském kontextu příkladný,“ komentuje vznik nového fondu šéf Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

Zmíněný IPO fond 2025+ navazuje na obdobný úspěšný program realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který podpořil vstup několika firem na trh START pražské burzy. Příkladem úspěšné investice je český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE, který po svém vstupu na burzu zaznamenal výrazný růst a stal se jedním z nejvýznamnějších hráčů ve svém oboru.

Správcem nového fondu je NRI, která bude v rámci svého investičního procesu provádět kapitálové investice prostřednictvím nákupu akcií v rámci IPO cílových firem. Investice fondu bude vždy tvořit maximálně 30 % z objemu nově upsaných akcií v dané emisi, aby byla zachována převaha soukromého kapitálu.

„Chceme tak podpořit malé a střední podniky i firmy se střední kapitalizací, aby měly snazší cestu na burzu a mohly získat potřebný kapitál pro svůj růst. Věříme, že tímto programem posílíme konkurenceschopnost české ekonomiky a zároveň přispějeme k větší atraktivitě domácího kapitálového trhu pro investory,“ uzavírá šéfka NRI Barbara Pošívalová.

Krátce

  • 19. 11.  MATIDAL GROUP posiluje finanční řízení. Novým CFO se stává Michal Kroh

    Společnost MATIDAL GROUP rozšiřuje od 19. listopadu 2025 své vedení o nově vytvořenou klíčovou pozici finančního ředitele, přičemž jde o součást širší strategie zaměřené na profesionalizaci interních procesů, posílení finanční stability a podporu dalšího růstu skupiny. Do nové role nastupuje Michal Kroh, který přináší více než dvacetileté zkušenosti z finančního řízení, controllingu, transformace firem a strategického poradenství.

    Ten během své kariéry působil na vedoucích finančních pozicích ve výrobních a obchodních společnostech s mezinárodní účastí i v malých a středních firmách. Má zkušenosti s řízením cash-flow, nastavováním rozpočtů a interních kontrol, zaváděním ERP systémů, financováním i řízením transformačních projektů. Podílel se také na restrukturalizacích a prodejích společností. V posledních letech se věnuje integraci IT technologií do finančních procesů s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu firem.

    Je absolventem programu ACCA, mezinárodní profesní organizace účetních a finančních profesionálů. Díky kombinaci mezinárodních standardů a hluboké znalosti českého prostředí dokáže efektivně propojit strategický přístup s reálnými potřebami firem. Je známý svým pragmatickým, transparentním a partnerským přístupem k řízení týmů a projektů.

  • 18. 11.  Lukáš Mrázek míří do čela pražského výzkumného a vývojového centra firmy Cato Networks

    Společnost Cato Networks, která je dodavatelem bezpečnostní architektury SASE (Secure Access Service Edge), jmenovala Lukáše Mrázka do čela svého pražského výzkumného a vývojového centra, které bylo založeno v roce 2024. Aktuálně navíc trojnásobně zvyšuje počet svých zaměstnanců, aby podpořilo rostoucí globální poptávku po bezpečnostních a síťových technologiích poháněných AI.Mrázek bude jako jeho šéf zodpovědný za vedení lokálního inženýrského týmu a rozvoj talentů, čímž podpoří inovace Cato v oblasti umělé inteligence napříč svou platformou Cato SASE.

    Do firmy přináší více než 15 let zkušeností s vedení technických týmů v oblastech podnikových datových úložišť, investičního bankovnictví a rozsáhlých cloudových služeb společně a kombinací hlubokých technických znalostí a organizační agility. Před příchodem do firmy Cato působil jako senior engineering manager ve společnosti Pure Storage, kde pracoval na škálovatelných úložných flash systémech. Rovněž zastával vedoucí pozice ve společnosti Barclays, kde měl na starosti platformu pro velká data sloužící pro vyšetřování finančních trestných činů.

  • 17. 11.  Akcie nadále táhne v růstu AI, ale objevují se první mráčky

    V říjnu pokračovala akciová bonanza tažená důvěrou v AI, navíc jsme se dočkali amerického vládního shutdownu a v Česku proběhly volby. Obě tyto události ovlivní ceny akcií a dluhopisů především v následujícím období. V říjnu však byly ceny akcií ovlivněny především pokračujícím optimismem kolem sektoru umělé inteligence, kde akcie technologických společností jako Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet a Tesla výrazně rostly díky technologickému pokroku a vysokým očekáváním budoucího růstu. Technologický index NASDAQ přidal jen za říjen téměř pět procent.

    Přicházející makroekonomická data však navzdory absenci oficiálních amerických dat ukazovala na slabší růst ekonomiky USA. A na konci měsíce se do cen akcií začala projevovat skepse ohledně dosažitelnosti budoucích zisků z využití AI. „Do hledáčku investorů s větší razancí vstupují gigantické náklady, které jsou při uvádění umělé inteligence generovány, v porovnání s potenciálními zisky,“ vysvětluje vyšší kolísání cen ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát.

    To vše samozřejmě ovlivnilo také Partners index akciových fondů, který rostl během října o 2,8 %, od začátku roku pak přidal 8,8 %. Index dluhopisových fondů se zvýšil o 0,5 %, přičemž od začátku roku rostl o 2,1 %, a smíšené fondy rovněž zaznamenala také v říjnu o 1,5 %, od začátku roku pak o 6,3 %.

