NRI spouští program IPO fond 2025+ na podporu kapitálového trhu

„Podpora vstupu firem ze segmentu SME na kapitálový trh je zásadní. V různých formách existuje na všech vyspělých evropských trzích a jsem rád, že Česká republika v tomto směru nezůstává pozadu. Model, který NRI nabízí, je transparentní, férový a zároveň nekonkuruje ani nevytlačuje soukromý kapitál. Naopak doplňuje tržní financování způsobem, který je v evropském kontextu příkladný,“ komentuje vznik nového fondu šéf Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.
Zmíněný IPO fond 2025+ navazuje na obdobný úspěšný program realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který podpořil vstup několika firem na trh START pražské burzy. Příkladem úspěšné investice je český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE, který po svém vstupu na burzu zaznamenal výrazný růst a stal se jedním z nejvýznamnějších hráčů ve svém oboru.
Správcem nového fondu je NRI, která bude v rámci svého investičního procesu provádět kapitálové investice prostřednictvím nákupu akcií v rámci IPO cílových firem. Investice fondu bude vždy tvořit maximálně 30 % z objemu nově upsaných akcií v dané emisi, aby byla zachována převaha soukromého kapitálu.
„Chceme tak podpořit malé a střední podniky i firmy se střední kapitalizací, aby měly snazší cestu na burzu a mohly získat potřebný kapitál pro svůj růst. Věříme, že tímto programem posílíme konkurenceschopnost české ekonomiky a zároveň přispějeme k větší atraktivitě domácího kapitálového trhu pro investory,“ uzavírá šéfka NRI Barbara Pošívalová.