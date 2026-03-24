Od července bude mít J&T Banka nového šéfa. Stane se jím Slavomír Beňa

redakce
Včera

Sdílet

Slavomír Beňa, nový generální ředitel J&T Banky
Autor: J&T BANKA (publikováno se svolením)
K 1. červenci 2026 Slavomír Beňa vystřídá Štěpána Ašera po 20 letech v pozici generálního ředitele J&T Banky, po schválení ČNB se stane i členem představenstva. Završí se tak proces předávání vedení, na který se banka v posledních letech systematicky připravovala.

Slavomír Beňa má za sebou 25 let zkušeností z finančního sektoru. Zastával například roli ředitele řízení finančních trhů v HVB Bank v Srbsku a v Černé Hoře, a poté i ve Slovinsku. Následně řídil vztahy s finančními institucemi v regionu střední a východní Evropy ve skupině UniCredit ve Vídni, kde byl i zástupcem globálního ředitele pro řízení vztahů s finančními institucemi. 

Od roku 2018 působil v UniCredit Bank Česká republika a Slovensko jako ředitel divize firemního a investičního bankovnictví a od roku 2023 navíc jako místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele.

„V posledních letech jsme vědomě a systematicky posilovali manažerský tým banky a připravovali podmínky pro přechod na další generaci vedení. Slavomír je lídr s jasnou vizí, schopností realizace a hlubokým porozuměním bankovnímu byznysu. Věříme, že pod jeho vedením bude J&T Banka pokračovat v růstu a dále nabízet klientům kvalitu produktů a služeb, na kterou jsou dlouhodobě zvyklí," doplnil Igor Kováč, člen dozorčí rady J&T Banky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

  • 19. 3.  ČNB zůstává ve vyčkávacím módu

    Bankovní rada České národní banky na svém dnešním pravidelném měnověpolitickém zasedání rozhodla o zachování základní úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na 3,5 %. Sazba tak zůstává nezměněna od května roku 2025. Tento výsledek byl na trhu všeobecně očekáván a nepředstavuje tedy žádné překvapení.

    Zatímco ještě donedávna někteří členové bankovní rady signalizovali otevřenost debatám o možném snížení úrokových sazeb, inflační rizika plynoucí z válečného konfliktu budou diskusi pravděpodobně stáčet spíše opačným směrem. „Pokud se konflikt a následně i logistika v Perském zálivu neuklidní v nejbližších několika týdnech, považujeme za pravděpodobné, že tuzemská inflace vzroste o vyšší desetiny až nízké jednotky procentního bodu a vyžádá si ještě v letošním roce zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 až 1,0 procentního bodu,“ dodává hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Netflix v Česku znovu zdražuje

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit