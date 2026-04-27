CFOtrends

OMV v Česku má novou ředitelku i šéfku marketingu

redakce
Včera

Sdílet

Miriam Fellingerová, Head of Retail společnosti OMV Česká republika
Společnost OMV Česká republika má nové vedení. Na pozici Head of Retail nastupuje Miriam Fellingerová. Přichází ze společnosti OMV Slovensko, kde od roku 2023 vedla retailový segment. Zároveň nově povede marketing OMV Karolina Kyselová, která ve firmě dosud působila sedm let jako Professional Loyalty Manager.

Miriam Fellingerová má více než dvacet let zkušeností v oblasti obchodu, prodeje a řízení retailových aktivit. V rámci skupiny OMV působí dlouhodobě a v minulosti zastávala mimo jiné pozice Area Sales Manager a Department Sales Manager. Ve své dosavadní roli se na Slovensku věnovala rozvoji sítě čerpacích stanic, zlepšování zákaznického servisu, rozšiřování infrastruktury pro elektromobilitu i implementaci nových konceptů a inovací v retailu.

Ve své nové roli bude zodpovědná za řízení retailových aktivit OMV v Česku, přičemž se zaměří na posilování zákaznické zkušenosti. Její snahou je, aby zákazníci na lokálním trhu dali přednost značce OMV před konkurencí.

Neustále hledáme další příležitosti, jak značku OMV přiblížit zákazníkům a jejich každodenním potřebám na cestách. Důležitým prvkem je ale také samotná atmosféra na čerpacích stanicích. Tu pomáhají vytvářet motivovaní a profesionálně školení zaměstnanci, kteří mají zásadní vliv na celkový zákaznický zážitek,“ říká Miriam Fellingerová s tím, že mezi její hlavní priority patří modernizace, rozvoj inovací i posílení zákaznického zážitku. S tím se pojí také koncept VIVA a jeho gastro nabídka.

Strategickým tématem i nadále zůstává elektromobilita. Ve spolupráci s partnerem PRE plánuje OMV rozšiřovat síť ultra-výkonných dobíjecích stanic napříč Českou republikou a podporovat tak rozvoj dostupné dobíjecí infrastruktury pro moderní a udržitelnou mobilitu s nižší uhlíkovou stopou.

Marketing OMV nově povede Karolina Kyselová, která ve společnosti dosud působila sedm let jako Professional Loyalty Manager a která na této pozici střídá Michala Jandu. Ten za marketing zodpovídal jako Convience Retail Manager. Ve své nové roli přebírá Kyselová odpovědnost za řízení marketingových aktivit OMV na českém trhu, současně bude fungovat jako hlavní kontakt pro média.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

  27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  22. 4.  Moody's zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

