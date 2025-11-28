Optimismus firem a podnikatelů dál roste. Investice táhnou technologie a AI, lépe se daří větším podnikům

„Situace v české ekonomice je nyní lehce příznivější než na jaře či před rokem, což se projevuje i ve zlepšující se náladě firem a podnikatelů. Zvýšila se poptávka zákazníků po koncových produktech i službách, roste chuť investovat a firmy i podnikatelé jsou flexibilnější a inovativnější. Schopnost českého podnikatelského sektoru poprat se s riziky, kterých je stále celá řada, je obdivuhodná,“ říká výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.
Větším firmám se daří lépe
Index očekávání firem na podzim stoupl v porovnání s jarem o 1,5 bodu na hodnotu 7,1 bodu, což byl vedle 3,5letého vrcholu také jeho čtvrtý růst za sebou. Index může nabývat hodnot v rozmezí +100 až –100 bodů a plusové pole znamená převažující optimismus. Lépe se vede větším firmám s tržbami nad 40 milionů korun, kde index vyšel dokonce 10,1 bodu.
„Větší podniky turbulence a změny na trhu zvládají o něco lépe i proto, že jsou stabilnější, mají robustnější zázemí, současně více inovují a jsou i odvážnější v hledání nových příležitostí. Tři čtvrtiny z nich optimalizují průběžně procesy a výrobu, zatímco u těch nejmenších je to necelá třetina,“ poukazuje Prokop.
V případě poptávky po zboží a službách očekávalo v posledním kvartále růst nebo stagnaci 59 %. Navýšení nebo udržení objemu investic letos předpokládalo 58 % dotazovaných. Ponechání nebo rozšíření záběru podnikání chystá pro nejbližších 12 měsíců 72 % firem a podnikatelů.
Technologie a AI stále více pomáhají
Rozvoj firem a podnikatelů nejvíce podporují vývoj nových technologií (46 %) a zavádění umělé inteligence (39 %). Ještě před rokem pomoc těchto faktorů zmiňovalo 40, resp. 29 % respondentů.
„Investice do nových technologií včetně AI jsou správnou cestou k tomu, jak posunout naši ekonomiku na stabilnější, odolnější a více konkurenceschopnou v mezinárodním měřítku. Protože výkonost každé firmy i celé ekonomiky je funkcí počtu lidí a jejich produktivity,“ zdůrazňuje Prokop.
Náklady na energie a suroviny jako riziko
Podnikání v Česku nejvíce ohrožují ceny energií a surovin, na které poukázalo 62 % dotazovaných, těsně následované nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců (61 %). Účastníci průzkumu také uváděli ekonomický vývoj (55 %) a požadavky na udržitelnost či Green Deal (53 %). Vážnější než dopady nové administrativy USA (26 %) je třeba konflikt na Ukrajině (44 %) nebo kybernetické útoky (37 %).
Do roku 2026 podnikatelé hledí s mírným optimismem. „Klíčovým faktorem je geopolitická situace – ukončení války na Ukrajině by podle podnikatelů přineslo stabilizaci a návrat na východní trhy. Tři čtvrtiny firem a podnikatelů by v průzkumu uvítaly od nastupující politické reprezentace osekání přebujelé byrokracie a přes 60 % z nich zajištění levných a spolehlivě dostupných energií,“ uzavírá Prokop.