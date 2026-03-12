CFOtrends  »  Padesátníci na trhu práce? Potenciál, který Česko stále nevyužívá

Padesátníci na trhu práce? Potenciál, který Česko stále nevyužívá

Dnes

Autor: Aspen.PR
Česká republika patří mezi země s relativně nízkým věkem dožití ve zdraví. Zatímco se očekávaná délka života postupně prodlužuje a státní politika systematicky posouvá hranici odchodu do důchodu výš, zdravotní stav obyvatel tomu ne vždy odpovídá. Výsledkem je paradox, kdy lidé mají pracovat déle, ale jejich tělesná i psychická kondice na to často není připravena. Pro pracovní trh má tato nerovnováha zásadní dopady, zejména u zaměstnanců ve věku 50+, a ještě výrazněji u skupiny nad 60 let.

Právě zde se nejviditelněji projevuje kombinace zdravotních omezení, rigidního trhu práce a zakořeněných stereotypů. Zatímco některé vyspělé země mají dobu dožití ve zdraví až o deset let delší, Česko se s touto realitou teprve učí pracovat,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Změna zaměstnání jako riziko

Nejkritičtější moment v kariéře lidí nad padesát let nastává ve chvíli, kdy musí změnit zaměstnání. Důvodem může být propouštění, reorganizace, zánik pozice, ale i zdravotní omezení, která znemožní pokračovat v původní profesi. Český pracovní trh je dlouhodobě charakteristický nízkou mobilitou a s rostoucím věkem je tento problém ještě výraznější. Zatímco mladší zaměstnanci dokážou relativně rychle přejít do nové role, lidé po padesátce hledají práci podstatně déle.

V praxi to znamená měsíce navíc, často i rok a více bez stabilního zaměstnání. Více než polovina dlouhodobě nezaměstnaných v České republice jsou právě lidé starší 50 let, zatímco u krátkodobé a střednědobé nezaměstnanosti tvoří zhruba třetinu. Tento rozdíl jasně ukazuje, že problémem není neochota pracovat, ale systémové bariéry návratu na trh práce.

Nedostatek flexibility

Další výraznou překážkou je nízká flexibilita pracovních úvazků. Česká republika patří k zemím s nejnižším podílem zkrácených úvazků v Evropě. Pouhých í % zaměstnanců pracuje na částečný úvazek, zatímco průměr EU se pohybuje kolem 32 %.

Tichý rozklad zaměstnanců. Fenomén „quiet cracking“ se objevuje i v Česku Přečtěte si také:

Tichý rozklad zaměstnanců. Fenomén „quiet cracking“ se objevuje i v Česku

Pro zaměstnance po padesátce to představuje zásadní problém. Právě v tomto věku se často objevuje potřeba postupného snižování pracovní zátěže, sladění práce se zdravotním stavem nebo s péčí o stárnoucí rodiče či vnoučata. Absence flexibilních forem práce pak vede buď k úplnému odchodu z trhu, nebo k setrvávání v plném úvazku za cenu zhoršujícího se zdraví a rostoucí frustrace,“ říká Španěl.

Rozdíly mezi profesemi

Věková diskriminace zůstává v českém prostředí rozšířeným, byť obtížně prokazatelným jevem. Má dvě podoby. První je otevřená a relativně snadno rozpoznatelná, kdy je kandidát odmítnut výhradně kvůli věku. Druhá je skrytější a často racionalizovaná ekonomickými argumenty, například tvrzením, že se nevyplatí investovat do vzdělávání zaměstnance, který stejně brzy odejde do důchodu.

Tento přístup však vytváří sebenaplňující se proroctví, kdy lidé bez přístupu ke školení a rozvoji skutečně začnou zaostávat. Situace se navíc výrazně liší podle typu práce. U fyzicky náročných profesí, typicky ve výrobě, stavebnictví nebo dopravě, je hlavním limitem klesající fyzická výkonnost. U kancelářských a odborných pozic je výzvou rychlost technologických změn, zejména nástup umělé inteligence a digitalizace. Problém zde však nespočívá v neschopnosti se učit, ale v nedostatku příležitostí, které firmami nejsou nabízeny rovnoměrně napříč věkovými skupinami.

Pocit kariérního stropu

Vedle strukturálních problémů hraje významnou roli i psychologická rovina. Zaměstnanci 50+ často narážejí na pocit, že jejich kariéra dosáhla svého vrcholu a další posun už není možný. Tento dojem je však z velké části výsledkem firemní kultury, která s věkem automaticky snižuje investice do rozvoje.

Pokud zaměstnanec opakovaně nedostává nové výzvy, školení ani zpětnou vazbu, postupně ztrácí motivaci i sebevědomí. Vznikající digitální propast pak není důsledkem věku, ale systémového přehlížení této skupiny pracovníků.

Cesta k řešení

Přes všechny uvedené problémy představují zaměstnanci 50+ pro firmy významnou konkurenční výhodu. V době, kdy mladší generace mění zaměstnání každé dva až tři roky, jsou starší pracovníci zdrojem stability, kontinuity a hluboké znalosti firemních procesů.

Mají za sebou několik ekonomických cyklů, krizí i zásadních změn trhu, což se promítá do jejich schopnosti zvládat nejistotu a fungovat v krizových situacích. Zároveň jsou přirozenými mentory, kteří dokážou předávat zkušenosti mladším kolegům. Firmy, které podporují obousměrné učení a kombinují zkušenosti starších s digitálními dovednostmi mladších, dosahují lepších výsledků i vyšší soudržnosti týmů.

Čeští CFO řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI Přečtěte si také:

Čeští CFO řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

Řešení však neleží jen na straně zaměstnavatelů. Samotní padesátníci mohou výrazně zvýšit svou hodnotu na trhu práce průběžným rozšiřováním dovedností, důrazem na aktuální zkušenosti a moderní sebeprezentací. Klíčová je schopnost ukázat, že rozumí současnému byznysu a technologiím. Zaměstnanci 50+ nejsou problémem českého trhu práce, ale jeho dosud nevyužitým potenciálem. Pokud se podaří změnit myšlení na obou stranách, může právě tato skupina sehrát klíčovou roli v době, kdy demografické změny začínají zásadně ovlivňovat dostupnost pracovní síly,“ dodává Španěl.

Zaměstnávání padesátníků v českých firmách?

Podle HR specialistky VARS BRNO Simony Říhové patří zaměstnanci 50+ ve firmě ke klíčovým nositelům expertního know-how. „Jako technologická firma vyvíjející pokročilé systémy pro dopravu, dopravní telematiku a správu majetku stavíme na lidech s dlouhodobou praxí a hlubokou znalostí procesů i technologií. Tito zaměstnanci často vedou projektové týmy, mentorují mladší kolegy a zajišťují stabilitu i spolehlivost řešení,“ vysvětluje s tím, že jejich zkušenosti jsou zásadní zejména v oblastech, jako je inteligentní řízení dopravy nebo správa dopravní infrastruktury, kde hraje klíčovou roli přesnost a odpovědnost.

„Do budoucna bude jejich role ještě významnější. S rostoucí automatizací, digitalizací a využíváním prediktivních technologií je propojení zkušeností seniorních odborníků s novými přístupy pro firmu strategickou výhodou. Stárnutí populace navíc zvyšuje hodnotu odborníků 50+, které si firmy budou cíleně udržovat,“ dodává Říhová.

Také ve firmě UOL Účetnictví se věk při náboru ani pracovním poměru neřeší, jak uvádí její šéfka Jana Jáčová: „ V týmu máme kolegy ve věku 20+, 50+ i dvě kolegyně starší 70 let. Rozhodující je pro nás energie, chuť pracovat a životní elán, nikoli datum narození. Upřímně řečeno, známe i lidi, kterým ještě nebylo třicet, ale jejich pracovní nasazení odpovídá spíše někomu o několik dekád staršímu. Skvělým příkladem je naše mzdová účetní Hanka, která letos oslaví 71 let a dlouhodobě zpracovává nejvíce výplatních pásek v týmu třiceti mzdových účetních. Věk tedy skutečně nepovažujeme za limit.“

Pokud se podle slov Jáčové někdy objeví bariéra, nesouvisí s číslem, ale s postojem. V jejím oboru se totiž občas stává, že z dlouholeté praxe vznikne rezignace, neochota učit se nové věci nebo pocit, že už není kam se posouvat. A právě ztráta motivace a ochoty dále se rozvíjet je nejčastějším důvodem, proč firma kandidáta nepřijme, nikoli jeho věk.

Krátce

  • 11. 3.  Průměrná mzda loni vzrostla na 49 215 Kč

    Průměrná mzda v Česku loni vzrostla o 7,2 % na 49 215 korun. Reálně při zohlednění inflace se mzdy zvýšily o 4,6 %, uvedl ČSÚ. Mzdy se přiblížily úrovni z roku 2019, tedy před pandemií a následnou inflační vlnou. Letos by tuto úroveň měly překonat.

    I nadále přetrvávaly regionální rozdíly ve výši mezd. Nad celostátní průměr se dostala Praha a Středočeský kraj, přičemž v hlavním městě dosáhla průměrná mzda 62 723 korun a ve Středočeském kraji 49 539 korun. Nejnižší mzdy pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji, a to 42 049 korun.

    Česká metropole přitom byla regionem s nejdynamičtějším růstem mezd, když se zvýšily o 7,9 %. Nejpomaleji se mzdy zvyšovaly v Karlovarském kraji, pouze o 6,1 %, nejméně dostali přidáno lidé v Libereckém kraji, kde se průměrná mzda zvýšila o 5,8 % na 43 967 korun.

  • 9. 3.  Nezaměstnanost je v únoru nejvýše za 10 let

    Trend růstu nezaměstnanosti pokračoval i v únoru, kdy se její míra dostala na desetileté maximum 5,2 %. Na sezonní práce bylo ještě brzo, takže převážilo propouštění, které už dlouhodobě probíhá v průmyslu s tím, jak se toto odvětví vypořádává s nedostatkem zakázek a vysokými náklady na energie. Už dva okresy se dostaly do situace, kdy je bez práce více než desetina obyvatel. Jde o Most a Karvinou.

    A co čekat dál? Od března by měly postupně nabíhat sezonní práce v zemědělství a ve službách. Víc pracovních příležitostí by mohlo nabídnout i stavebnictví, kam se ovšem čeští nezaměstnaní příliš nehrnou.

    „Nezaměstnanost se vrátí pod 5 %, avšak v závěru roku začne opět narůstat. Za úspěch bych považoval, pokud v prosinci znovu nepřekročí hranici 5 %. Zvlášť když se zřejmě začnou brzo přehodnocovat ekonomické výhledy směrem dolů v důsledku negativního vývoje cen surovin a jejich inflačních dopadů,“ předpovídá hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 6. 3.  Svižný růst mezd pokračuje

    Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně vzrostla o 5,1 %. Medián mezd činil 45 523 korun.

    „Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,4 % na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 %. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 % a nominální růst mezd byl 7,2 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 %,“ uvádí šéfka oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

Další krátké zprávy

