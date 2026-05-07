CFOtrends

Partners posilují vedení financí. Z KKCG přichází expert na akvizice Ondřej Matuštík

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Partner pro oblast financí, fúzí a akvizic skupiny Partners Ondřej Matuštík
Autor: Partners
Partner pro oblast financí, fúzí a akvizic skupiny Partners Ondřej Matuštík
Do finanční skupiny Partners přichází od května zkušený profesionál z oblasti financí Ondřej Matuštík. Nastupuje na nově vytvořenou pozici Partnera pro oblast financí, akvizic a fúzí Partner, Finance a M&A. Ve své roli bude odpovědný za řízení financí skupiny, strategické projekty a oblast fúzí a akvizic, zejména se bude zaměřovat na expanzi skupiny do zahraničí.

Příchod Ondřeje Matuštíka je pro nás důležitým krokem v dalším rozvoji skupiny, zejména se zaměřením na evropskou expanzi. Jeho zkušenosti s řízením financí ve velkých mezinárodních strukturách a s M&A projekty posílí naše plány v oblasti dalšího růstu skupiny,“ říká spoluzakladatel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

Matuštík přichází s více než desetiletou zkušeností z vrcholového managementu v mezinárodním prostředí skupiny KKCG. Naposledy zde působil jako Executive Director a Group CFO ve společnosti KKCG Technologies, kde řídil finanční agendu skupiny s konsolidovanými tržbami přesahujícími miliardu eur a aktivitami ve více než 20 zemích světa. Kromě klasických firemních financí se v pozici jednatele věnoval i venture kapitálovému fondu Springtide Ventures.

TOP100

Ve své kariéře se významně podílel na realizaci více než 25 transakcí v oblasti fúzí a akvizic v hodnotě stovek milionů eur. Jeho zkušenosti zahrnují také řízení rozsáhlých transformačních projektů, nastavování organizačních struktur, financování akvizic i integraci společností po jejich začlenění do skupiny. V rámci působení v KKCG Technologies zastával ve skupině KKCG také roli Group CFO a člena představenstva ve společnostech Aricoma, Avenga a Springtide.

Ondřej Matuštík vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Manažerskou informatiku na VŠE a tamtéž získal titul Ph.D. z informatiky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 7. 5.  Růst průmyslové produkce v březnu zpomalil

    Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 %, zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení.

    V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

  • 7. 5.  Inflace se začíná vzdalovat cíli ČNB

    Inflace v průběhu dubna poskočila z 1,9 % na 2,5 %, a výrazně tak předčí stávající prognózu centrální banky. Do velké míry jde tento nárůst na vrub důsledků války v Perském zálivu. Propsaly se do ní dozvuky zdražování PHM, které sice zbrzdila vládní regulace a nižší spotřební daň. Naproti tomu pokračovalo zlevňování potravin, které z inflace odmazalo dvě desetiny procentního bodu.

    Je vidět, že růst cen nafty a benzínu byl natolik silný, že s inflací zamával i navzdory poměrně malé váze ve spotřebitelském koši,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflace bude v následujících měsících kolísat v závislosti na srovnávacím základu, nicméně trendově bude směřovat ke trojce. Jak rychle se to stane, to se podle jeho slov bude odvíjet od reakce energetických společností, které časem začnou propisovat zdražení plynu a elektřiny na velkoobchodním trhu.

  • 5. 5.  Nejvyšší PMI za čtyři roky

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v dubnu dosáhl hodnoty 52,9 bodu a překonal tím jak výsledek z předchozího měsíce (52,8) tak i odhad trhu (51,4). Index tak je nejvýše za poslední čtyři roky, zůstává bezpečně v pásmu expanze. Rostla výroba i zakázky tuzemských podniků, mimo jiné i díky přesměrování odběratelů k místním výrobcům a zásobám. Strach z logistických prodlev a zdražování pak vede k návratu ke kratším zásobovacím linkám.

    Pokud to nebude výkyv, ale trend, bude možné mluvit o deglobalizaci. A v podstatě pozitivní, protože jak ukázala covidová zkušenost a následně ta čipová, trochu to evropské firmy s honbou za nižšími cenami subdodávek už přece jen přehnaly s tím, jak si byly až příliš jisté stabilitou dodávek na tisíce kilometrů daleko. Just-in-time se hodí opravdu spíše do pohodových časů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že může jít jen o dočasný stimul, protože ve chvíli, kdy nejistota pomine, začnou firmy hrát opět na jistotu a náklady vázané v zásobách.

    Rekordní PMI sice vyznívá pro průmysl velmi nadějně, avšak nejistota narůstá. Nejde přitom jen o konflikt v Perském zálivu, který tlačí výrobní inflaci vzhůru, ale možná i o nenaplněná očekávání ohledně fiskálního impulsu v Německu.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?