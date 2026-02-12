CFOtrends  »  Pavel Lískovec je novým ředitelem Loxone pro východní Evropu

Pavel Lískovec je novým ředitelem Loxone pro východní Evropu

redakce
Včera

Sdílet

Pavel Lískovec, ředitel pro východní Evropu společnosti Loxone
Autor: Loxone (publikováno se svolením)
Pavel Lískovec, ředitel pro východní Evropu společnosti Loxone
Společnost Loxone, která se zaměřuje na automatizaci domácností a komerčních budov, jmenovala Pavla Lískovce ředitelem pro východní Evropu. Ten doposud vedl český trh, ale nyní zodpovídá za řízení a strategický rozvoj aktivit firmy v celém východoevropském regionu. Nově má na starosti kromě Česka také Slovensko a Polsko a zároveň podporuje další trhy v regionu prostřednictvím distributorů, například v Maďarsku, Bulharsku či na Ukrajině.

Lískovec působí ve společnosti Loxone od roku 2016, kdy svou zdejší kariéru zahájil na zákaznické technické podpoře. Následně se věnoval školení instalačních partnerů, jejich rozvoji a navazování spolupráce s developery. Díky svému odbornému zaměření a dlouholeté praxi se postupně stal klíčovým členem týmu, který významně přispěl k rozvoji značky na českém trhu. Postupně vybudoval vlastní tým a převzal vedení české pobočky, kde mimo jiné založil oddělení Business Developmentu. Doposud zastával pozici Branch Manager.

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou – SPŠSE Dukelská v oboru Elektroinstalace. Základy manažerských dovedností získal také díky působení na řídicí pozici ve vzdělávací instituci V-Studio.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 11. 2.  Optimismus obchodníků posiluje již třetí čtvrtletí v řadě

    Zimní kolo pravidelného čtvrtletního průzkumu sentimentu mezi předními českými obchodníky přineslo další zlepšení celkové nálady v sektoru obchodu. SOCR Retail Index vzrostl v zimě o 0,7 bodů na 63,6 bodů ze 100, čímž zaznamenal růst již třetí čtvrtletí v řadě. Ke zlepšení nálady došlo zejména mezi obchodníky s nepotravinovým zbožím, jejichž reálné tržby (tedy po očištění o inflaci) vykazovaly během minulého roku solidní růst, podle dat ČSÚ v prosinci meziročně o 2 %.

    „Obchodníci vstoupili do roku 2026 s lepší náladou, a to jak na základě hodnocení úspěšného růstu prodejů posledního loňského kvartálu, tak s ohledem na očekávání výsledků celého nadcházejícího roku. Vyšší hodnoty SOCR Retail Indexu jsou zároveň odrazem tvrdých dat o rostoucí spotřebě domácností, nízké inflaci a stabilním růstu tržeb. Optimismus českých spotřebitelů, který v posledním období zaznamenává celoevropsky nadprůměrných hodnot, je příslibem dobrých výsledků také do dalších měsíců jak pro obchodníky, tak pro celou českou ekonomiku, která posiluje právě díky rostoucí spotřebě domácností,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

  • 10. 2.  Nezaměstnanost po devíti letech v lednu nad pětkou, i kvůli flexinovele

    Podíl nezaměstnaných vzrostl v lednu nad očekávání ze 4,8 % na 5,1 %, což je nejvyšší hodnota od února 2017. Na trhu se projevil útlum sezonních prací – nejen ve stavebnictví a zemědělství, ale po vánočních svátcích také v maloobchodu či logistice. Ke konci ledna tak evidoval Úřad práce 378 547 uchazečů o zaměstnání, což je o 58 031 více než před rokem. Počet nově evidovaných nezaměstnaných byl meziměsíčně vyšší o 26 000 a meziročně narostl o 14 486 osob.

    Lednový růst nezaměstnanosti byl však tentokrát vyšší, než by odpovídalo běžné sezonnosti. „Významnou roli sehrála změna podpory v nezaměstnanosti související s tzv. flexinovelou. Část uchazečů pravděpodobně načasovala podání žádosti až na období platnosti nových, výhodnějších podmínek. To zároveň vysvětluje relativně příznivý výsledek míry nezaměstnanosti v prosinci, kdy někteří uchazeči takticky vyčkávali na vyšší podporu,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Podle jeho názoru svižnější růst české ekonomiky kolem 2,5 % by měl situaci na trhu práce postupně zlepšovat. „Míra nezaměstnanosti však tradičně reaguje na vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů se zpožděním a pozitivní dopady tak budou vidět spíše ve druhé polovině letošního roku a v roce 2027,“ dodává Rusinko.

  • 5. 2.  Nuda v Praze i ve Franfurtu

    I na svém prvním letošním zasedání ponechala bankovní rada ČNB úrokové sazby beze změny. Inflace sice zamířila pod cíl, avšak jádrová inflace, a především pak inflace ve službách zůstává zvýšená. Pprostor pro snížení sazeb ještě v letošním roce podle některých ekonomů stále existuje a ještě v prvním pololetí by se mohla repo sazba ČNB snížit o čtvrt procentního bodu, jiní sází na stabilitu sazeb po celý rok.

    Také od prvního letošního zasedání ECB se toho příliš nečekalo a jednání Rady guvernérů to v zásadě potvrdilo. Hlavní úroková sazba setrvala na 2,0 %, kde se nachází od poloviny minulého roku. ECB tak volí vyčkávací přístup a mezi centrálními bankéři nadále převládá silná preference stability úrokových sazeb. „Shrnuto, podtrženo, ECB je nadále ‚in a good place‘, co se týče nastavení úrokových sazeb. Počítáme, že tomu tak bude po celý letošní rok, proto je našim základním scénářem stabilita depozitní sazby na úrovni 2,0 %, což odpovídá i vývoji tržních sázek,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Google mění podobu Gemini v Chromu

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit