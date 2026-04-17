Penta Hospitals CZ mění složení vrcholného vedení

Martin Křížek, nový ředitel divize zdravotní péče a člen nejvyššího vedení skupiny Penta Hospitals CZ
Martin Křížek, nový ředitel divize zdravotní péče a člen nejvyššího vedení skupiny Penta Hospitals CZ
Skupina Penta Hospitals CZ mění složení svého vrcholného vedení. Dosavadní Chief Business Development Officer Martin Křížek je nově pověřen také vedením divize zdravotní péče. V nové roli bude zastřešovat nemocniční a ambulantní péči, kvalitu a odborné standardy péče i integraci a rozvoj nových a stávajících zařízení.

Změna ve vrcholném vedení přichází v období, kdy skupinu Penta Hospitals CZ čeká další významná etapa růstu, včetně integrace šesti nemocnic skupiny Group Mediterra. Těsnější propojení vedení divize zdravotní péče s business developmentem má za cíl podpořit efektivní začlenění nových součástí skupiny a zároveň zajistit, aby se i v období rozšiřování péče dařilo zachovávat vysoký standard péče pro pacienty a klienty.

Martin Křížek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na management a finance a je držitelem profesní kvalifikace ACCA. Ve skupině Penta Hospitals CZ působí čtyři roky, přičemž v posledních dvou letech byl členem nejvyššího vedení. Během svého působení se podílel na důležitých rozvojových projektech i akvizicích a detailně se seznámil s fungováním celé skupiny, na něž nyní v nové roli naváže.

V nové roli se Křížek zaměří na řízení a další rozvoj zdravotní divize napříč skupinou. Jeho odpovědností bude koordinace nemocniční a ambulantní péče, nastavování spolupráce mezi jednotlivými částmi divize a podpora jejího stabilního fungování v rámci celé sítě Penta Hospitals CZ. Součástí jeho agendy bude také vytváření podmínek pro efektivní spolupráci zdravotní divize s dalšími částmi skupiny.

Krátce

  • 17. 4.  Otevřený Hormuz pomohl ropě, S&P500 opět na maximech

    Otevření Hormuzského průlivu znamená pokles ropy pod 90 dolarů za barel. Akciové trhy slušně rostou a index S&P500 opět dosáhl na nové maximum. Důvodem je příměří, a to nejen na frontě USA vs. Irán ale také mezi Izraelem a Libanonem.

  • 17. 4.  Závislost EU na Číně narůstá

    Deficit zahraničního obchodu EU s Čínou dosáhl vloni nového rekordu 360 miliard eur. Za posledních dvacet let tak vzrostl čtyřnásobně. Jak je vidět, zatímco evropští exportéři se z čínského trhu stahují nebo jsou přímo vytlačováni tamní konkurencí, čínské firmy na evropský trh jasně cílí. Tento trend navíc zesílil v době, kdy propukla obchodní válka mezi USA a Čínou, pro kterou se evropský trh stal ještě atraktivnější alternativou. Asi nejviditelnějším příkladem se v tomto směru staly elektromobily.

    Čína už dávno není pro EU dodavatelem levných triček. Stačí se podívat na největší obchodní artikly a hned vidíme, že jejich největší část představují kromě elektroniky elektrická a energetická zařízení. Třetím v pořadí jsou s velkým odstupem organické chemikálie,“ komentuje aktuální čísla Eurostatu hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že země EU z Číny také dováží to, co dříve vyráběly samy.

    Výsledky obchodu mezi EU a Čínou jsou tak podle něj potvrzením vytrácející se konkurenceschopnosti firem z Unie, které čelí rostoucí konkurenci nejen na čínském trhu, ale i na tom domácím. „EU jak je vidět se na čínských firmách stává rok od roku stále závislejší i v oborech s vysokou přidanou hodnotou. To není zrovna povzbudivá statistika,“ uzavírá Dufek.

  • 16. 4.  Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU

    Konflikt na Blízkém východě zvyšuje inflační tlaky v evropské ekonomice. V březnu vzrostla inflace v EU z meziročních 2,1 % na 2,8 %, v eurozóně se spotřebitelské ceny zvýšily o 2,6 %. Hlavním důvodem rychlejšího růstu cen jsou dražší energie, zejména pohonné hmoty, které odrážejí vývoj na globálním ropném trhu a mimořádný výpadek dodávek v důsledku blokády Hormuzského průlivu.

    V Česku dosáhla březnová inflace 1,5 % a byla druhá nejnižší z celé EU. Hlavním důvodem je zlevnění elektřiny v důsledku přenesení poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, které spolu s nižšími cenami potravin tlumí dopad dražších pohonných hmot. Již v dubnu však počítáme s dalším růstem cenových tlaků, které pravděpodobně zvýší tuzemskou inflaci nad dvouprocentní cíl České národní banky,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Na stejné úrovni 1,5 % skončila v březnu inflace také ve Švédsku a na Kypru, zatímco nejnižší byla v Dánsku (1,0 %). Naopak nejvyšší cenové tlaky zůstávají v Rumunsku, kde došlo ke zvýšení spotřebitelských cen o 9 %. O poznání mírnější ale stále silné inflační tlaky panují v Chorvatsku (4,6 %) a Litvě (4,4 %). Slovenská inflace činila v březnu stále vysokých 3,7 %.

