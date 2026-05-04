Penta Real Estate posiluje holdingové řízení, do čela míří David Musil

Změna přichází v době, kdy firma výrazně posiluje jak objem projektů, tak geografický záběr. V roce 2025 dosáhla realitní divize Penta Investments rekordní úrovně čistého zisku ve výši dvou miliard korun a celková hodnota aktiv společnosti vzrostla meziročně o 23,5 % na více než 51,5 miliardy.
Skupina dnes po vstupu na londýnský realitní trh působí na třech trzích, zaměstnává téměř 200 lidí a řídí více než 40 projektů v různých fázích přípravy či výstavby. Z toho je nyní ve výstavbě 15 projektů, přičemž deset jich je v Česku, tři v Británii a dva na Slovensku.
„Penta Real Estate vyrostla nejen na trzích v Česku a na Slovensku, kde dlouhodobě působí, ale rozšířila se i na britský trh do Londýna, a plánuje možnost vstupu na čtvrtý trh. To zákonitě vedlo k tomu, abychom posílili vedení na úrovni holdingu. Jsem rád, že se holdingovým šéfem stal David Musil, který s námi Pentu buduje už 18 let. Všichni ředitelé jednotlivých zemí působí ve firmě dlouhodobě a mají plnou důvěru nás partnerů,“ říká partner a spoluzakladatel Penty Marek Dospiva.
Dynamický nárůst projektů
Nová řídicí struktura má za cíl urychlit růst na všech třech trzích a posílit pozici Penta Real Estate jako mezinárodního developera. „Chceme růst organicky na domácích trzích i akvizičně v zahraničí. Naším cílem je sjednotit postupy a strategie při zachování silného lokálního řízení ostřílených ředitelů v jednotlivých zemích, kteří sdílejí DNA Penty. Zároveň chceme postupně přenášet naše 20leté know-how do Londýna i do dalších zemí, kam se rozhodneme expandovat,“ říká šéf Penta RE Musil.
Klíčovým trhem přitom zůstává pro skupinu Česká republika. „Letos nás čeká důležitý rok, kdy se z loňských dvou projektů ve výstavbě stane deset. Jde o rezidenční, kancelářské i smíšené projekty v hodnotě přes 20 miliard korun, které Praze do tří let přinesou zhruba 1 800 nových bytů. Mým úkolem je kapacitně posílit pražský tým a provést ho touto dynamicky rostoucí fází,“ uvádí výkonný ředitel Penta RE pro Česko a dosavadní ředitel pro výstavbu Vacek, který ve firmě působí přes 15 let.
Mezi významné rozestavěné rezidenční projekty společnosti v Praze patří Žižkov 3.0, MOCCA Vysočany, Nová Waltrovka či mikroapartmány na Smíchově. Nové prémiové kanceláře vzniknou v Hybernské, na Vinohradské a v rámci projektu Churchill III nad Hlavním nádražím. Penta RE v Praze připravuje také velké transformační projekty Florenc 21, IV. Kvadrant Vítězného náměstí či přestřešení Masarykova nádraží.
Expanze do dalších zemí
Významnou roli v nové strategii řízení hraje zahraniční expanze. Na konci roku 2025 ohlásila Penta RE vstup na britský trh, kde prostřednictvím joint venture s developerem Ballymore realizuje už tři rezidenční projekty – Embassy Gardens, Canary Wharf a Brentford. Do roku 2029 by zde mělo vzniknout více než tisíc bytů s celkovou tržní hodnotou blížící se jedné miliardě liber.
Londýnskou expanzi vede dlouholetý obchodní ředitel Pavel Streblov, který má za úkol budovat pozici firmy na jednom z nejkonkurenčnějších realitních trhů v Evropě. „Než jsme se rozhodli pro Londýn, strávili jsme přibližně dva roky analýzou i dalších trhů, jako jsou Německo a Polsko. Na britské metropoli je pro nás atraktivní jeho otevřenost vůči mezinárodnímu kapitálu a vstřícný přístup města vůči developerům,“ uzavírá výkonný ředitel Penta RE v Londýně Streblov.