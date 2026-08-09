Petr Šedivý se stává předsedou správní rady Sanezoo a přebírá řízení společnosti

V rámci změn ve vedení společnosti se místopředsedou správní rady stává Václav Kleibl, dosud člen rady. Luboš Lorenc bude nadále působit jako člen správní rady, zároveň však odstupuje z pozice jednatele společností Sanezoo Europe a Sanezoo Solutions. Jediným jednatelem obou společností zůstává Petr Šedivý. Vladimír Horák bude ve firmě pokračovat jako výkonný ředitel.
Další růst si žádá kapitál
„Hlavním úkolem bude zúročit vyvinutá řešení a dosáhnout rychlejšího škálování a expanze brněnské technologické firmy, nastavit další fungování a zajistit tomu odpovídající financování. Sanezoo má kvalitní technologii i zkušený tým. Nyní potřebujeme firmě vytvořit podmínky, aby mohla svůj potenciál naplno využít,“ říká Šedivý.
Součástí plánu je také zajištění plnění vyšších nároků na provozní financování. Společnosti se již podařilo získat první miliony korun prostřednictvím Venture Club Invest a se stávajícími investory a fondy nyní jedná o optimálním objemu dalšího financování.
Venture Club pokračuje ve své činnosti
Zapojení Petra Šedivého do řízení Sanezoo neznamená ukončení ani přerušení činnosti Venture Clubu. Tým Venture Clubu se rozšířil o Yasmin Milenu Žitníkovou, jež část agendy přebírá. Klub nadále pokračuje v organizaci akcí a spolu s celým týmem připravuje nové investiční příležitosti a fondové projekty, které chce představit během podzimu.
„Venture Club rozhodně nekončí. Moje intenzivnější zapojení do Sanezoo je reakcí na aktuální výraznou příležitost v jedné z našich investic. Ostatní aktivity pokračují a společně s kolegyní a kolegy připravujeme další projekty, které chceme členům představit na podzim,“ doplňuje Šedivý.