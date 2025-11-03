PMI přinesl studenou sprchu. Český zpracovatelský sektor spadl v říjnu hluboko do pásma poklesu

„Podle průzkumu si zpracovatelé stěžují na slabou poptávku, a to hlavně s ohledem na zakázky ze zahraničí. Na tento vývoj pak reagují snižováním cen vlastní produkce, což jim naštěstí umožňuje relativně slabý růst cen vstupů. V rámci snahy o úsporu nákladů pak firmy sahají k redukci stavů zaměstnanců,“ uvádí hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil s tím, že podobně jako v předchozích měsících i nadále zpracovatelé věří v dohledné době ve zlepšení, nicméně jejich optimismus v říjnu ochladl.
Protichůdné signály
Aktuální data jsou v příkrém rozporu s dalšími informacemi, které z tuzemského průmyslového sektoru v poslední době přicházely. Zatímco podle nedávno zveřejněného konjunkturálního průzkumu se poptávka v průmyslu – a speciálně pak tak zahraniční – již začala zotavovat a výhled do blízké budoucnosti se znatelně zlepšil, index nákupních manažerů ukazuje pravý opak. Podobné protichůdné signály tyto „měkké“ indikátory typicky vykazují v momentech, kdy se obrací trend, což jejich spolehlivost snižuje.
„S ohledem na pozitivní překvapení, které přinesl předběžný odhad růstu české ekonomiky v letošním třetím kvartále a také na některé mírně pozitivní indicie přicházejících z Německa, se momentálně kloníme spíše k optimistické interpretaci. Říjnový výsledek indexu nákupních manažerů tak sice podle nás nelze zcela ignorovat, ale nedělali bychom z něj velké závěry. Podle nás v nejbližší době vykáže korekci směrem nahoru a celý průmyslový sektor čeká sice opatrné, ale přece jen oživení, které se plně projeví v první polovině roku 2026,“ uzavírá Hradil.