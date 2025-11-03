CFOtrends  »  PMI přinesl studenou sprchu. Český zpracovatelský sektor spadl v říjnu hluboko do pásma poklesu

PMI přinesl studenou sprchu. Český zpracovatelský sektor spadl v říjnu hluboko do pásma poklesu

Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru vykázal v říjnu výrazný propad, když po zářijových 49,2 dosáhl hodnoty 47,2 bodu. Citelně tak zaostal za očekáváním trhu, který vyhlížel 49,5 bodu. Index se tak dostal na nejnižší hodnotu od letošního ledna a nachází se hluboko v pásmu kontrakce, takže pro nadcházející období signalizuje ochlazování výrobní aktivity.

Podle průzkumu si zpracovatelé stěžují na slabou poptávku, a to hlavně s ohledem na zakázky ze zahraničí. Na tento vývoj pak reagují snižováním cen vlastní produkce, což jim naštěstí umožňuje relativně slabý růst cen vstupů. V rámci snahy o úsporu nákladů pak firmy sahají k redukci stavů zaměstnanců,“ uvádí hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil s tím, že podobně jako v předchozích měsících i nadále zpracovatelé věří v dohledné době ve zlepšení, nicméně jejich optimismus v říjnu ochladl.

Protichůdné signály

Aktuální data jsou v příkrém rozporu s dalšími informacemi, které z tuzemského průmyslového sektoru v poslední době přicházely. Zatímco podle nedávno zveřejněného konjunkturálního průzkumu se poptávka v průmyslu – a speciálně pak tak zahraniční – již začala zotavovat a výhled do blízké budoucnosti se znatelně zlepšil, index nákupních manažerů ukazuje pravý opak. Podobné protichůdné signály tyto „měkké“ indikátory typicky vykazují v momentech, kdy se obrací trend, což jejich spolehlivost snižuje.

S ohledem na pozitivní překvapení, které přinesl předběžný odhad růstu české ekonomiky v letošním třetím kvartále a také na některé mírně pozitivní indicie přicházejících z Německa, se momentálně kloníme spíše k optimistické interpretaci. Říjnový výsledek indexu nákupních manažerů tak sice podle nás nelze zcela ignorovat, ale nedělali bychom z něj velké závěry. Podle nás v nejbližší době vykáže korekci směrem nahoru a celý průmyslový sektor čeká sice opatrné, ale přece jen oživení, které se plně projeví v první polovině roku 2026,“ uzavírá Hradil.

