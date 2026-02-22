CFOtrends  »  Počet kyberútoků vzrostl letos v lednu v Česku téměř o pětinu

Počet kyberútoků vzrostl letos v lednu v Česku téměř o pětinu

redakce
Včera

Kyberútok
Autor: Depositphotos
Kyberútok
Letos v lednu čelila každá společnost v průměru 2 090 kybernetickým útokům týdně, což představuje meziroční nárůst o 17 %, uvádí zprávu Global Threat Intelligence Report společnosti Check Point® Software Technologies. V Česku je to ještě o něco více, šlo v průměru o 2 374 kyberútokům týdně, meziroční o 18 % více.

V České republice jde nadále o nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 18 % a o 306 kyberútoků týdně více než v prosinci 2025.

„Většímu počtu útoků čelí v Evropě Itálie (2 403 kyberútoků týdně na jednu společnost). Vysoké riziko hrozí také ve Švédsku (2 135), Portugalsku (2 110) a Španělsku (1 988). Největší meziroční nárůst útoků jsme v Evropě zaznamenali v Irsku (o 68 %) a Řecku (+62 %). Naopak ve Švýcarsku meziročně počet útoků klesl o 11 % a ve Finsku o 5 %,“ říká Tomáš Růžička z Check Point Software Technologies.

AI nástroje zvyšují riziko úniku dat

Největší hrozbě čelí s obrovským náskokem sektor vzdělávání, jedná se dokonce v průměru o 4 364 útoků týdně na jednu společnost. Pro kyberzločince je atraktivní kombinace vysokého počtu uživatelů, zastaralé infrastruktury a omezených zdrojů na ochranu. Druhým nejčastěji napadaným odvětvím je veřejná správa (2 759 útoků týdně v průměru na jednu instituci). Na třetí místo se posunuly telekomunikační společnosti. Vůbec největší meziroční nárůst útoků, o 122 %, detekujeme opakovaně u zemědělství.

Evropa jako digitální štít. Projekt CIPHER ochrání kritickou infrastrukturu před kyberútoky

Evropa jako digitální štít. Projekt CIPHER ochrání kritickou infrastrukturu před kyberútoky

Nejvíce útoků (3 110) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, kde došlo i k největšímu nárůstu (o 33 %). Naopak u afrických společností došlo k poklesu útoků o 6 %. V Evropě vzrostl jejich počet o 18 % na 1 755.

Každý 30. prompt odeslaný z podnikových sítí představoval v lednu vysoké riziko úniku citlivých dat. Problém se týká 93 % organizací pravidelně používajících AI nástroje. Průměrný podnikový uživatel vytvořil v lednu 76 promptů, což je výrazný nárůst oproti prosincovým 56 promptům.

Vyděračské útoky

V lednu bylo na stránkách ransomwarových gangů veřejně vydíráno 678 společností, což je sice výrazný pokles oproti prosinci, ale zároveň se jedná o meziroční nárůst o 10 %. 52 % obětí pochází ze Severní Ameriky, 24 % obětí je z Evropy, kde jsou hlavním terčem společnosti ve Velké Británii, Německu, Itálii a Španělsku.

Nejčastěji vydírané jsou organizace z oblasti obchodních služeb, odkud pochází třetina všech obětí. Následuje sektor spotřebního zboží a služeb (15 %) a průmyslová výroba (11 %).

Klíčové faktory IT strategií pro rok 2026: AI, licencování a datová suverenita

Klíčové faktory IT strategií pro rok 2026: AI, licencování a datová suverenita

Nejaktivnější ransomwarovou skupinou byl v lednu znovu Qilin, který je zodpovědný za 15 % zveřejněných útoků. LockBit na druhém místě vydíral 12 % obětí a zaměřil se na velké podniky a vládní subjekty. Zajímavostí je, že LockBit dlouhodobě necílí na organizace v Rusku nebo Společenství nezávislých států. Třetí nejaktivnější skupinou je Akira, která se zaměřuje na obchodní služby a průmyslové organizace.

Krátce

  • 22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


  • 19. 2.  Více než polovina nových firem v Česku do pěti let zanikne

    Populace aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostla podle ČSÚ téměř o 22 %, počet zaměstnavatelů byl však v roce 2023 nejnižší od roku 2014. V roce 2023 bylo zjištěno přes 3,4 tisíce rychle rostoucích podniků působících především ve zpracovatelském průmyslu.

    Sledování počtu přežitých podniků v období 2010 až 2023 ukázalo, že zhruba 53 % aktivních podniků do pěti let zaniklo. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo více než 55 % aktivních podniků,“ říká šéf odboru statistických registrů ČSÚ Michal Čigáš s tím, že statistika rovněž sleduje rychle rostoucí podniky. To znamená takové, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než 10 % a na začátku sledovaného období měly více než 10 zaměstnanců. 

    Právě tyto podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst. Třeba v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku-zaměstnavatele,“ dodává Čigáš.



  • 13. 2.  Polovinu inflace tvoří nájemné

    Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad ČSÚ z 5. února. Podle očekávání ji srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát, což samo o sobě z inflace ubralo 0,4 procentního bodu. Bez něj by poklesla jen minimálně, a to na rovná 2 %.

    Základní trendy se ani letos v úvodu nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflaci i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

Další krátké zprávy

