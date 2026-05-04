Počet softwarových zranitelností se loni zvýšil o pětinu

Autor: APPSEC (publikováno se svolením)
Podle aktuálních údajů z katalogu zjištěných zranitelností CVE bylo v loňském roce zjištěno rekordních 48 448 zranitelností, tedy o 20 % více než v roce 2024. K výrobcům s největším počtem zranitelností se vloni zařadili Linux, Microsoft, Adobe, Apple a Google, mezi nejohroženějším softwarem převládaly operační systémy, uvádí firma GFI Software.

Zatímco v roce 2024 se objevilo celkem 40 313 zranitelností, vloni došlo k opětovnému nárůstu, který prakticky znamenaná, že každý den v průměru přibylo zhruba 130 zranitelností. Za posledních deset let bylo kumulativně odhaleno přes čtvrt milionu zranitelností, ale nejsou důležité jen absolutní počty, ale také jejich závažnost. U 55 % zranitelností byla jejich závažnost ohodnocena sedmi body a více na desetibodové stupnici.

Zranitelnosti v letech 2016 až 2025

Autor: GFI Software

Z loňských statistik katalogu CVE vyplývá:

  • Softwarovým výrobcem s největším počtem zranitelností se vloni stal Linux s 5 736 zjištěnými zranitelnostmi, další místa zaujal Microsoft (1 247), Adobe (830), Apple (733) a Google (680).
  • Z operačních systémů pak vedle systému Linux Kernel bylo nejvíce zranitelností zjištěno ve Windows, Debian Linux, MacOS a Android.
  • Z aplikací bylo stejně jako vloni nejvíce zranitelností odhaleno v Adobe Experience Manager, Google Chrome a Mozilla Firefox.
Kyberútok jako nový byznys. Výkupné zaplatí až třetina firem, jistotu návratu dat ale nemají

„Vzhledem k tomu, že i letos bude v průměru vznikat minimálně 130 zranitelností denně, je jasné, že provádět softwarové opravy ručně je úkol stále nedosažitelnější. Manuální opravy zranitelností dávají smysl pouze ve specifických případech, ale pro každodenní zajišťování bezpečnosti je nezbytné automatizovat pravidelné skenování a následný patch management u všech zařízení a softwaru v síti,“ uzavírá Vicepresident of Global Sales Engineering společnosti GFI Software Jozef Kačala.

Krátce

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

