Poslanci odhlasovali daňové změny. Týkají se například zaměstnaneckých benefitů či cenných papírů

Dnes

Poslanci ve středu 10. září schválili několik daňových předpisů v oblasti zdanění fyzických osob. Konkrétně poslanci odhlasovali poslanecký tisk 926, který vrátil Senát zpět k projednání do Poslanecké sněmovny, a to s několika pozměňovacími návrhy. V tomto znění Poslanecká sněmovna zákon přijala a nyní bude následovat podpis prezidenta. Jde o související zákony k již dříve schválenému tzv. jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele.

Co se vlastně změnilo, dále popisuje daňová poradkyně Monika Lodrová, vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob z BDO.

Jedním ze zásadních senátních pozměňovacích návrhů bylo opětovné zrušení 40milionového limitu osvobozených příjmů při naplnění časového testu držby cenných papírů (tři roky) a obchodních podílů (pět let), a to od 1. ledna 2026. Limit se tedy uplatní pouze na příjmy tohoto typu realizované (obdržené) v roce 2025. 40milionový limit zůstane zachován pouze u příjmů z prodeje kryptoaktiv držených po dobu alespoň tří let.

Kvalifikované zaměstnanecké opce

O novém daňovém režimu zaměstnaneckých akciových a opčních plánů jsme podrobně informovali zde. Oproti danému článku má dojít k prodloužení nejzazšího okamžiku odloženého zdanění z 10 na 15 let. Dále dochází ke zrušení změny daňové rezidentury jako okamžiku pro odložené zdanění, protože v praxi způsoboval výkladové problémy.

V již poměrně nepřehledném systému zdanění zaměstnaneckých akcií vlivem změn z poslední doby přibyde již třetí daňový režim, který míří na tzv. kvalifikované zaměstnavatele (primárně startupy). Zásadní novinkou bude, že příjmy z realizace kvalifikované zaměstnanecké opce již nebudou považovány za příjem ze závislé činnosti, ale tzv. ostatní příjmy. V podstatě to znamená, že daný příjem nebude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Režim bude možné využít od 1. ledna 2026 při splnění specifických podmínek jako jsou písemná smlouva s určitými náležitostmi, velikost zaměstnavatele či koncernu (obrat a aktiva) a obor podnikání, maximální výše zaměstnancova podílu a minimální výše jeho běžné odměny, délka výkonu závislé činnosti před udělením příslibu či minimální délka období, po kterém může být opce uplatněna. Režim bude podmíněn oznámením o jeho použití správci daně.

Příjem z nabytí obchodního podílu na základě uplatnění kvalifikované opce bude považován za realizovaný v roce jeho prodeje, či v roce, kdy uplyne 15 letech od jeho nabytí.

Zrušení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti

Od 1. ledna 2026 dojde ke zrušení srážkové daně u příjmů členů orgánů právnických osob (např. jednatelé), daňových nerezidentů. Ti tak budou nově podrobeni progresivnímu zdanění obdobně jako čeští jednatelé.

Pokud v souhrnu za zdaňovací období překročí limit pro progresivní zdanění, budou zahraniční jednatelé, daňoví nerezidenti, povinni podat v České republice daňové přiznání (doposud měli možnost přiznání podat, pokud se tak dobrovolně rozhodli a jednalo se o rezidenty EU/EHP).

Dále dojde ke zrušení srážkové daně u drobných výdělků (těmi jsou v roce 2025 dohoda o provedení práce do 11 500 Kč měsíčně a ostatní formy pracovněprávních vztahů do 4 500 Kč měsíčně) od 1. ledna 2027.

Upravené znění novely však v reakci na požadavky veřejnosti přináší novinku v tom, že drobné výdělky zdaněné nově zálohovou daní nebudou automaticky zakládat povinnost podání daňového přiznání. Režim tak bude ve výsledku pro fyzické osoby s drobnými zaměstnaneckými výdělky dosti obdobný stávající praxi včetně možnosti zahrnutí těchto drobných výdělků do daňového přiznání.

Stejně tak nebudou výše popsané drobné zaměstnanecké výdělky do daných limitů považovány za porušení podmínek pro paušální daň, a nebudou tak podnikatelům způsobovat povinnost podání přiznání (daň poplatníka v paušálním režimu bude za dodržení ostatních podmínek rovna paušální dani).

Nová definice nízkoemisního vozidla pro účely zdanění prospěchu zaměstnanců

Pokud zaměstnavatel umožní používání jím poskytnutého motorového vozidla i pro soukromé účely, vzniká zaměstnanci nepeněžní zdanitelný příjem. Ten se vyčísluje jako určité procento pořizovací ceny daného vozidla vč. DPH. Pro tzv. nízkoemisní vozidla je to 0,5 % měsíčně.

Od 1. ledna 2026 se upraví definice nízkoemisního vozidla, přičemž se již bude testovat pouze kategorie vozidla (M1, M2, N1) a emisní limit, který nesmí přesahovat 50 g / km. Již se tedy nebude zkoumat splnění kritéria 80 % emisních limitů dle předpisů Evropské unie.

Cyber25

Upřesnění použití osvobození „volnočasových“ benefitů

Jak jsme informovali dříve, navrhuje se upřesnění použití osvobození příjmu formou zaměstnaneckých benefitů v podobě vstupů na sportoviště, kulturní akce a představení, využívání zdravotnických zařízení či obdobně využitelné body na benefitních kartách pouze na plnění nad rámec mzdy za práci. 

Navrhovaná úprava reaguje na rozsudky Nejvyššího správního soudu a má za cíl zamezit praktikám, kdy zaměstnavatelé přesouvali část mzdy za práci do kategorie benefitů (tzv. salary swap), a tím v podstatě docílili osvobození naturální mzdy. Pro zaměstnavatele, kteří standardně poskytovali vyjmenované benefity nad rámec mzdy (nárok na ně vzniká např. pouhou existencí pracovního poměru), se danou úpravou nic nemění.

Krátce

  • 10. 9.  Inflace bez překvapení, do konce roku může ještě mírně poklesnout

    Inflace opět skončila tak, jak ji už minulý týden odhadoval statistický úřad. Meziroční číslo, které je v hledáčku ČNB skončilo na 2,5 % a je tedy dvě desetiny procentního bodu pod nejnovější prognózou centrální banky. Podstatné pro centrální banku ovšem bude i to, jak skončila její jádrová inflace.

    Inflace pomalu klesá, avšak nepříznivé trendy přetrvávají. „Tím hlavním je soustavný růst cen ve službách, které se tentokrát zvýšily o 4,7 %. Výrazný nárůst zažívá nájemné a tzv. imputované nájemné zrcadlící vývoj cen bytů na realitním trhu. Stále velmi rychlé zdražování je vidět u dovolených, rekreačních a hotelových služeb, nadprůměrný je i růst cen potravin, zejména v důsledku rychle zdražujících masných a mléčných výrobků,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Inflaci stále krotí energie, konkrétně elektřina, zemní plyn a samozřejmě i pohonné hmoty, které v posledním měsíci opět zlevnily. Napomáhá jim v tom nejenom příznivá cena ropy, ale i posilující koruna.

    „Co čekat dál? Inflace může ještě do konce roku mírně poklesnout. Těžko ovšem čekat, že se zmírní růst cen ve službách nebo že by brzo došlo k obratu ve vývoji cen potravin. Nejistotu pro přelom roku představují distribuční poplatky za energie, o nichž se bude teprve jednat. Dnešní podrobná čísla o vývoji inflace zřejmě ČNB k brzkému snížení sazeb nepřesvědčí,“ dodává Dufek.

  • 10. 9.  Eliška Koderová se stává novou vedoucí prodeje a marketingu ve společnosti Geosan Development

    Společnost Geosan Development oznámila jmenování Elišky Koderové do funkce vedoucí prodeje a marketingu. V rámci této pozice bude zodpovědná nejen za kompletní podporu prodeje současných bytových projektů Rezidence Radimova Břevnov, Benkova Rezidence a Re.Start Petynka, ale také stavebních pozemků v Choťánkách u Poděbrad a dalších tří novostaveb v přípravě. Zároveň povede aktivity k posilování značky Geosan Development na trhu. Ve funkci nahrazuje Jiřího Balouna, který se po více než šesti letech úspěšné spolupráce rozhodl věnovat novým profesním příležitostem.

    Eliška Koderová je absolventkou oboru politologie a mezinárodních vztahů na CEVRO Institutu. Svou kariéru budovala v několika soukromých převážně zdravotnických institucích. V ORP Centru měla na starosti koordinaci týmů podpory prodeje a specialistů léčby a odpovídala za bezproblémový chod regionálních poboček. Ve společnosti GI4 se specializovala na projektové řízení v segmentu správy apartmánů a krátkodobých pronájmů, což jí poskytlo cenné poznatky také z oblasti realitního trhu. V této oblasti se potom pohybovala i jako konzultant pro další soukromé společnosti jako Layana services, Bed & Cookie Apartments nebo HiddenPrague.

  • 9. 9.  Trh práce potvrzuje, že oproti minulým letům není zcela fit

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti v srpna mírně vzrostla a po červencových 4,4 % vykázala 4,5 %. Na úřadech práce bylo registrováno 334 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o čtyři tisíce více než před měsícem a o 48 tisíc více než před rokem. Vybírat si mohli z 95 tisíc volných pracovních pozic, kterých tak meziměsíčně ubylo o zhruba tisícovku. Na jedno volné místo tak připadalo 3,5 uchazeče.

    Z geografického pohledu byla nezaměstnanost nejvyšší v okresech Most, Karviná a Chomutov, nejnižší naopak v okresech Praha-východ a Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou a Pelhřimov.

    „I srpen naznačil, že český trh práce oproti předchozím letům citelně ochladl. Samotná nezaměstnanost i počet uchazečů o zaměstnání je pak na srpnové poměry nejvyšší od roku 2016. Dlužno ovšem dodat, že v posledních letech byl český trh práce extrémně přehřátý a jeho mírné ochlazení tak zle vnímat spíše jako návrat k normálnější situaci. Zdá se navíc, že průmyslový sektor, který byl hlavním důvodem pozorovaného ochlazení, už našel své dno a čeká ho tendence k mírnému oživování. Letošní rok by tak měl představovat z pohledu nezaměstnanosti vrchol, když ta průměrně dosáhne zhruba 4,3 %. Hned příští čekáme opětovné snížení směrem k 4,1 %,“ uvádí hlavní ekonom INVESTIKA, investiční společnosti Vít Hradil.

Další krátké zprávy

