Poslední týdny s Windows 10. Počítače bez aktualizací se stanou lákadlem pro hackery

redakce
Včera

Windows 11
Autor: eD system (publikováno se svolením)
Přesně za pět týdnů, tedy 14. října začnou být počítače mnoha českých domácností i firem zranitelné vůči kybernetickým útokům. Skončí totiž podpora operačního systému Windows 10, který stále ještě používají více než dvě pětiny zařízení v Česku. Ty přestanou dostávat aktualizace a bezpečnostní záplaty, takže budou snadným cílem hackerů, kteří uživatele můžou připravit o data i o peníze.

Konec podpory Windows 10 už je téměř tady, ale jejich podíl na českých počítačích klesá jen pomalu. Na začátku letošního roku je v České republice používalo 51 % počítačů, nyní těsně před koncem je to stále ještě 43 %. Znamená to statisíce zařízení, která v říjnu přijdou o ochranu. Navíc se dá očekávat, že kybernetičtí útočníci se zaměří právě na počítače s nepodporovaným systémem Windows 10, který bude představovat bezbranný cíl.

Jednotlivci tak mohou přijít o fotografie, dokumenty jako daňová přiznání nebo smlouvy uložené na disku. Hackeři se mohou dostat k jejich přihlašovacím údajům k internetovému bankovnictví, e-mailu či sociálním sítím. Jejich počítač také mohou zneužít k šíření škodlivého obsahu.

Outstream Placeholder

Firmám pak mohou uniknout například databáze zákazníků, smlouvy, účetní dokumentace i citlivé údaje klientů nebo zaměstnanců. Mohou ztratit přístup k interním systémům a hrozí i zneužití firemní identity k dalším podvodům, což může vést k právním sporům a vážnému poškození reputace.

„Pro stovky tisíc lidí i firem letošní říjen znamená přelom, po kterém jim při používání nepodporovaného systému Windows 10 hrozí bezpečnostní incidenty a finanční náklady na jejich řešení. Každý, kdo Windows 10 ještě používá, by měl ihned začít řešit upgrade,“ vysvětluje Lucie Adámková, business unit manažerka IT distributora eD system.

Některé počítače nový systém nezvládnou

Operační systém Windows 10 lze na počítačích, které splňují minimální hardwarové požadavky, bezplatně aktualizovat na Windows 11. Pokud však počítač nemá TPM čip ve verzi 2.0, který se stará o celkovou bezpečnost systému, nebude možné jej na Windows 11 aktualizovat. 

Malé a střední podniky pod stále těžší palbou kyberútoků Přečtěte si také:

Malé a střední podniky pod stále těžší palbou kyberútoků

„Zdaleka ne všechna zařízení s Windows 10 tento čip mají. Ve starých počítačích zpravidla chybí a nelze jej ani dodatečně instalovat. Kdo má takové zařízení a bude chtít udržet svá data v bezpečí i po 14. říjnu, bude si muset pořídit nový počítač. Je nejvyšší čas zjistit, jak na tom vaše zařízení je. Stačí využít aplikaci PC Health Check, která je dostupná online,“ upozorňuje Lucie Adámková.

Příležitost zvýšit efektivitu

Konec podpory Windows 10 se dotkne všech uživatelů tohoto systému, tedy i firem. V některých může být potřeba vyměnit i desítky nebo stovky počítačů. Čas už přitom téměř vypršel, pouhých pár týdnů je na takto rozsáhlou výměnu velmi krátká doba. Navíc se dá očekávat celosvětově vysoká poptávka po nových zařízeních. 

Cyber25

„Konec podpory Windows 10 je globální událost, která se dotkne stovek milionů zařízení po celém světě. Není tedy zaručená jejich okamžitá dostupnost ve velkých počtech,“ varuje Lucie Adámková.

Nákup nového vybavení podle ní mohou firmy využít i jako příležitost, jak maximalizovat efektivitu práce. Součástí Windows 11 je totiž mimo jiné nástroj Microsoft Copilot, který integruje umělou inteligenci přímo do prostředí operačního systému. Velký přínos firemním uživatelům nabídne i v rámci balíku kancelářských aplikací Microsoft 365. U dokumentů a e-mailů shrne vše důležité a připraví návrhy textu, v PowerPointu pomůže s tvorbou prezentací, v Excelu zase zpracuje analýzu a vizualizaci dat.

