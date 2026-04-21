Pozvánka na valnou hromadu jako procesní dokument s právními následky

V předchozím díle našeho seriálu jsme se věnovali tomu, co je nutné zkontrolovat ještě před svoláním valné hromady. Jde zejména o seznam společníků, rozhodný den a evidenci skutečných majitelů. Pozvánka na valnou hromadu ppředstavuje další krok, který již přímo determinuje průběh valné hromady i platnost přijatých usnesení, jak vysvětluje v dnešním dílu exkluzivně pro CFOtrends právní poradce a partnerka skupiny Hills Jana Polák Dudychová.

Pozvánka není jen formální dokument. Je to procesní nástroj, který vymezuje rozsah rozhodovací pravomoci valné hromady. A platí zásadní pravidlo – valná hromada může (až na zákonné výjimky) rozhodovat pouze o záležitostech, které byly v pozvánce dostatečně určitě uvedeny. V opačném případě hrozí napadnutí přijatých usnesení.

Forma doručení pozvánky

Valná hromada se standardně svolává doručením pozvánky oprávněným osobám, přičemž způsob jejího doručení má přímý dopad na platnost přijatých usnesení.

1. Společnost s ručením omezeným

U společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je nutné při doručování pozvánky vždy primárně vycházet ze společenské smlouvy. Ta může upravit nejen samotnou formu svolání valné hromady, ale i konkrétní pravidla doručování.

Připouští-li společenská smlouva doručování prostřednictvím e-mailu, je z hlediska právní jistoty vhodné, aby současně jednoznačně stanovila, na jakou adresu se doručuje, kdy se pozvánka považuje za doručenou a jakým způsobem společnost prokazuje splnění své povinnosti. Bez takové úpravy vzniká významná důkazní nejistota, zejména v situaci, kdy společník doručení zpochybní.

Není-li elektronické doručování dostatečně upraveno, zůstává nejbezpečnějším postupem doručování na adresu uvedenou v seznamu společníků (§ 184 ZOK, tedy zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech neboli zákona o obchodních korporacích nebo také „ZOK“).

2. Akciová společnost

U akciové společnosti (a.s.) je situace odlišná. Pozvánka se primárně uveřejňuje způsobem stanoveným zákonem a stanovami, typicky na internetových stránkách společnosti, a současně se zasílá akcionářům vlastnícím akcie na jméno a akcionářům se zaknihovanými akciemi (§ 406 ZOK). Důraz je zde kladen nejen na samotné uveřejnění, ale i na zpřístupnění podkladů akcionářům v zákonné lhůtě.

U a.s. je proto klíčové nejen formální splnění povinnosti uveřejnění, ale i prokazatelnost toho, že informace byla akcionářům skutečně zpřístupněna včas a v rozsahu požadovaném zákonem. Požadavky na transparentnost jsou zde vyšší než u s.r.o., což odpovídá širší a často anonymnější akcionářské struktuře.

Z důkazního hlediska lze doporučit systematické uchovávání dokladů o doručení – u listinných zásilek zejména podacích lístků či dodejek, u elektronické komunikace pak kompletní e-mailové zprávy včetně technických údajů a příloh. U akciových společností je současně vhodné archivovat i podobu uveřejněné pozvánky a čas jejího zveřejnění.

„Pozvánka musí obsahovat zejména ty údaje, které umožní společníkům nebo akcionářům posoudit, zda se valné hromady zúčastní a jak budou hlasovat,“ upozorňuje právní poradkyně a partnerka skupiny Hills Jana Polák Dudychová

Napadení usnesení valné hromady znamená v praxi blokaci rozhodnutí až do pravomocného skončení sporu. Pokud napadené usnesení schvalovalo akvizici, výplatu dividendy nebo změnu stanov nezbytnou pro financování, důsledky jsou okamžitě finanční. Náklady na soudní řízení a nápravu přitom zpravidla mnohonásobně převýší náklady na pečlivou přípravu pozvánky.

Co musí pozvánka obsahovat

Zákon i ustálená judikatura vycházejí z toho, že pozvánka vymezuje rámec rozhodování valné hromady – o záležitostech, které v ní nejsou dostatečně určitě uvedeny, nelze zpravidla platně rozhodovat. Pozvánka proto musí obsahovat zejména ty údaje, které umožní společníkům nebo akcionářům posoudit, zda se valné hromady zúčastní a jak budou hlasovat.

V základním rozsahu by měla pozvánka obsahovat:

  • obchodní firmu a její sídlo ve znění zapsaném v obchodním rejstříku,
  • označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  • místo konání tak, aby bylo jednoznačně identifikovatelné (v praxi často nestačí pouze adresa),
  • datum a hodinu zahájení,
  • pořad jednání – konkrétní vymezení záležitostí, o nichž má být rozhodováno,
  • návrhy usnesení.

Právě poslední dva body představují z hlediska rizik nejcitlivější část. U společnosti s ručením omezeným zákon výslovně vyžaduje, aby pozvánka obsahovala návrh usnesení (§ 184 odst. 1 ZOK). U akciové společnosti musí pozvánka obsahovat nejen návrh usnesení, ale i jeho odůvodnění (§ 407 odst. 1 ZOK). Absence těchto náležitostí může vést k napadnutí přijatých usnesení, zejména pokud měla vliv na informovanost akcionářů.

Další obsah pozvánky se liší podle právní formy společnosti. U akciové společnosti je třeba navíc uvést například rozhodný den, pokud byl určen (§ 405 ZOK), a informaci o právu akcionářů požadovat doplnění pořadu jednání (§ 407 ZOK). Pokud stanovy připouštějí účast na dálku, musí pozvánka obsahovat i podmínky elektronické účasti a hlasování.

Naopak v pozvánce nemusí být uvedeny záležitosti procedurální povahy – například volba předsedy valné hromady a zapisovatele nebo způsob hlasování. Tyto body může valná hromada přijmout na místě.

Pro přehlednost lze rozdíly mezi s.r.o. a a.s. shrnout následovně:

Náležitost

s.r.o.

a.s.

Kdo svolává

Jednatel – zasílá každému společníkovi (§ 184 ZOK)

Představenstvo – uveřejní a zasílá (§ 406 ZOK)

Lhůta

Min. 15 dnů (§ 184 ZOK)

Min. 30 dnů (§ 406 ZOK)

Rozhodný den

Neuplatní se

Musí být uveden, je-li určen (§ 405 ZOK)

Návrhy usnesení

Povinně (§ 184 odst. 1 ZOK)

Povinně včetně odůvodnění (§ 407 ZOK)

Zpřístupnění podkladů

Nepřímo (péče řádného hospodáře)

Povinně (§ 436 ZOK)

Právo doplnit pořad

Neupravuje se

Povinně uvést (§ 407 ZOK)

Elektronická účast

Pokud připouští společenská smlouva (§ 167 ZOK)

Pokud připouštějí stanovy (§ 398 ZOK)

Jak správně formulovat pořad jednání

Pořad jednání vymezuje rámec, o čem může valná hromada rozhodovat, a musí být formulován dostatečně konkrétně, aby společník nebo akcionář mohl předvídat obsah rozhodování a připravit se na hlasování. Vadná formulace sama o sobě automaticky nezpůsobuje neplatnost usnesení  k té dochází tehdy, pokud mohla ovlivnit účast nebo výsledek hlasování. Obecné nebo neurčité formulace proto zvyšují riziko napadení usnesení, typicky ze strany minoritních společníků nebo akcionářů.

Nevhodná formulace pořadu jednání:

  • „Schválení účetní závěrky“
  • „Různé“

Vhodná formulace:

  • „Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025“
  • „Rozhodnutí o rozdělení zisku ve výši X Kč formou výplaty podílu na zisku“

U bodu „různé“ je klíčové, že pod něj nelze podřadit rozhodování, které má právní nebo majetkové dopady na postavení společníků nebo akcionářů. Taková usnesení jsou zpravidla napadnutelná.

Z praktického hlediska se proto doporučuje:

TOP100

  • formulovat jednotlivé body pořadu jednání konkrétně a „rozhodnutelně“,
  • uvádět návrhy usnesení (u s.r.o. standardně, u a.s. povinně včetně odůvodnění (§ 407 ZOK)),
  • u významnějších rozhodnutí doplnit stručné odůvodnění s ekonomickým a právním kontextem.

Závěr

Pozvánka na valnou hromadu je klíčovým prvkem řízení právních rizik  chyby se projeví až zpětně, typicky při napadení usnesení nebo jejich realizaci. Pečlivá příprava je proto zásadní. Náprava vad po valné hromadě bývá výrazně nákladnější než prevence.

V navazující části se příští týden zaměříme na situace, kdy lze valnou hromadu svolat odlišným způsobem a jaké podmínky je nutné splnit, aby takový postup obstál.

Autorkou textu je právní poradce a partnerka skupiny Hills Jana Polák Dudychová.

