Práce přes digitální platformy dostane v Česku nová pravidla

redakce
Dnes

Autor: Unsplash, ManpowerGroup (publikováno se svolením)
Česko chystá nový zákon o práci přes digitální platformy, který podle směrnice EU má začít platit letos v prosinci. Reaguje na růst platformové ekonomiky a na nejasnosti kolem postavení lidí, kteří přes platformy pracují. Nová úprava má posílit ochranu pracovníků, zpřehlednit fungování algoritmického řízení a usnadnit posuzování toho, kdy jde o samostatnou činnost a kdy už o závislou práci.

Platformová práce se v Česku netýká jen rozvozu jídla nebo taxislužeb. Přes digitální platformy lidé zajišťují také úklid, řemeslné práce, péči o děti, vzdělávání nebo online služby. Podle dostupných dat si touto formou alespoň jednou měsíčně vydělává přibližně 145 tisíc lidí. Pro mnohé z nich jde o přivýdělek vedle studia, rodičovské dovolené nebo jiného zaměstnání.

Algoritmické řízení práce pod větší kontrolou

Návrh zákona cílí na situace, kdy pracovník formálně vystupuje jako OSVČ, ale fakticky pracuje za podmínek obdobných zaměstnání. Zavádí proto vyvratitelnou právní domněnku. Pokud práce ponese znaky závislé práce, bude se předpokládat zaměstnanecký vztah. Digitální platforma bude muset prokázat opak.

Platformová ekonomika je dnes plnohodnotnou součástí trhu práce a využívají ji desítky tisíc lidí. Právní úprava by měla reagovat na realitu, ale zároveň nepřipravit pracovníky o flexibilitu, která je pro ně často klíčová. Výzvou bude najít rovnováhu mezi ochranou a svobodou a zároveň nastavit pravidla tak, aby byla srozumitelná pro pracovníky i platformy,“ říká CEO portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

Návrh zákona se zaměřuje také na způsob, jakým platformy organizují práci prostřednictvím digitálních systémů. Platformy dnes často pomocí algoritmů přidělují zakázky, hodnotí výkon nebo upravují odměny. Nová pravidla proto počítají s větší transparentností, s povinností informovat o fungování těchto systémů a s lidským dohledem nad klíčovými rozhodnutími.

Digitální rozhodování s lidským dohledem

Platformy budou muset pracovníkům srozumitelně vysvětlit, jak fungují systémy přidělování práce, jak hodnotí výkon, jaké typy dat při tom používají a jak stanovují odměnu,“ upozorňuje Kevorkyan. Směrnice dle jejích slov zaručuje právo na vysvětlení rozhodnutí a lidský přezkum.

Důležitá rozhodnutí, například omezení přístupu k účtu, pozastavení možnosti přijímat zakázky nebo jiný zásah s obdobně závažným dopadem, zároveň nebude možné ponechat na automatizovaném systému, ale musí je učinit člověk. Nová úprava dopadá i na oblast ochrany osobních údajů. Směrnice omezuje, jaké informace mohou platformy prostřednictvím automatizovaných systémů o lidech zpracovávat.

Zakázané má být například automatizované zpracování údajů o emocionálním nebo psychologickém stavu, údajů o soukromých konverzacích, dat získaných v době, kdy člověk práci přes platformu nenabízí ani nevykonává, nebo údajů, z nichž by bylo možné dovozovat výkon chráněných práv, například odborové organizování,“ doplňuje Kevorkyan s tím že pro platformy to může znamenat nutnost přenastavit některé monitorovací a analytické nástroje.

Nové povinnosti pro firmy

Směrnice zároveň počítá s tím, že lidé pracující přes platformy mají mít možnost spolu bezpečně a neveřejně komunikovat, a to prostřednictvím digitální infrastruktury platformy nebo obdobně účinným způsobem. Platformy se přitom mají zdržet přístupu k takovým kontaktům a jejich monitorování. I to může mít praktický dopad na nastavení interních komunikačních kanálů a na práva pracovníků sdružovat se a hájit společné zájmy.

Pro firmy budou změny znamenat nové informační povinnosti i vyšší nároky na interní procesy, dokumentaci a nastavení odpovědnosti. Úprava dopadne také na oblast ochrany osobních údajů, přezkoumatelnosti rozhodování digitálních systémů a na to, jak platformy dokládají skutečné fungování svého modelu vůči úřadům.

Co to znamená z pohledu pracovního práva a HR

Z pracovněprávního hlediska bude klíčové, že se více zpřehlední vztah mezi platformou a pracovníkem. Pokud platforma fakticky organizuje práci, kontroluje její výkon a určuje podmínky, bude se velmi obtížně bránit závěru, že jde o závislou práci,“ upozorňuje advokátka Kateřina Poláková z kanceláře Dostupný advokát.

Stejně důležité ale bude podle ní i to, jak platformy používají algoritmické systémy – zejména pokud jejich prostřednictvím rozhodují o přístupu k práci, výdělcích nebo hodnocení pracovníků. Firmy by proto měly už nyní analyzovat, jak jejich model funguje v praxi, ne jen na papíře.

Vyšší ochrana pracovníků

Podle odborníků přinese nová právní úprava vyšší ochranu pracovníků i větší tlak na právní jistotu a transparentnost na straně platforem. Pro firmy, HR i management to znamená potřebu začít se na změny připravovat s předstihem. Česká pravidla mají navázat na unijní směrnici, kterou mají členské státy převzít do 2. prosince 2026.

Krátce

  • 2. 4.  Objemy akciových obchodů na pražské burze pokračují v rekordním růstu

    V prvním letošním čtvrtletí dosáhl objem akciových obchodů 50,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 24,5 %. Pražská burza tak navazuje na mimořádně silný rok 2025, kdy se objem akciových obchodů meziročně zvýšil o více než 55 %. Rostoucí aktivita investorů potvrzuje pokračující zájem o domácí kapitálový trh i zlepšující se likviditu obchodovaných titulů.

    K celkové likviditě přispívá také emise akcií společnosti CSG, která je od 23. ledna obchodována na neregulovaném trhu Free Market. Během prvních 48 obchodních dnů dosáhl celkový objem obchodů s touto emisí 4,1 miliardy, což odpovídá průměrnému dennímu objemu přesahujícímu 85 milionů korun. Emise je za první kvartál pátou nejobchodovanější akcií na BCPP.

  • 2. 4.  PMI téměř na čtyřletém maximu

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v březnu dosáhl hodnoty 52,8 bodu, což oproti předchozímu měsíci představuje nárůst o 2,8 bodu. PMI se tak dostal na téměř čtyřleté maximum, a to především díky přílivu nových zakázek z domova i ze zahraničí.

    Březnová data o náladě v průmyslu vypadají až podivuhodně dobře. Již před několika dny odtud zlepšení nálady indikoval konjunkturální průzkum, nyní se k němu přidává i index PMI. Oba ukazatele se navíc shodují na hlavním sdělení, tedy růstu poptávky a očekávané výrobní aktivity v průmyslovém sektoru. Na podobný impulz přitom český průmysl čekal už několik dlouhých let,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že je poněkud paradoxní, že zlom směrem k optimismu zde nastal právě ve chvíli, kdy válečný konflikt v Iránu hrozí opětovným narušením toku energetických surovin a mnoha dalších klíčových průmyslových vstupů do Evropy.

    Ovšem nelze vyloučit, že data sbíraná kolem poloviny měsíce ještě plně nereflektují vážnost situace na Blízkém východě. „Pokud zde dojde na pesimistické scénáře, očekáváme hned v příštím měsíci v průmyslu opětovný propad nálady do pásma pesimismu. Jestli naopak nastane uklidnění, zdá se, že se český průmysl po dlouhé době skutečně může nadechnout k výraznějšímu oživení,“ uzavírá Hradil.

  • 31. 3.  Ekonomika šlape, domácnosti stále šetří

    Podle podrobných dat ČSÚ o vývoji české ekonomiky v loňské roce je vidět, že se základní trendy v chování firem a domácností v průběhu roku neměnily. Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Ta ještě v roce 2019 nedosahovala ani 12 %, ale loni se udržela nad hranicí 19 %. Ovšem podle průzkumů Banky Creditas má kapacitu k tvorbě úspor v řádech tisíců korun jen zhruba polovina domácností.

    A tak zatímco úspory domácností loni rostly, že ziskovost firem loni znovu poklesla a dosáhla nejnižší hodnoty za posledních dvacet let, když dosáhla 43,1 % (hrubý zisk vs. přidaná hodnota). Je to trend, který souvisí se zvyšováním mzdových nákladů, k němuž v konvergující ekonomice logicky dochází.

    Klesá ovšem nejenom ziskovost firem, ale i jejich investiční aktivita, a to už třetím rokem v řadě. Přitom investice jsou hlavní možností, jak si nepřicházet o konkurenceschopnost v časech, kdy ceny energií handicapují firmy v našem regionu vůči americkým a asijským konkurentům. Je to i známka toho, že naše ekonomika nevytváří zrovna povzbudivé investiční klima.

