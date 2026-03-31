Právě vyšlo nové číslo časopisu CFOtrends 1/2026

Jana Chuchvalcová
Dnes

CFOtrends 1/2026
Ještě před pár měsíci se zdálo, že české firmy znovu nacházejí pevnou půdu pod nohama. Optimismus rostl, investice se rozjížděly a očekávání levnějších peněz dávala prostor pro odvážnější strategická rozhodnutí. Stačil ale jeden víkend – a realita se radikálně změnila. Růst cen energií, nové obchodní bariéry i nejistota na trzích vrátily řadu firem zpět do režimu opatrnosti. O to více dnes platí, že schopnost rychle reagovat a řídit firmu na základě aktuálních dat je klíčová.

Kdo zvládne data a AI, získá náskok

Právě v tomto kontextu se proměňuje role CFO. Finanční ředitel už dávno není jen garantem správnosti čísel, ale stává se architektem změny. Musí balancovat mezi tlakem na úspory a nutností investovat. Zároveň se od něj očekává, že dokáže propojit krátkodobé řízení cashflow s dlouhodobou strategií firmy. Velkým tématem tohoto vydání je proto práce s daty a jejich integrace napříč firmou. Právě schopnost propojit jednotlivé informační „ostrovy“ do jednoho funkčního celku dnes rozhoduje o kvalitě rozhodování. Data se tak stávají nejen nástrojem řízení, ale i zdrojem konkurenční výhody.

S tím úzce souvisí i nástup umělé inteligence, která proniká do všech oblastí finančního řízení. Jak ukazuje náš hlavní rozhovor s šéfkou tuzemské pobočky společnosti SAP Hanou Součkovou, hlavní překážkou jejího širšího využití není samotná technologie, ale technologický dluh a nekvalitní datová základna. Firmy, které tento dluh dokážou včas odstranit, získají výrazný náskok. Ty ostatní riskují, že zůstanou pozadu.

Přinášíme i pohled na to, jak chytře využít státní záruky, pojištění a specializované financování nebo co vše pro CFO znamená vstup na burzu. Zaměřujeme se i na vzdělávání zaměstnanců nebo rostoucí význam flexibilních pracovních prostor jako nástroj řízení nákladů i rizik. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.

Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání

* Kdo smaže technologický dluh, vyhraje: SAP patří v Česku k největším IT zaměstnavatelům. Zároveň prochází vnitřní AI transformací a řeší, jak udělat z inovace měřitelný byznysový přínos. Klíčovou roli přitom hraje Hana Součková, která již sedmým rokem stojí v čele české pobočky německého technologického giganta a která patří k nejvlivnějším ženám v tuzemsku. Její osobní příběh a přístup k novým výzvám může být inspirativní i pro ostatní lídry.

Hana Součková, generální ředitelka společnosti SAP Česká republika

Hana Součková, generální ředitelka společnosti SAP Česká republika

Autor: David Háva

Stačil jeden víkend. Český byznys se z optimismu vrací do režimu opatrnosti: Ještě před pár týdny české firmy plánovaly investice a počítaly s levnějšími úvěry. Nový energetický šok související s konfliktem na Blízkém východě ale připomněl, jak rychle se může ekonomické prostředí změnit. O úspěchu teď rozhodne to, jak dobře mají podniky pod kontrolou vlastní finance.

* Integrovaná data pomáhají CFO řídit strategický růst: Klíčovým nástrojem řízení se dnes stávají data a firmy řeší, jakým způsobem ovládnout jejich rostoucí objem a proměnlivost. Tradiční pojetí finančního řízení postavené na historických výkazech a tabulkových procesorech definitivně ustoupilo modelu, kde finance fungují jako nervové centrum celé organizace. Tato transformace vyžaduje radikální změnu v přístupu k datové architektuře, kdy CFO přebírá roli spolunavrhovatele informačních toků a garantuje jejich relevanci pro strategické cíle.

* Flexibilní prostory jako strategický nástroj řízení nákladů a rizik: Sektor flexibilních pracovních prostor má za sebou nejsilnější pětileté období ve své historii. Dnes již nepředstavují pouze krátkodobé řešení, ale staly se strategickým nástrojem pro řízení nákladů a rizik. Významnou roli hraje i přesun části kapitálových výdajů (CAPEX) do provozních nákladů (OPEX), který firmám a hlavně jejich finančním šéfům přináší vyšší předvídatelnost.

* Role státních záruk při expanzi a jak je chytře využít: Český exportní byznys se aktuálně nachází v očekávání. Po vyčerpání tradičních dotačních titulů se pozornost firem obrací k nové vládní garnituře a její avizované revizi podpůrných programů. Zatímco trh vyhlíží nové výzvy pro oblast marketingu a designu, zkušení finanční ředitelé neztrácejí čas čekáním. Vědí totiž, že klíčem k udržení růstu v mezinárodním měřítku nespočívá jen v grantech, ale především v chytrém využití státních záruk, pojištění a specializovaného financování.

* Fragmentace financí brzdí firmy: Správa firemních financí se dnes stává pro podniky stále složitější disciplínou. Průměrná velká firma dnes spravuje zhruba čtyřicet bankovních účtů a spolupracuje s dvanácti různými platebními poskytovateli. Pro polovinu finančních ředitelů je tak největším problémem roztříštěnost dat a obtížná predikce likvidity, proto se jako nejlepší řešení jeví sjednocení správy peněz napříč systémy.

* Od rutiny ke strategii s daty, automatizací a AI: Svět financí dnes stojí před strukturální změnou toho, jak finanční oddělení firem fungují a jakou roli v nich hrají. Čeští CFO řeší podobné problémy jako jejich kolegové v západní Evropě či USA. Jsou zahlcení manuálními činnostmi, nekvalitou dat, tlakem na rychlejší reporting, rostoucími regulatorními nároky a současně očekáváním, že mají být schopni přesněji predikovat budoucí vývoj firmy i trhu. Rozdíl je často jen v míře vyspělosti nástrojů a investic.

* Jak zvolit správný model spolupráce s AI? Zkušenost s umělou inteligencí se pro finanční týmy stává novým Excelem, tedy základní výbavou, bez níž hrozí ztráta konkurenceschopnosti. Úspěšné nasazení však není otázkou „magie“, ale volby správného modelu spolupráce. Od prosté podpory při rešerších přes hybridní analýzy až po autonomní agenty se rýsuje nová architektura finančního řízení. Jak překonat investiční dluh v technologiích a vyhnout se „digitálnímu zakrnění“ vlastních lidí?

* Víte, kolik peněz propálí váš software? Pokud jste před několika lety přešli ve firmě na Microsoft 365 nebo jiné cloudové předplácené služby a uvěřili, že tím máte otázku základního softwaru, jednou provždy vyřešenou, máme pro vás nepříjemnou zprávu. V roce 2026 se dilema, zda využívat předplatné, nebo sázet na softwarové vlastnictví, do firem vrací s novou razancí. A zatímco před lety šlo hlavně o strategické IT rozhodnutí, dnes je to v prvé řadě otázka pro finanční ředitele. Ti se totiž musí připravit na zdražování.

* Stačí jen nasednout a jet: Minulý rok byl pro firmy zlomový. Konečně začaly chápat, jak AI prakticky využít. Tomu pomohlo mnoho úspěšných projektů, z nichž se lze učit. Jenže pořád jich není dost a většina organizací zatím jen opatrně zkouší, co AI dokáže. Testují nástroje, spouštějí chatboty. Často jim ale uniká, že IT se za poslední roky zásadně změnilo. Je to jako přesednout z trabantu do moderního automobilu. Jak by mělo dnes IT ve firmách vypadat? A co vše může AI reálně přinést?

Jana Chuchvalcová

Krátce

  • 30. 3.  Dění dominuje válka v Íránu

    Důvěra v ekonomiku eurozóny sice dopadla v souladu s tržním konsenzem, ve srovnání s únorem se však jednalo o výrazně horší výsledek. Doléhá na ni válka v Íránu a s tím spojený růst cen energetických surovin.„Ani začátek tohoto týdne nepřinesl naděje na ukončení konfliktu na Blízkém východě. Naopak, s prodlužující se dobou trvání se investoři začínají více obávat o hospodářský růst než o inflaci, a výnosy dluhopisů začínají klesat,“ uvádí analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že cena ropy se vyšplhala na 115 dolarů za barel, přičemž ceny plynu se drží kolem 54 eur za MWh. Ztratila dnes společná evropská měna a riziková averze nesvědčila ani regionálním měnám. Oslabil též kurz české koruny oslabil a polský zlotý.

  • 29. 3.  V únoru zbankrotovalo jen 54 firem, bylo však podáno 103 návrhů na bankrot

    V únoru soudy v Česku vyhlásily 54 bankrotů obchodních společností. Oproti stejnému měsíci loňského roku jich bylo o jeden méně. Zároveň bylo podáno 103 insolvenčních návrhů, meziročně o 12 více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

    Počet firemních bankrotů byl v únoru zhruba stejný jako v lednu. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského března do konce února, zbankrotovalo 747 obchodních společností. Oproti předchozímu období se jejich počet zvýšil o 9 %. Minimálně v posledních šesti letech je to nejvyšší počet v období od března do února. Počet insolvenčních návrhů se zvýšil o 8 % na 1 186. Navzdory vcelku dobrým podmínkám pro podnikání počet bankrotů firem nadále roste. Počet nových firem se zvyšuje nebývalým tempem, které je v porovnání s tempem růstu zaniklých firem téměř trojnásobné. Zvyšuje se i objem podnikových úvěrů a zároveň klesá podíl nevýkonných firemních úvěrů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

