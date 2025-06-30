Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 2/2025

Když je nejistota novým standardem
Tento tlak přichází v době, kdy finanční ředitelé stále řeší důsledky vysoké inflace, změny ve fiskální politice a adaptaci na digitální prostředí. V aktuálním čísle proto nabízíme široké spektrum témat, která s touto nejistotou bezprostředně souvisejí.
Od strategických rozhodnutí o softwaru a cloudu přes řízení kanceláří jako nákladové položky, úvahy o přijetí eura až po novou legislativu, která mění pravidla pracovního práva i kybernetické bezpečnosti. Vše je dnes otázkou nákladů, efektivity a flexibility.
Právě flexibilní kanceláře, coworkingy a moderní pracovní centra se z alternativního řešení staly běžným nástrojem optimalizace, který ovlivňuje nejen rozpočet, ale i employer branding, ESG cíle a firemní kulturu. Podobně zdánlivě technické téma, jako je konec podpory Windows 10, přináší dopady na bezpečnost, provozní kontinuitu i na firemní rozpočet. Přidáváme i pohled na pojištění velkých firemních rizik nebo rostoucí význam žen ve vedení firem – nejen kvůli rovnosti, ale i kvůli nutnosti využít všechen dostupný talent v době, kdy je trh práce pod tlakem. Na závěr pak najdete názory finančních ředitelů na otázku přijetí eura.
Právě v důsledku všech těchto změn a událostí je dnes nejistota novým standardem, a s tím se mění i role CFO. Ať už jde o technologie, pracovní právo, geopolitiku nebo očekávání zaměstnanců, finanční ředitelé čelí nebývalé komplexitě a stávají se strategickými lídry. Tento kontext reflektuje i aktuální vydání CFOtrends.
Vybíráme to nejlepší z aktuálního čísla
* Flexibilní kanceláře jako strategická volba: Změna způsobu práce, tlak na efektivitu, ESG kritéria i rostoucí požadavky zaměstnanců na flexibilitu, to vše mění přístup firem ke kancelářským prostorám. Zatímco dříve šlo o neměnnou součást rozvahy, dnes se kanceláře stávají strategickým prvkem řízení nákladů, kultury i udržitelnosti.
* Bezpečnější budoucnost: Pojištění je nedílnou součástí byznysu a za všech okolností je třeba hlídat rizika a počítat s tím, co by se mohlo stát, zvlášť v dnešní turbulentní době. Doporučovaným řešením je pro vetší firmy pojištění na míru přizpůsobené potřebám konkrétním společnostem.
* Flexi novela přináší úspory i nová rizika: Od 1. června vstoupila v platnost takzvaná flexi novela zákoníku práce, která mění pravidla pro zkušební dobu, výpovědi, odstupné, lékařské prohlídky i návrat rodičů do práce. Pro firmy to znamená nejen revizi pracovních smluv a interní dokumentace, ale i příležitost k optimalizaci nákladů a snížení právních rizik.
* Proč platíme za rovnost žen v byznysu tak draho: Zaměstnávání žen, jejich postavení ve vedení firem a také odměňování je důležitým tématem, o kterém se hodně mluví. Změnit k lepšímu by se to mělo nejpozději v roce 2026, kdy začnou platit některé evropské směrnice a zaměstnavatelům přibudou nové povinnosti.
* Když se bezpečnost mění v byznysovou nutnost: Evropská směrnice NIS2 je z právního hlediska „jen“ další legislativní dokument. Její obsah je ale zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejde totiž jen o „technikálie“ spojené s kyberbezpečností, ale o celkové přenastavení způsobu, jakým firmy přemýšlejí o svém provozu, odpovědnosti, kontinuitě a hodnotě.
* Podpora Windows 10 končí: Ukončení podpory operačního systému Windows 10 se může na první pohled jevit jako čistě technická záležitost. Jde však o strategické rozhodnutí, které má významný dopad na bezpečnost, provozní kontinuitu a v neposlední řadě i na firemní rozpočet. Z pohledu finančního ředitele jde o téma, které zasahuje přímo do jádra fungování celé firmy.
* Strategické rozhodnutí: Podniky hledají flexibilní způsoby financování investic i provozu – roste zájem o úvěry, leasing i factoring. Výběr ale není jednoznačný a záleží na řadě faktorů včetně délky využití či účetních dopadů. Jaké formy financování se vyplatí a co při výběru zohlednit?
* Šéfové firem volají po euru: Více než dvě třetiny generálních ředitelů si podle studie PwC CEO Survey 2025 myslí, že přijetí eura v České republice by na jejich firmu mělo pozitivní byznysový vliv. Volání podnikatelského sektoru po euru přitom významně posiluje. Co si o tom myslí finanční ředitelé a jak by to podle jejich názoru ovlivnilo jejich firmu?