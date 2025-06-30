CFOtrends  »  Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 2/2025

Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 2/2025

redakce
30. 6. 2025

Sdílet

CFOtrends 2/2025
Autor: CFOtrends
Po covidu a energetické krizi přichází další rána pro světovou ekonomiku – návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho celní smršť, kterou rozpoutal, a také nové geopolitické napětí. Česká ekonomika je díky své otevřenosti významně propojená s evropským exportem, proto pocítí dopady už letos, a to především prostřednictvím poklesu investic, útlumu průmyslu a oslabení důvěry v mezinárodní obchod. Očekávané zpomalení růstu, které očekávají ekonomové napříč trhem je jasným signálem, že období jistoty je pryč.

Když je nejistota novým standardem

Tento tlak přichází v době, kdy finanční ředitelé stále řeší důsledky vysoké inflace, změny ve fiskální politice a adaptaci na digitální prostředí. V aktuálním čísle proto nabízíme široké spektrum témat, která s touto nejistotou bezprostředně souvisejí.

Od strategických rozhodnutí o softwaru a cloudu přes řízení kanceláří jako nákladové položky, úvahy o přijetí eura až po novou legislativu, která mění pravidla pracovního práva i kybernetické bezpečnosti. Vše je dnes otázkou nákladů, efektivity a flexibility.

Právě flexibilní kanceláře, coworkingy a moderní pracovní centra se z alternativního řešení staly běžným nástrojem optimalizace, který ovlivňuje nejen rozpočet, ale i employer branding, ESG cíle a firemní kulturu. Podobně zdánlivě technické téma, jako je konec podpory Windows 10, přináší dopady na bezpečnost, provozní kontinuitu i na firemní rozpočet. Přidáváme i pohled na pojištění velkých firemních rizik nebo rostoucí význam žen ve vedení firem – nejen kvůli rovnosti, ale i kvůli nutnosti využít všechen dostupný talent v době, kdy je trh práce pod tlakem. Na závěr pak najdete názory finančních ředitelů na otázku přijetí eura.

Právě v důsledku všech těchto změn a událostí je dnes nejistota novým standardem, a s tím se mění i role CFO. Ať už jde o technologie, pracovní právo, geopolitiku nebo očekávání zaměstnanců, finanční ředitelé čelí nebývalé komplexitě a stávají se strategickými lídry. Tento kontext reflektuje i aktuální vydání CFOtrends.

Vybíráme to nejlepší z aktuálního čísla

* Flexibilní kanceláře jako strategická volba: Změna způsobu práce, tlak na efektivitu, ESG kritéria i rostoucí požadavky zaměstnanců na flexibilitu, to vše mění přístup firem ke kancelářským prostorám. Zatímco dříve šlo o neměnnou součást rozvahy, dnes se kanceláře stávají strategickým prvkem řízení nákladů, kultury i udržitelnosti.

Sdílené kanceláře FLEKSI

* Bezpečnější budoucnost: Pojištění je nedílnou součástí byznysu a za všech okolností je třeba hlídat rizika a počítat s tím, co by se mohlo stát, zvlášť v dnešní turbulentní době. Doporučovaným řešením je pro vetší firmy pojištění na míru přizpůsobené potřebám konkrétním společnostem.

* Flexi novela přináší úspory i nová rizika: Od 1. června vstoupila v platnost takzvaná flexi novela zákoníku práce, která mění pravidla pro zkušební dobu, výpovědi, odstupné, lékařské prohlídky i návrat rodičů do práce. Pro firmy to znamená nejen revizi pracovních smluv a interní dokumentace, ale i příležitost k optimalizaci nákladů a snížení právních rizik.

* Proč platíme za rovnost žen v byznysu tak draho: Zaměstnávání žen, jejich postavení ve vedení firem a také odměňování je důležitým tématem, o kterém se hodně mluví. Změnit k lepšímu by se to mělo nejpozději v roce 2026, kdy začnou platit některé evropské směrnice a zaměstnavatelům přibudou nové povinnosti.

* Když se bezpečnost mění v byznysovou nutnost: Evropská směrnice NIS2 je z právního hlediska „jen“ další legislativní dokument. Její obsah je ale zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejde totiž jen o „technikálie“ spojené s kyberbezpečností, ale o celkové přenastavení způsobu, jakým firmy přemýšlejí o svém provozu, odpovědnosti, kontinuitě a hodnotě.

Windows 11

* Podpora Windows 10 končí: Ukončení podpory operačního systému Windows 10 se může na první pohled jevit jako čistě technická záležitost. Jde však o strategické rozhodnutí, které má významný dopad na bezpečnost, provozní kontinuitu a v neposlední řadě i na firemní rozpočet. Z pohledu finančního ředitele jde o téma, které zasahuje přímo do jádra fungování celé firmy.

Cyber25

* Strategické rozhodnutí: Podniky hledají flexibilní způsoby financování investic i provozu – roste zájem o úvěry, leasing i factoring. Výběr ale není jednoznačný a záleží na řadě faktorů včetně délky využití či účetních dopadů. Jaké formy financování se vyplatí a co při výběru zohlednit?

* Šéfové firem volají po euru: Více než dvě třetiny generálních ředitelů si podle studie PwC CEO Survey 2025 myslí, že přijetí eura v České republice by na jejich firmu mělo pozitivní byznysový vliv. Volání podnikatelského sektoru po euru přitom významně posiluje. Co si o tom myslí finanční ředitelé a jak by to podle jejich názoru ovlivnilo jejich firmu?

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 29. 9.  Je třeba dohasit ohnisko inflace ve službách, míní Zamrazilová

    Podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové inflace stále ještě zcela neodezněla a je třeba dohasit zejména ohnisko, které přetrvává ve službách. Jak uvedla v pořadu Interview ČT24, nezanedbatelné množství položek spotřebního koše stále roste vyšším tempem, ponechání úrokových sazeb na 3,5 % je proto namístě.

    Během příštího roku odezní pozitivní efekt meziročně klesajících cen pohonných hmot a energií. To znamená, že by mohly nabírat na síle a na významu ty položky spotřebního koše, které rostou tempem nad třemi procenty. Tato ohniska potřebujeme dohasit a nemáme pro to lepší nástroj, než úrokové sazby,” uvedla v rozhovoru.

  • 26. 9.  David Kureš je novým výkonným ředitelem Traficonu. Zaměří se na transformaci a posílení značky

    Společnost Traficon z investiční skupiny DT-holding má nového výkonného ředitele. Stal se jím David Kureš, který působil řadu let v čele významných firem v potravinovém průmyslu a retailu, jako jsou Novák maso – uzeniny, Park Food nebo Ahold Czech Republic. Jeho hlavním úkolem bude dokončit transformaci a modernizaci celé sítě a dále posílit pozici značky na trhu.

    Tato změna začala v předloňském roce a zahrnovala rebranding, nový koncept prodejen, rozšiřování sítě či technologické inovace. Dnes je Traficon Tobacco Retail druhou největší maloobchodní sítí v Česku, která se specializuje na prodej tisku a nikotinových výrobků, a to podle počtu prodejen, kterých je aktuálně 220. Její obrat přitom dosahuje tří miliard korun a počet zákazníků se pohybuje okolo 13 milionů.

    Traficon letos také uzavřel strategické partnerství s Philip Morris ČR, které je zaměřeno nejen na technologické inovace, ale i na společenskou odpovědnost. Obě společnosti se chtějí zaměřit mimo jiné na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem, ale také na edukační projekty, které kladou důraz na prevenci užívání nikotinových výrobků mezi mladistvými.

  • 24. 9.  Michal Čábela se stal obchodním ředitelem společnosti Anect

    Česká technologická společnost Anect posiluje svůj management. Na pozici obchodního ředitele nastupuje zkušený odborník s dlouholetou praxí v oblasti řízení kybernetických rizik Michal Čábela. Přichází z pozice ředitele v oblasti kybernetických rizik ve společnosti Deloitte, kde se zaměřoval na propojení požadavků kyberbezpečnosti s obchodní strategií firem a na zajištění komplexní ochrany IT prostředí. 

    V Anectu bude zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a podporu růstu společnosti v souladu s její dlouhodobou strategií. Firma přitom se nyní ve spolupráci s partnery ještě více zaměří na poskytování řešení vycházejících z konkrétních potřeb zákazníků, která přinášejí měřitelné výsledky v oblasti technologického rozvoje a kybernetické bezpečnosti.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Jak funguje obnovitelná nafta?

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova