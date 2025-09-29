Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 3/2025

Co čeká CFO v roce 2026?
Když jsme připravovali toto číslo, překvapilo nás, kolik novinek musejí CFO obsáhnout v příštím roce. Velkou výzvou bude legislativa. Mění se zákon o účetnictví či pravidla pro zaměstnanecké akcie – s tím souvisejí i změny v daních z příjmu. Ovšem jsou tu i další novinky jako druhá část AI Act a rozšíření dopadů zákona o kyberbezpečnosti.
Nabízíme také další témata, například bližší pohled na nábor nových zaměstnanců, který se může stát strategickou investicí. Nebo na příležitosti, které nabízí factoring nebo oblast private equity. Na šéfy financí čekají i změny v účetnictví a auditu. Jde sice jen o dílčí úpravy, které ale zároveň přinášejí jasný signál, že se české účetnictví připravuje na zásadní reformu, která v následujících letech změní jeho fungování od základů.
Zajímá vás, jak umělá inteligence mění způsob, jakým firmy plánují expanzi, pracují s daty i řídí finance? Přečtěte si i náš druhý rozhovor o tom, jaké skryté náklady mohou firmy při expanzi podcenit, proč je role CFO klíčová pro udržitelný růst a jak umělá inteligence postupně mění každodenní práci finančních týmů. Na závěr pak najdete velmi aktuální pohled na otázku, zda by se měla Evropa odříznout od amerických technologií. Zní to trochu jako sci-fi, ale v poslední době se tato otázka probírá mezi politiky i odborníky. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.
Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání
* Rockaway otevírá dveře investorům a míří k fondové struktuře: Rockaway Capital se mění z uzavřené investiční skupiny na správce aktiv. Klíčovou roli v této proměně hraje Jaromír Švihovský, který od samého začátku určuje podobu finančního řízení skupiny Rockaway. Dnes jako CFO a COO stojí v čele jedné z největších transformací v její historii.
* Na CFO čeká v roce 2026 smršť nové legislativy: Nová pravidla v zákonu o účetnictví nebo dění kolem zaměstnaneckých akcií a související změny v daních z příjmu, finanční ředitelé nejspíše zaznamenali. Týkají se jich ale i další legislativní novinky. Ať už jde o druhou část takzvaného AI Act nebo výrazné rozšíření dopadů zákona o kybernetické bezpečnosti.
* Nábor jako strategická investice: V posledních letech sledujeme zásadní posun v tom, jak firmy přistupují k náboru. Tradiční inzerce totiž oslovuje aktivní kandidáty, ale v Česku 70 procent lidí novou práci aktivně nehledá. Co s tím? Nabídku práce je nutné doručit tam, kde lidé sledují a čtou obsah. Tedy primárně na sociální sítě.
* Kurzy na míru, mikrolearning i wellbeing. Jak firmy školí v roce 2025: Odborníci se shodují, že se na firemní vzdělávání klade stále větší důraz. Jde také o jeden z klíčových benefitů, po němž je mezi zaměstnanci velká poptávka a může rozhodovat o získání či ztrátě kvalitních lidí. Zároveň se rychle mění trendy a do hry vstupuje také umělá inteligence. Na to vše musí firmy reagovat.
* Factoring na vzestupu. Pomáhá firmám s cash flow: Zájem o factoring prudce roste. Za prvních šest měsíců objem odkoupených meziročně vzrostl o třináct procent. Firmy na něm oceňují nejen okamžité uvolnění hotovosti, ale také snížení rizika nezaplacení a úsporu nákladů na správu pohledávek.
* Private Equity jako příležitost, kterou CFO nesmí přehlédnout: V Česku přibývá poskytovatelů Private Equity fondů. Trh ještě není příliš velký, ale postupně se profesionalizuje a začíná být slyšet. Tyto fondy představují pro finanční ředitele například možnost, jak realizovat exit, a to zejména u úspěšných rodinných firem, které hledají kapitál pro další růst či generační obměnu.
* Účetnictví 2026 a zásadní změny pro finanční týmy: Rok 2026 přinese CFO a finančním týmům několik zásadních změn v oblasti účetnictví a auditu. Ty ovlivní nejen povinnost sestavovat účetní závěrky, ale i vztahy s bankami, investory a dalšími partnery. Nová kategorizace podniků a úpravy pravidel pro povinný audit mohou mít dopad na každodenní praxi mnoha firem.
* AI mění způsob, jak firmy plánují expanzi, pracují s daty a řídí finance: Umělá inteligence dnes mění způsob, jakým firmy plánují expanzi, pracují s daty i řídí finance. Není to jen nástroj pro automatizaci rutiny, ale i prostředek, který dokáže zásadně ovlivnit strategická rozhodnutí. O svých zkušenostech mluví Roman Berglowiec, šéf technologické firmy Everbot, která propojuje desítky tisíc uživatelů s nejnovějšími AI modely.