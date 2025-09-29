CFOtrends  »  Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 3/2025

Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 3/2025

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

CFOtrends 3/2025
Autor: CFOtrends
Role finančních ředitelů se dnes radikálně mění. Už dávno nemají na starosti jen finanční agendu jako rozpočty, reporting nebo cashflow. Jsou mnohem blíž byznysu a často fungují jako spojka mezi CEO a celou firmou. Jak uvádí v našem exkluzivním rozhovoru CFO a COO Rockaway Capital Jaromír Švihovský, jeho práce je nyní více o správném nasměrování týmové energie a strategii celé skupiny, která prochází velkou transformací, otevírá dveře investorům a míří k fondové struktuře.

Co čeká CFO v roce 2026?

Když jsme připravovali toto číslo, překvapilo nás, kolik novinek musejí CFO obsáhnout v příštím roce. Velkou výzvou bude legislativa. Mění se zákon o účetnictví či pravidla pro zaměstnanecké akcie – s tím souvisejí i změny v daních z příjmu. Ovšem jsou tu i další novinky jako druhá část AI Act a rozšíření dopadů zákona o kyberbezpečnosti.

Nabízíme také další témata, například bližší pohled na nábor nových zaměstnanců, který se může stát strategickou investicí. Nebo na příležitosti, které nabízí factoring nebo oblast private equity. Na šéfy financí čekají i změny v účetnictví a auditu. Jde sice jen o dílčí úpravy, které ale zároveň přinášejí jasný signál, že se české účetnictví připravuje na zásadní reformu, která v následujících letech změní jeho fungování od základů.

Zajímá vás, jak umělá inteligence mění způsob, jakým firmy plánují expanzi, pracují s daty i řídí finance? Přečtěte si i náš druhý rozhovor o tom, jaké skryté náklady mohou firmy při expanzi podcenit, proč je role CFO klíčová pro udržitelný růst a jak umělá inteligence postupně mění každodenní práci finančních týmů. Na závěr pak najdete velmi aktuální pohled na otázku, zda by se měla Evropa odříznout od amerických technologií. Zní to trochu jako sci-fi, ale v poslední době se tato otázka probírá mezi politiky i odborníky. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.

Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání

* Rockaway otevírá dveře investorům a míří k fondové struktuře: Rockaway Capital se mění z uzavřené investiční skupiny na správce aktiv. Klíčovou roli v této proměně hraje Jaromír Švihovský, který od samého začátku určuje podobu finančního řízení skupiny Rockaway. Dnes jako CFO a COO stojí v čele jedné z největších transformací v její historii.

Jaromír Švihovský, CFO a COO Rockaway Capital

* Na CFO čeká v roce 2026 smršť nové legislativy: Nová pravidla v zákonu o účetnictví nebo dění kolem zaměstnaneckých akcií a související změny v daních z příjmu, finanční ředitelé nejspíše zaznamenali. Týkají se jich ale i další legislativní novinky. Ať už jde o druhou část takzvaného AI Act nebo výrazné rozšíření dopadů zákona o kybernetické bezpečnosti.

* Nábor jako strategická investice: V posledních letech sledujeme zásadní posun v tom, jak firmy přistupují k náboru. Tradiční inzerce totiž oslovuje aktivní kandidáty, ale v Česku 70 procent lidí novou práci aktivně nehledá. Co s tím? Nabídku práce je nutné doručit tam, kde lidé sledují a čtou obsah. Tedy primárně na sociální sítě.

* Kurzy na míru, mikrolearning i wellbeing. Jak firmy školí v roce 2025: Odborníci se shodují, že se na firemní vzdělávání klade stále větší důraz. Jde také o jeden z klíčových benefitů, po němž je mezi zaměstnanci velká poptávka a může rozhodovat o získání či ztrátě kvalitních lidí. Zároveň se rychle mění trendy a do hry vstupuje také umělá inteligence. Na to vše musí firmy reagovat.

* Factoring na vzestupu. Pomáhá firmám s cash flow: Zájem o factoring prudce roste. Za prvních šest měsíců objem odkoupených meziročně vzrostl o třináct procent. Firmy na něm oceňují nejen okamžité uvolnění hotovosti, ale také snížení rizika nezaplacení a úsporu nákladů na správu pohledávek.

* Private Equity jako příležitost, kterou CFO nesmí přehlédnout: V Česku přibývá poskytovatelů Private Equity fondů. Trh ještě není příliš velký, ale postupně se profesionalizuje a začíná být slyšet. Tyto fondy představují pro finanční ředitele například možnost, jak realizovat exit, a to zejména u úspěšných rodinných firem, které hledají kapitál pro další růst či generační obměnu.

* Účetnictví 2026 a zásadní změny pro finanční týmy: Rok 2026 přinese CFO a finančním týmům několik zásadních změn v oblasti účetnictví a auditu. Ty ovlivní nejen povinnost sestavovat účetní závěrky, ale i vztahy s bankami, investory a dalšími partnery. Nová kategorizace podniků a úpravy pravidel pro povinný audit mohou mít dopad na každodenní praxi mnoha firem.

Cyber25

Audit a účetnictví

* AI mění způsob, jak firmy plánují expanzi, pracují s daty a řídí finance: Umělá inteligence dnes mění způsob, jakým firmy plánují expanzi, pracují s daty i řídí finance. Není to jen nástroj pro automatizaci rutiny, ale i prostředek, který dokáže zásadně ovlivnit strategická rozhodnutí. O svých zkušenostech mluví Roman Berglowiec, šéf technologické firmy Everbot, která propojuje desítky tisíc uživatelů s nejnovějšími AI modely.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 29. 9.  Je třeba dohasit ohnisko inflace ve službách, míní Zamrazilová

    Podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové inflace stále ještě zcela neodezněla a je třeba dohasit zejména ohnisko, které přetrvává ve službách. Jak uvedla v pořadu Interview ČT24, nezanedbatelné množství položek spotřebního koše stále roste vyšším tempem, ponechání úrokových sazeb na 3,5 % je proto namístě.

    Během příštího roku odezní pozitivní efekt meziročně klesajících cen pohonných hmot a energií. To znamená, že by mohly nabírat na síle a na významu ty položky spotřebního koše, které rostou tempem nad třemi procenty. Tato ohniska potřebujeme dohasit a nemáme pro to lepší nástroj, než úrokové sazby,” uvedla v rozhovoru.

  • 26. 9.  David Kureš je novým výkonným ředitelem Traficonu. Zaměří se na transformaci a posílení značky

    Společnost Traficon z investiční skupiny DT-holding má nového výkonného ředitele. Stal se jím David Kureš, který působil řadu let v čele významných firem v potravinovém průmyslu a retailu, jako jsou Novák maso – uzeniny, Park Food nebo Ahold Czech Republic. Jeho hlavním úkolem bude dokončit transformaci a modernizaci celé sítě a dále posílit pozici značky na trhu.

    Tato změna začala v předloňském roce a zahrnovala rebranding, nový koncept prodejen, rozšiřování sítě či technologické inovace. Dnes je Traficon Tobacco Retail druhou největší maloobchodní sítí v Česku, která se specializuje na prodej tisku a nikotinových výrobků, a to podle počtu prodejen, kterých je aktuálně 220. Její obrat přitom dosahuje tří miliard korun a počet zákazníků se pohybuje okolo 13 milionů.

    Traficon letos také uzavřel strategické partnerství s Philip Morris ČR, které je zaměřeno nejen na technologické inovace, ale i na společenskou odpovědnost. Obě společnosti se chtějí zaměřit mimo jiné na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem, ale také na edukační projekty, které kladou důraz na prevenci užívání nikotinových výrobků mezi mladistvými.

  • 24. 9.  Michal Čábela se stal obchodním ředitelem společnosti Anect

    Česká technologická společnost Anect posiluje svůj management. Na pozici obchodního ředitele nastupuje zkušený odborník s dlouholetou praxí v oblasti řízení kybernetických rizik Michal Čábela. Přichází z pozice ředitele v oblasti kybernetických rizik ve společnosti Deloitte, kde se zaměřoval na propojení požadavků kyberbezpečnosti s obchodní strategií firem a na zajištění komplexní ochrany IT prostředí. 

    V Anectu bude zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a podporu růstu společnosti v souladu s její dlouhodobou strategií. Firma přitom se nyní ve spolupráci s partnery ještě více zaměří na poskytování řešení vycházejících z konkrétních potřeb zákazníků, která přinášejí měřitelné výsledky v oblasti technologického rozvoje a kybernetické bezpečnosti.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Jak funguje obnovitelná nafta?

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu