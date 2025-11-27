CFOtrends  »  Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 4/2025

Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 4/2025

Jana Chuchvalcová
Dnes

CFOtrends 4/2025
Autor: CFOtrends
Na prahu roku 2026 se objevují pro CFO nové výzvy i nejistá očekávání. Česká ekonomika totiž letos ve druhém pololetí zřetelně zpomaluje. Podíl na tom mají mimo jiné negativní dopady vyplývající ze zavedení cel na vývoz do Spojených států. To se samozřejmě propíše i do slabších výsledků příštího roku, přičemž je to patrné zejména na výkonnosti českého průmyslu.

Výzvy a nejistoty na prahu nového roku

Firmy se nyní nacházejí v období, kdy se střetává potřeba investic do technologií a růstu s tlakem na úspory a zvyšování efektivity. Finanční ředitelé tak balancují mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobými strategickými rozhodnutími – od digitalizace a AI, přes udržitelnost až po řízení nákladů. Jaké jsou tedy jejich priority a co očekávají, to přináší naše obsáhlá anketa, do níž přispěli CFO těch nejvýznamnějších firem v Česku.

V aktuálním čísle nabízíme také další témata, například bližší pohled na kurzová rizika, jejichž ignorování může vést k nečekaným finančním ztrátám, ztrátě konkurenceschopnosti nebo dokonce ohrozit stabilitu celého podniku. Podívali jsme se na povinnosti související s účetní závěrkou, která vždy otestuje procesy, řízení i cash flow firmy. Přinášíme též přehled legislativních změn nebo dotací na příští rok. Česko sice patří mezi evropské lídry v čerpání fondů, ale úspěch není automatický. Důležité je pečlivé plánování, správný timing a měřitelné přínosy projektů.

Další odpovědnost pro CFO pak přináší i digitalizace, která mění způsob ochrany dat a dokumentů, které jsou pro firmy klíčové. Také je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity. Na závěr přinášíme aktuální pohled na otázku, jaké jsou časté neduhy v řízení dokumentace a co přináší její digitalizace, nebo jak velké firmy povolávají své zaměstnance zpět do kanceláří, které „vyprázdnila“ pandemie. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.

Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání

* CFO 2.0 jako architekt změny v éře AI, ESG a geopolitické nejistoty: České firmy se nacházejí v období, kdy se střetává potřeba investovat do technologií a růstu s tlakem na úspory a zvyšování efektivity. CFO dnes balancují mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobými strategickými rozhodnutími – od digitalizace a AI, přes udržitelnost až po kapitálovou strukturu a řízení nákladů. Klíčová proto bude flexibilita a schopnost rychle reagovat na měnící se prostředí. Jaké budou priority finančních ředitelů v roce 2026 a co od něj očekávají?

Start, rok 2026Autor: Shutterstock

* Nová éra fiskální dominance: Česká ekonomika ve druhé půlce roku 2025 zřetelně zpomaluje, na čemž se podílí negativní dopady vyplývající ze zavedení cel na vývoz do USA. To se propíše i do slabších výsledků roku 2026. Patrné to je zejména na výkonnosti českého průmyslu. Tahounem tuzemského hospodářství je tak především domácí poptávka.

* Jak ochránit firmu před výkyvy měnových kurzů při exportu: Řada českých vývozců čelí zvýšené nejistotě na zahraničních trzích. Téměř pětina z nich považuje za komplikaci kurzová rizika, k dalším patří přílišná administrativní a byrokratická zátěž nebo problémy v dopravě. Téměř polovina českých exportujících firem se navíc potýká s poklesem zahraniční poptávky.

* Když kvalita čísel rozhoduje. Účetní závěrka testuje procesy, řízení i cash flow: Období účetní závěrky dnes neprověřuje jen technickou správnost účetnictví, ale i kvalitu interních procesů, rozhodovacích postupů a evidencí. Právě v této fázi se ukáže, zda má firma své interní mechanismy nastavené pevně, nebo zda hrozí chyby s dopadem na výsledek hospodaření, cash flow i rozhodování managementu. Přinášíme shrnutí klíčových rizik a správných postupů v praxi.

* Firmy čekají nové daně i přísnější regulace: Rok 2026 přinese legislativní změny schválené ještě předchozí vládou i novinky vycházející ze směrnic EU. Co přijde navíc, zůstává zatím překvapením a určí to až agenda nové vlády. Do sněmovny už například poslala návrh týkající se zmrazení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění OSVČ pro příští rok. Ten však zřejmě do konce roku nenabyde účinnosti.

* Jak firmy využívají dotace k růstu: Česko patří mezi evropské lídry v čerpání fondů, ale úspěch není automatický. Podle CEO společnosti enovation Davida Kotrise jde zejména o pečlivé plánování, správný timing a měřitelné přínosy projektů. Dotace přitom nejvíce pomáhají ve výzkumu, digitalizaci, automatizaci a energetických úsporách. Z pohledu CFO jsou navíc jedním z mála nástrojů, které mohou zrychlit realizaci investic a zlepšit cash flow, i když zároveň však patří k nejkomplexnějším formám financování.

* CFO jako strážce digitální jistoty: Digitální transformace se stala neoddělitelnou součástí řízení moderní firmy. S ní však přichází i nová zodpovědnost, jak ochránit data a dokumenty. Smlouvy, účetní výkazy či firemní e-maily totiž už dávno neleží v šanonech. Jsou v cloudu a jejich ochrana, právní jistota i schopnost obnovy po případném incidentu patří mezi to nejdůležitější, co má CFO hlídat. Jak tedy chránit tuto nervovou soustavu podniku před „digitálním infarktem“

Cloud, dataAutor: Shutterstock

* Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma: Klíčovým tématem dnešní doby je otázka, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Rozšíření cloudových služeb totiž přineslo firmám výrazné benefity – vyšší pružnost, jednodušší správu i nižší kapitálové náklady díky placení jen za skutečně spotřebované zdroje. Současně se ale ukazuje, že veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity, tvrdí šéf pražského R&D centra Pure Storage Paul Melmon.

* Papír mizí, efektivita roste: Papírové faktury a manuální schvalování brzdí růst firmy. Naštěstí existují řešení, která firmám umožňují nejen šetřit čas, ale i zvyšovat efektivitu a přesnost. Digitální archiv a systémy pro správu dokumentů poskytují centralizované úložiště, automatizují oběh dokumentů, zajišťují legislativní náležitosti a podporují další firemní procesy.

* Když technologie spojuje čísla i lidi: Efektivní spolupráce finančního týmu na dálku se stala v posledních letech jedním z hlavních témat nejen v oblasti řízení firemních financí, ale i jejich digitalizace. Období pandemie zásadně změnilo způsob, jakým podniky přistupují k organizaci práce, a to i v tradičně konzervativních oblastech, jako je účetnictví, controlling či finanční řízení.

Krátce

  • 27. 11.  Tomáš Paňkose se stal novým finančním ředitelem UDI Group

    Developerská a investiční skupina UDI Group oznamuje jmenování Tomáše Paňka do pozice finančního ředitele. Ten přináší více než deset let zkušeností s vedením finančních týmů, řízením konsolidace mezinárodních skupin a podporou významných transakcí v realitním sektoru.

    Tomáš Paňko přichází do UDI Group ze společnosti Crestyl Real Estate, kde působil jako Operations Finance Director. Byl odpovědný za vedení týmu 14 finančních expertů, IFRS konsolidaci, reporting skupiny s aktivy přesahujícími 1,4 miliardy eur a za komunikaci s auditory, poradci a finančními institucemi. Významně se podílel také na akvizičních projektech, divesticích a veřejných emisích dluhopisů.

    Předtím zastával pozici Accounting Managera ve společnosti CTP Invest, kde řídil účetní oddělení pro české a slovenské portfolio a vedl tým při auditech, implementaci ERP systémů, due diligence a řadě korporátních transakcí. Cenné zkušenosti získal také během svého působení v KPMG v České republice i ve Velké Británii.

  • 25. 11.  Šéfkou Via Salis se stala Senka Jelenkovic, finance bude spravovat Peter Trnka

    Tým společnosti Via Salis, která je zodpovědná za první PPP projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, posiluje o dva členy s rozsáhlými znalostmi z obdobných partnerství soukromého a veřejného sektoru v zahraničí. Novou generální ředitelkou se stala Senka Jelenkovic, na pozici finančního ředitele pak nastoupil Peter Trnka.

    Senka Jelenković přináší více než 20 let odborných zkušeností, přičemž posledních 11 let působila na srbském Letišti Nikoly Tesly v Bělehradě. Předtím pracovala na Úřadu primátora města Bělehradu, u národního leteckého dopravce Srbska a ve společnosti Ball Packaging Europe. Je absolventkou magisterského studia organizačních věd a bakalářského studia italského jazyka a literatury na státní univerzitě v Bělehradě a prošla programem Leading with Finance na Harvard Business School Online.

    V říjnu 2025 se k týmu Via Salis připojil jako CFO Peter Trnka, který přináší více než 25 let odborných zkušeností v oblasti projektového a korporátního financování, z toho více než 12 let působil ve vrcholovém managementu. Zastával osm let pozici finančního ředitele ve společnosti Zero Bypass Limited, kde zodpovídal za projekt dálnice D4R7 na Slovensku, realizovaný formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

    Působil rovněž na vedoucích pozicích ve furmě MOL Group v Rakousku a Německu, v KPMG, kde se specializoval na projektové financování a v korporátním bankovnictví Volksbank a ČSOB. Je držitelem magisterského titulu z Ekonomické univerzity v Bratislavě a z FGDA v Miláně.

  • 24. 11.  Důvěra podnikatelů se zhoršila v Česku i Německu

    Důvěra v ekonomiku podle dat ČSÚ v listopadu meziměsíčně mírně poklesla o 2,1 bodu na hodnotu 101,9, nicméně vývoj obou jeho složek byl rozdílný. Zatímco se důvěra podnikatelů snížila o 3,5 bodu těsně pod stobodovou hranici na 99,9, důvěra spotřebitelů výrazně posílila o 4,3 bodu na 111,7.

    Důvěra tuzemských firem slábne, u spotřebitelů naopak láme rekordy. Nálada firem v listopadu poklesla zhruba na dlouhodobý průměr, když se výrazně snížil index v průmyslu a stavebnictví. Optimismem naopak nadále hýří spotřebitelé, kde sentiment vystřelil na nejvyšší úroveň od roku 2018. Zlepšení navíc u domácností nastalo napříč všemi ukazateli, které vstupují do souhrnného indikátoru spotřebitelské důvěry. Vzhledem ke zpomalujícímu růstu mezd, rostoucí nezaměstnanosti a menšímu optimismu firemního sektoru však prozatím podle nás nelze reálný dopad na domácí poptávku přeceňovat,“ uvádí analytik Komerční banky Jaromír Gec.

    Zhoršení sentimentu v listopadu ukázal také německý Ifo index. Za jeho snížením z říjnových 88,4 na 88,1 bodů stála mírná korekce složky očekávání, která ale i tak zůstává celkově vyšší než hodnocení současné situace. „To by mohlo souviset s avizovaným uvolněním německé fiskální politiky, které se ale patrně začne viditelněji projevovat až v příštím roce. Podobně jako ostatní předstihové indikátory z německé ekonomiky tedy ani Ifo index stále nenaznačuje brzké a výrazné oživení ekonomické aktivity v zemi našeho hlavního obchodního partnera,“ uzavírá Gec.

Další krátké zprávy

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

