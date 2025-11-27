Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 4/2025

Výzvy a nejistoty na prahu nového roku
Firmy se nyní nacházejí v období, kdy se střetává potřeba investic do technologií a růstu s tlakem na úspory a zvyšování efektivity. Finanční ředitelé tak balancují mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobými strategickými rozhodnutími – od digitalizace a AI, přes udržitelnost až po řízení nákladů. Jaké jsou tedy jejich priority a co očekávají, to přináší naše obsáhlá anketa, do níž přispěli CFO těch nejvýznamnějších firem v Česku.
V aktuálním čísle nabízíme také další témata, například bližší pohled na kurzová rizika, jejichž ignorování může vést k nečekaným finančním ztrátám, ztrátě konkurenceschopnosti nebo dokonce ohrozit stabilitu celého podniku. Podívali jsme se na povinnosti související s účetní závěrkou, která vždy otestuje procesy, řízení i cash flow firmy. Přinášíme též přehled legislativních změn nebo dotací na příští rok. Česko sice patří mezi evropské lídry v čerpání fondů, ale úspěch není automatický. Důležité je pečlivé plánování, správný timing a měřitelné přínosy projektů.
Další odpovědnost pro CFO pak přináší i digitalizace, která mění způsob ochrany dat a dokumentů, které jsou pro firmy klíčové. Také je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity. Na závěr přinášíme aktuální pohled na otázku, jaké jsou časté neduhy v řízení dokumentace a co přináší její digitalizace, nebo jak velké firmy povolávají své zaměstnance zpět do kanceláří, které „vyprázdnila“ pandemie. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.
Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání
* CFO 2.0 jako architekt změny v éře AI, ESG a geopolitické nejistoty: České firmy se nacházejí v období, kdy se střetává potřeba investovat do technologií a růstu s tlakem na úspory a zvyšování efektivity. CFO dnes balancují mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobými strategickými rozhodnutími – od digitalizace a AI, přes udržitelnost až po kapitálovou strukturu a řízení nákladů. Klíčová proto bude flexibilita a schopnost rychle reagovat na měnící se prostředí. Jaké budou priority finančních ředitelů v roce 2026 a co od něj očekávají?
* Nová éra fiskální dominance: Česká ekonomika ve druhé půlce roku 2025 zřetelně zpomaluje, na čemž se podílí negativní dopady vyplývající ze zavedení cel na vývoz do USA. To se propíše i do slabších výsledků roku 2026. Patrné to je zejména na výkonnosti českého průmyslu. Tahounem tuzemského hospodářství je tak především domácí poptávka.
* Jak ochránit firmu před výkyvy měnových kurzů při exportu: Řada českých vývozců čelí zvýšené nejistotě na zahraničních trzích. Téměř pětina z nich považuje za komplikaci kurzová rizika, k dalším patří přílišná administrativní a byrokratická zátěž nebo problémy v dopravě. Téměř polovina českých exportujících firem se navíc potýká s poklesem zahraniční poptávky.
* Když kvalita čísel rozhoduje. Účetní závěrka testuje procesy, řízení i cash flow: Období účetní závěrky dnes neprověřuje jen technickou správnost účetnictví, ale i kvalitu interních procesů, rozhodovacích postupů a evidencí. Právě v této fázi se ukáže, zda má firma své interní mechanismy nastavené pevně, nebo zda hrozí chyby s dopadem na výsledek hospodaření, cash flow i rozhodování managementu. Přinášíme shrnutí klíčových rizik a správných postupů v praxi.
* Firmy čekají nové daně i přísnější regulace: Rok 2026 přinese legislativní změny schválené ještě předchozí vládou i novinky vycházející ze směrnic EU. Co přijde navíc, zůstává zatím překvapením a určí to až agenda nové vlády. Do sněmovny už například poslala návrh týkající se zmrazení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění OSVČ pro příští rok. Ten však zřejmě do konce roku nenabyde účinnosti.
* Jak firmy využívají dotace k růstu: Česko patří mezi evropské lídry v čerpání fondů, ale úspěch není automatický. Podle CEO společnosti enovation Davida Kotrise jde zejména o pečlivé plánování, správný timing a měřitelné přínosy projektů. Dotace přitom nejvíce pomáhají ve výzkumu, digitalizaci, automatizaci a energetických úsporách. Z pohledu CFO jsou navíc jedním z mála nástrojů, které mohou zrychlit realizaci investic a zlepšit cash flow, i když zároveň však patří k nejkomplexnějším formám financování.
* CFO jako strážce digitální jistoty: Digitální transformace se stala neoddělitelnou součástí řízení moderní firmy. S ní však přichází i nová zodpovědnost, jak ochránit data a dokumenty. Smlouvy, účetní výkazy či firemní e-maily totiž už dávno neleží v šanonech. Jsou v cloudu a jejich ochrana, právní jistota i schopnost obnovy po případném incidentu patří mezi to nejdůležitější, co má CFO hlídat. Jak tedy chránit tuto nervovou soustavu podniku před „digitálním infarktem“
* Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma: Klíčovým tématem dnešní doby je otázka, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Rozšíření cloudových služeb totiž přineslo firmám výrazné benefity – vyšší pružnost, jednodušší správu i nižší kapitálové náklady díky placení jen za skutečně spotřebované zdroje. Současně se ale ukazuje, že veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity, tvrdí šéf pražského R&D centra Pure Storage Paul Melmon.
* Papír mizí, efektivita roste: Papírové faktury a manuální schvalování brzdí růst firmy. Naštěstí existují řešení, která firmám umožňují nejen šetřit čas, ale i zvyšovat efektivitu a přesnost. Digitální archiv a systémy pro správu dokumentů poskytují centralizované úložiště, automatizují oběh dokumentů, zajišťují legislativní náležitosti a podporují další firemní procesy.
* Když technologie spojuje čísla i lidi: Efektivní spolupráce finančního týmu na dálku se stala v posledních letech jedním z hlavních témat nejen v oblasti řízení firemních financí, ale i jejich digitalizace. Období pandemie zásadně změnilo způsob, jakým podniky přistupují k organizaci práce, a to i v tradičně konzervativních oblastech, jako je účetnictví, controlling či finanční řízení.