CFOtrends

Pražské kanceláře zdražily o polovinu. Firmy kvůli nákladům prodlužují nájmy

Jana Chuchvalcová
Dnes

Sdílet

Kancelář
Autor: Depositphotos
Kancelář
Nedostatek cenově dostupných prostor, rostoucí nájemné a nejistý výhled stojí za zpomalením pronájmů kanceláří v Praze. Aktuálně připadá sedm z deseti podepsaných nájemních smluv na renegociace, tedy na přejednání či prodloužení stávajícího vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem, přičemž hlavním z uvedených důvodů růst nájemného, které se za posledních pět až sedm let zvýšilo o 50 i více procent při stejné lokalitě a srovnatelných kancelářích.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

I když to ještě vloni vypadalo na hromadné opuštění hybridního modelu práce, výše nájmů přiměla zaměstnavatele práci z domova nadále využívat. Firem, které jsou ochotny přijmout náklady spojené se stěhováním a výši požadovaného nájemného, není na trhu dostatek. I proto vidíme hned několik záměrů na konverzi starších kancelářských budov na nájemní nebo vlastnické bydlení,“ komentuje vývoj vedoucí pronájmu kancelářských prostor ve firmě 108 Real Estate Lena Popová s tím, že aktuální psychologickou hranicí pro nájemce částka kolem 23 eur za metr čtvereční měsíčně.

Nové kvalitní administrativní prostory se však i v širším centru Prahy nabízejí nejčastěji za 28 až 30 eur za metr čtvereční měsíčně. K tomu je třeba připočítat ještě vstupní investici do úpravy prostor (capex) ve výši jeden až dva ticíce eur za metr čtvereční. Vysoké nájemné je logickým vyústěním zdražování všech vstupů, od stavebních pozemků přes energie a úvěry až po stavební práce a materiály, a také dopadem inflační spirály. V důsledku toho se rovněž propadají předpronájmy – firmy zvažují i nemalé náklady spojené se stěhováním a budováním nových prostor.

Nové kanceláře jsou drahé, developeři se obracejí k bydlení

Zdrženlivý přístup nájemců ještě zvyšuje opatrnost developerů i financujících bank. Kdo může, soustředí se na likvidnější rezidenční segment. Platí to jak pro lokality atraktivní z pohledu nájemců (především Karlín), tak pro rozvojové oblasti vymezené Metropolitním plánem – zejména transformační území v Praze 3, 8 a 9 nebo okolí nové trasy metra D v Praze 4, hlavně v Krči. Krátkodobě by se však trh během díky větší konkurenci a tlaku na výši nájemného – přibýt má zhruba 300 tisíc metrů čtverečních v nových i dříve rozestavěných budovách.

Nemovitosti v Česku přitahují více kapitálu. Investice ve druhém kvartálu překonaly miliardu eur Přečtěte si také:

Nemovitosti v Česku přitahují více kapitálu. Investice ve druhém kvartálu překonaly miliardu eur

Při pohledu na pražský Smíchov, kde kolem vlakového nádraží vyrůstá hned několik velkých administrativních budov, se může zdát, že Praha zažívá nebývalý rozmach trhu kancelářských prostor. Realita je však odlišná: naprostá většina ploch v areálu Smíchov City byla předpronajata už v předchozích letech. Současný zájem o další prostory v této městské části je spíše vlažný. Podle odborníků s sebou konsolidace a relokace velkých nájemců, jako jsou ČEZ nebo Česká spořitelna, nepřinesly synergický efekt v podobě zájmu dalších společností o tuto pražskou čtvrť.

Kromě Karlína, který je z hlediska poptávky setrvale nejoblíbenější kancelářskou čtvrtí, musí o nájemce usilovat nové i starší budovy prakticky ve všech částech Prahy. Situaci vlastníkům budov komplikuje fakt, že nové pronájmy se týkají především relokací, expanze firem jsou spíše výjimkou. „Na velmi opatrném přístupu nájemců se podepisuje i nejistota, jak se po nástupu nových AI nástrojů změní počty zaměstnanců. Ta se dotýká i dosud nejoptimističtějšího segmentu, tedy informačních a komunikačních technologií. Jedinou oblastí, která přes všechny externí vlivy roste, je farmaceutický průmysl,“ shrnuje své zkušenosti Popová.

Nájemci nechtějí platit víc než 23 eur za metr

I přes popsané trendy je na trhu nedostatek kvalitních kanceláří za cenu, kterou jsou nájemci ochotni zaplatit. Nejde tedy o nedostatek ploch jako takových, ale o nesoulad mezi požadovanou kvalitou a cenou. Týká se to zejména ploch nad tři tisíce metrů čtverečních, u nichž jsou nájemci ochotni přistoupit maximálně na 23 eur za metr čtvereční měsíčně. Takové prostory se dají najít jen v několik let starých budovách, v nových jen výjimečně. Trh by přitom mohly rozhýbat nové firmy, které by do hlavního města nově vstoupily. Takových je ale naprosté minimum. A Praha musí čelit konkurenci metropolí, jako jsou Bratislava, Bukurešť nebo Sofie, kde jsou i nižší mzdové náklady na zaměstnance.

Dle Popové nájemci až na výjimky dosud nejsou připraveni akceptovat nájemné kolem 28 až 30 eur za metr čtvereční měsíčně. To přitom podle developerů odráží rostoucí náklady, takže pronajímatelé nemají prostor pro výraznější slevy. Pokud už k pobídkám svolí, mají většinou podobu nájemních prázdnin nebo příspěvku na stěhování a úpravu prostor pro potřeby konkrétního nájemce. Totéž platí i pro stávající nájemní vztahy.

Vlastníci kancelářských budov si tuto situaci dobře uvědomují a odráží se to i v pobídkách při renegociacích. Pronajímatelé nejsou příliš ochotní nabízet příspěvky a slevy na nájemném – oproti předchozím letům jsou tyto pobídky zhruba o 30 až 40 % nižší. Platí to především u budov s vysokou obsazeností v žádaných lokalitách,“ doplňuje Popová.

Praha může další kancelářské čtvrti přenechat bytům

Popsaná situace se netýká jen pražského trhu – konsolidace nájemců je patrná také v západní Evropě, ovšem s tím rozdílem, že nájemci ve Velké Británii, v Německu nebo v zemích Beneluxu jsou připraveni akceptovat vyšší nájemné. Soustředí se na kvalitu prostor, budovy i jejího okolí a vyšší cenu kompenzují menší výměrou pronajímaných kanceláří.

Nejméně volných kanceláří je v okolí stanic metra Invalidovna, Hlavní nádraží a Flora Přečtěte si také:

Nejméně volných kanceláří je v okolí stanic metra Invalidovna, Hlavní nádraží a Flora

Pokud pražský trh kancelářských prostor ani s novou nabídkou nezíská dynamiku, může v delším horizontu dojít ke změně funkčního využití řady rozvojových lokalit, které podle nového Metropolitního plánu počítají s výstavbou administrativních budov. Patří k nim například pražský Opatov, okolí nádraží Krč nebo plochy kolem nového železničního spojení s Letištěm Václava Havla a Kladnem.

Podle 108 Real Estate není v dohledné době pravděpodobný vznik nových kancelářských čtvrtí či center – stavebníci se budou mnohem více soustředit na rezidenční segment. A kde budou obyvatelé nových bytů pracovat? Zřejmě z domova nebo v komunitních coworkingových centrech, která jsou stále oblíbenější i v západní Evropě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 26. 10.  Důvěra v českou ekonomiku od léta slábne

    Souhrnný indikátor po červencových 101,1 bodu klesl v srpnu na 100,5 bodu a v září na 99,5 bodu, tedy poprvé od května pod hranici sta bodů. Nálada firem a domácností se přitom začíná diferencovat. Důvěra podnikatelů v září ztratila 1,8 bodu, zejména s ohledem na pokles poptávky v průmyslu a zhoršení sentimentu ve službách, zatímco důvěra spotřebitelů po dvou měsících poklesu posílila o 2,8 bodu, hlavně díky menším obavám z dalšího vývoje ekonomiky.

    Říjnový pokles souhrnného indikátoru na 97,9 bodu mě nepřekvapuje. Inflace se v září vrátila na 2,5 %, pohonné hmoty byly meziročně dražší o 37,5 % a trh se připravuje na to, že centrální banka v listopadu zvýší úrokové sazby. K tomu se přidává nová nervozita kolem Blízkého východu, ropa Brent se v závěru října vyšplhala na pětiměsíční maximum. Reálná ekonomika ale zatím drží, průmysl v srpnu rostl o 2,6 %, nové zakázky o 5,9 % a maloobchod o 4,3 %,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

    Do konce roku bude podle něj důvěra bude spíše kolísat. Rozhodne hlavně cena ropy a vývoj na Blízkém východě, protože drahá paliva zvedají inflaci a berou domácnostem chuť utrácet. Prognózy přitom pesimistické nejsou. ČNB čeká letos růst ekonomiky o 2,2 % a příští rok o 2,7 %, ministerstvo financí o 1,9 % a 2,4 %. „Klíčové pro vývoj důvěry budou nejbližší dva týdny, kdy statistici zveřejní první odhad HDP za třetí čtvrtletí a bankovní rada rozhodne o sazbách se zohledněním nové prognózy,“ dodává Kymlička.

  • 19. 10.  Za tři čtvrtletí v Česku zbankrotovalo 618 firem, nejvíce od roku 2016

    Od ledna do konce třetího čtvrtletí letošního roku soudy v České republice vyhlásily bankrot 618 obchodních společností. Jedná se o 7% meziroční nárůst a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot obchodních společností, meziročně o 19 % více. Vyplývá to z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz

    „Počet bankrotů za tři čtvrtletí roku roste již třetím rokem. Přestože meziroční dynamika byla o něco pomalejší než loni, celkový počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2016, kdy jich soudy vyhlásily o 60 více. Mezi jednotlivými kraji existují výrazné rozdíly. Zatímco v Moravskoslezském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji se jejich počet meziročně zvýšil o více než dvě pětiny, v kraji Vysočina se naopak o téměř dvě pětiny snížil. Úvěry firmám rostou rychleji než jejich bankovní vklady, a tak se převis úspor nad úvěry výrazně snižuje. Podíl nevýkonných úvěrů firem na objemu úvěrů se nadále snižuje,“ uvádí Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

  • 12. 10.  Nezaměstnanost mírně pod pětkou

    Podíl nezaměstnaných osob v září překvapivě poklesl na 4,97 % ze srpnových 5,05 % a sezónně očištěná nezaměstnanost se snížila. Hlavním důvodem byl poměrně silný odchod lidí z evidence úřadů práce do zaměstnání. Očekávaná vlna absolventů na úřady práce sice dorazila, avšak podzimní nábory ji více než vykompenzovaly. V meziročním srovnání však zůstává nezaměstnanost vyšší, když loni v září podíl nezaměstnaných osob činil 4,55 %.

    Pozitivní zprávou je rovněž poměrně silný meziroční nárůst volných pracovních míst v září 8,6 tisíce na 104,4 tisíce. To může souviset s vyšší poptávkou po lidech v průmyslu. Zářijový průzkum PMI ve výrobním sektoru například ukázal nejrychlejší zvyšování zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu od dubna 2022. Také průzkum náborových plánů pro čtvrté čtvrtletí vyznívá příznivě, když 37 % oslovených zaměstnavatelů plánovalo počet pracovníků zvýšit a jen 13 % snížit. Pokud se tyto záměry promítnou do skutečných náborů, mohl by se trend růstu nezaměstnanosti během podzimu přechodně zastavit,“ uvádí hlavní ekonomu Citfinu Miroslav Novák.

    Za celý rok 2026 lze podle něj očekávat průměrný podíl nezaměstnaných osob na 5,0 %. Silnější růst domácí ekonomiky a obnovení podzimních náborů by měly další růst nezaměstnanosti brzdit. Rizikem zůstává ochlazení hospodářského růstu v návaznosti na vyšší ceny energií a případné zhoršení zahraniční poptávky. Přetrvává také vysoká dlouhodobá nezaměstnanost.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů