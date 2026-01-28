CFOtrends  »  Představenstvo ČSOB Pojišťovny opustil Stanislav Uma, nahradil jej Petr Hošek

V představenstvu ČSOB Pojišťovny skončil ke konci uplynulého roku Stanislav Uma, který bude nadále působit mimo skupinu ČSOB. Od 1. února 2026 se novým členem představenstva ČSOB Pojišťovny stává Petr Hošek, který přichází z pozice generálního ředitele firmy Ušetřeno.cz.

Hošek má bohaté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví – začínal jako produktový manažer v České pojišťovně (2004), poté působil jako provozní ředitel ve společnosti AXA CZ/SK a od roku 2012 jako zástupce generálního ředitele AXA Assistance CEE. V rámci této firmy byl také odpovědný za polský, slovenský a rakouský trh. 

V letech 2016 až 2020 zastával pozici Chief Technical Officer ve společnosti AXA Partners CEE. Do skupiny KBC nastoupil v roce 2020 jako generální ředitel společnosti Ušetřeno.cz.

Těší mě, že budu součástí úspěšně se transformující moderní společnosti. Před pojistným trhem stojí řada atraktivních technologických výzev, které jsou skvělou příležitostí i pro ČSOB Pojišťovnu k inovacím služeb. Naším společným cílem je posunout klientskou spokojenost na další úroveň a tím posílit naši pozici na trhu,“ uvedl Hošek.

Krátce

  • 28. 1.  Snížení sazeb již v únoru? Jan Frait to připustil v rozhovoru pro Reuters

    Viceguvernér ČNB Jan Frait poskytl rozhovor agentuře Reuters, v němž prohlásil, že bankovní rada může diskutovat případné snížení úrokových sazeb již na svém zasedání 5. února. Jak bude ale on sám nakonec hlasovat, to bude záviset na nové prognóze ČNB. Zatím vývoj domácí ekonomiky dle jeho slov snižování úrokových sazeb neospravedlňuje. 

    Pokud by letos mělo dojít ke snižování sazeb, viděl by Frait jeho rozsah maximálně na 50 bb. V důsledku převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát, inflace poklesne v nadcházejících měsících pod 2% cíl. Na takovéto faktory centrální banka nereaguje, vývoj však může vést k poklesu inflačních očekávání, což už by rozhodování centrální banky podle Fraita ovlivnilo.

  • 26. 1.  Nový rok přináší v ekonomice lepší náladu

    Celková nálada v české ekonomice se v lednu mírně zlepšila díky optimističtějšímu sentimentu podnikatelů, zatímco spotřebitelé zaznamenali určité oslabení důvěry. Souhrnný indikátor důvěry zůstal beze změny na hodnotě 100,2. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 0,6 bodu na 98,6, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů klesl o 2,8 bodu na 108,2.

    Domácnosti se totiž více začaly obávat o zdraví české ekonomiky v následujícím roce, nicméně pokud jde o jejich vlastní peněženky, tam si věří nejvíce za posledních šest let. Méně se bojí inflace, nicméně do velkých nákupů se ani tak nijak zvlášť nehrnou,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek

    V podnikatelském sektoru panuje optimismu více v průmyslu, službách a obchodě, méně už ve stavebnictví. Zlepšení sentimentu v průmyslu je částečně způsobeno vyprázdněním skladů na konci loňského roku, zatímco očekávání dalšího růstu výroby zůstávají opatrná. Lednové výsledky tak potvrzují pokračující pozitivní trendy z roku 2025, přičemž nenaznačují ani riziko nákupní horečky či poptávkové inflace, a ladí tak s více než 2% růstem ekonomiky očekávaným pro letošní rok.

  • 26. 1.  Porovnání krajů Česka pomocí dynamických grafů

    Český statistický úřad aktualizoval interaktivní webovou aplikaci Porovnání krajůTa prostřednictvím atraktivních dynamických grafů s názornými animacemi nabízí celkem 34 vybraných statistických ukazatelů zobrazujících kvalitu života obyvatel všech 14 krajů Česka. 

    K dispozici je také zobrazení vývoje jednotlivých ukazatelů v jednoduchých mapách. Vybrané ukazatele reprezentují čtyři oblasti sledovaných statistických dat, a to demografickou, sociální, ekonomickou a oblast životního prostředí.

