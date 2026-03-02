CFOtrends  »  Private equity vstupuje do poradenských firem. Generační výměna a AI urychlují konsolidaci trhu

Private equity vstupuje do poradenských firem. Generační výměna a AI urychlují konsolidaci trhu

Jana Chuchvalcová
Včera

Private Equity
Autor: Shutterstock
Finanční investoři v Evropě i v Česku zvyšují zájem o účetní, daňové i auditorské firmy. Láká je zejména stabilní, opakující se byznys – například outsourcing účetnictví, který vytváří prostor pro rychlé zefektivnění díky digitalizaci a využití AI. Aktuálním příkladem je vstup skupiny Cinven do Grant Thornton Czech Republic. Zároveň se na trhu otevírají příležitosti díky generační výměně u řady zakladatelů menších a středně velkých kanceláří. V rámci zemí střední a východní Evropy se budou investice private equity během příštích tří let pohybovat na úrovni miliard korun.

Konsolidace desítek českých firem?

Ve střední a východní Evropy rozbíhá vlna investic do poradenských a souvisejících služeb, která se v příštích letech podle skupiny Moore Czech Republic promítne do výraznějšího přeskupování na trhu. Největší pozornost investorů míří do Polska, aktivita však roste i v Maďarsku a dalších zemích regionu.

V Česku lze očekávat, že se konsolidace trhu bude týkat řádově desítek malých a středně velkých firem. Celý český trh poradenských služeb je totiž silně fragmentovaný, přičemž dosahuje hodnoty nižších až středních desítek miliard korun.

Akviziční apetit investorů

V konzultačních službách se zároveň vyjasňuje cenová hladina transakcí. „Velké firmy, které jsou součástí mezinárodních profesionálních organizací, se prodávají obvykle na bázi multiplikátoru osmi-až desetinásobku EBITDA,“ říká partner Moore Czech Republic Petr Kymlička s tím, že výslednou cenu ovlivňuje zejména poměr mezi opakovanými a projektovými službami a také míra zapojení původních partnerů. U menších společností se multiplikátor pohybuje jen kolem pěti- až šestinásobku EBITDA, přičemž vedle ceny často rozhoduje i způsob řešení nástupnictví a kontinuita pro klienty i tým.

Méně obchodů a jeden megadeal. Český trh M&A trh přepsala akvizice Tescan Group Přečtěte si také:

Méně obchodů a jeden megadeal. Český trh M&A trh přepsala akvizice Tescan Group

Trend se ale neomezuje na jeden trh ani na jednoho hráče. Cinven tak zdaleka není jedinou private equity skupinou, která se touto oblastí zabývá. Za jednoho z průkopníků lze považovat jiného mezinárodního investora, společnost Waterland, která v minulých letech vstoupila do několika velkých členských firem Moore Global v západní Evropě a pomohla jim díky poskytnutí finančních zdrojů k rychlému akvizičnímu i organickému růstu. Na českém trhu se současně objevují i lokální investiční příběhy – například vstup ARX Equity do společnosti PROXY s cílem posílit nákupní aktivitu v účetnictví a daních.

Generační výměna hýbe trhem

Důležitým motorem současné akviziční vlny je generační výměna. „Ke konsolidaci je dnes na trhu příznivá situace, kdy se mnoho otců zakladatelů‘ blíží do důchodového věku a rozhlíží se po nástupcích,“ vysvětluje Kymlička a zároveň upozorňuje, že u konzultačních firem stojí úspěch podobných vstupů na správném nastavení rolí a motivací lidí. Klíčem k úspěšné akvizici je dle jeho slov správně nastavená spolupráce s původními partnery, protože poradenství obecně je silně založené na konkrétních osobách, jejich vztazích a motivaci.

NRI spouští program IPO fond 2025+ na podporu kapitálového trhu Přečtěte si také:

NRI spouští program IPO fond 2025+ na podporu kapitálového trhu

Upozorňuje rovněž i na dlouhodobá rizika vstupu finančních investorů do těchto služeb, která spočívají v samotné povaze podnikání private equity. Co například zabrání finančnímu investorovi, aby své podíly v několika firmách, zapojených do jednoho mezinárodního řetězce, neprodal po čase do řetězce konkurenčního?

Jde tak o změnu, která může v čase proměnit fungování poradenských sítí i konkurenční dynamiku. Vstup private equity do účetních, daňových a auditorských firem tak představuje „game changer“ v globálním měřítku a jeho důsledky zatím nelze v plné míře předjímat.

Krátce

  • 2. 3.  Průmyslové přešlapování pokračuje

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v únoru meziměsíčně vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 50,0, a nachází se tak přesně na pomezí mezi expanzí a kontrakcí. Zpracovatelé hlásí růst objemu výroby, klesají ovšem nové zakázky. V reakci na slabou poptávku dochází ke snižování zaměstnanosti, často formou nenahrazování přirozeně odcházejících pracovníků. Zdražovaly vstupy jako kovy nebo dřevo, což se následně projevovalo i růstem cen výstupů. Výhled však zůstává relativně optimistický, když výrobci věří v růst investic a nacházení nových odběratelů.

    „Tuzemský průmysl tak nadále lavíruje na hraně mezi poklesem a oživením, přičemž jeden měsíc obvykle přináší optimističtější, další naopak pesimističtější signály. Společným jmenovatelem zůstává relativně slabá zahraniční poptávka, což zřejmě souvisí hlavně se slabým výkonem německého průmyslového sektoru,“ uvádí hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil s tím, že rok 2026 se nejspíš ponese v podobném duchu jako ten předchozí. Z domova bude příznivě působit pokračující ekonomické oživení, v zahraničí se budeme toužebně vyhlížet odražení Německa.



  • 26. 2.  Důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

    Souhrnný indikátor důvěry se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 101,1, a to při rozdílném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně klesl o 0,6 bodu na úroveň 107,6.

    Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí podle ČSÚ zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících. To důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila již potřetí za sebou, přičemž za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících.

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

Další krátké zprávy

