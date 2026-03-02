Private equity vstupuje do poradenských firem. Generační výměna a AI urychlují konsolidaci trhu

Konsolidace desítek českých firem?
Ve střední a východní Evropy rozbíhá vlna investic do poradenských a souvisejících služeb, která se v příštích letech podle skupiny Moore Czech Republic promítne do výraznějšího přeskupování na trhu. Největší pozornost investorů míří do Polska, aktivita však roste i v Maďarsku a dalších zemích regionu.
V Česku lze očekávat, že se konsolidace trhu bude týkat řádově desítek malých a středně velkých firem. Celý český trh poradenských služeb je totiž silně fragmentovaný, přičemž dosahuje hodnoty nižších až středních desítek miliard korun.
Akviziční apetit investorů
V konzultačních službách se zároveň vyjasňuje cenová hladina transakcí. „Velké firmy, které jsou součástí mezinárodních profesionálních organizací, se prodávají obvykle na bázi multiplikátoru osmi-až desetinásobku EBITDA,“ říká partner Moore Czech Republic Petr Kymlička s tím, že výslednou cenu ovlivňuje zejména poměr mezi opakovanými a projektovými službami a také míra zapojení původních partnerů. U menších společností se multiplikátor pohybuje jen kolem pěti- až šestinásobku EBITDA, přičemž vedle ceny často rozhoduje i způsob řešení nástupnictví a kontinuita pro klienty i tým.
Trend se ale neomezuje na jeden trh ani na jednoho hráče. Cinven tak zdaleka není jedinou private equity skupinou, která se touto oblastí zabývá. Za jednoho z průkopníků lze považovat jiného mezinárodního investora, společnost Waterland, která v minulých letech vstoupila do několika velkých členských firem Moore Global v západní Evropě a pomohla jim díky poskytnutí finančních zdrojů k rychlému akvizičnímu i organickému růstu. Na českém trhu se současně objevují i lokální investiční příběhy – například vstup ARX Equity do společnosti PROXY s cílem posílit nákupní aktivitu v účetnictví a daních.
Generační výměna hýbe trhem
Důležitým motorem současné akviziční vlny je generační výměna. „Ke konsolidaci je dnes na trhu příznivá situace, kdy se mnoho ‘otců zakladatelů‘ blíží do důchodového věku a rozhlíží se po nástupcích,“ vysvětluje Kymlička a zároveň upozorňuje, že u konzultačních firem stojí úspěch podobných vstupů na správném nastavení rolí a motivací lidí. Klíčem k úspěšné akvizici je dle jeho slov správně nastavená spolupráce s původními partnery, protože poradenství obecně je silně založené na konkrétních osobách, jejich vztazích a motivaci.
Upozorňuje rovněž i na dlouhodobá rizika vstupu finančních investorů do těchto služeb, která spočívají v samotné povaze podnikání private equity. Co například zabrání finančnímu investorovi, aby své podíly v několika firmách, zapojených do jednoho mezinárodního řetězce, neprodal po čase do řetězce konkurenčního?
Jde tak o změnu, která může v čase proměnit fungování poradenských sítí i konkurenční dynamiku. Vstup private equity do účetních, daňových a auditorských firem tak představuje „game changer“ v globálním měřítku a jeho důsledky zatím nelze v plné míře předjímat.