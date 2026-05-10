Průběh valné hromady: klíčová procesní pravidla a praktická rizika

redakce
Včera

Právní poradkyně a partnerka skupiny Hills Jana Polák Dudychová
V předchozím díle jsme prošli formy valné hromady a kritéria pro jejich volbu. Nyní se zaměříme na samotný průběh zasedání – od kontroly usnášeníschopnosti přes hlasování až po přijetí usnesení. Právě v této fázi vznikají procesní vady, které se zpravidla projeví až zpětně – typicky při napadení usnesení, auditu nebo transakční prověrce.

Scénář valné hromady

Procesní rizika valné hromady lze výrazně snížit kvalitní přípravou jejího průběhu. V praxi se proto osvědčuje připravit tzv. scénář valné hromady – detailní písemný plán jednání obsahující program valné hromady, návrhy usnesení, způsob hlasování i instrukce pro vedení zasedání. U složitějších valných hromad bývá scénář připraven i v podobě „slovo od slova“.

Scénář management zpravidla připravuje již po finalizaci programu valné hromady a návrhů usnesení. Nejde pouze o organizační pomůcku – v případě sporu může představovat významný důkaz, že společnost postupovala předvídatelně a v souladu se zákonem.

CFO insight: U konfliktních nebo transakčně významných valných hromad bývá kvalitně připravený scénář stejně důležitý jako samotný obsah navrhovaných usnesení. Procesní chyba může znehodnotit i ekonomicky správné rozhodnutí.

Listina přítomných a zastoupení

Každá valná hromada začíná kontrolou osob oprávněných účastnit se jednání a vykonávat hlasovací práva. K tomu slouží listina přítomných, která představuje jeden ze základních procesních dokumentů valné hromady (§ 188 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo také „ZOK“, pro s.r.o.; § 413 ZOK pro a.s.).

Listina přítomných má zásadní důkazní význam zejména při sporech o platnost usnesení valné hromady. Soud z ní zpravidla vychází při posuzování usnášeníschopnosti, existence hlasovacích práv i správnosti výsledků hlasování.

Společník nebo akcionář se může valné hromady účastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci (§ 168 odst. 1 ZOK pro s.r.o.; § 399 odst. 1 ZOK pro a.s.). V praxi bývá plná moc často podceňovaným dokumentem – zejména u strategických rozhodnutí je vhodné předem ověřit rozsah zmocnění i případné hlasovací instrukce.

U významnějších rozhodnutí lze doporučit, aby plná moc obsahovala nejen samotné oprávnění k zastupování, ale i instrukce k hlasování nebo postup pro neočekávané situace během jednání. Pokud nejsou pokyny součástí plné moci, je vhodné je alespoň prokazatelně zachytit v jiné písemné formě, typicky e-mailovou komunikací.

Praktický tip: Nejčastější procesní chyby nevznikají při samotném hlasování, ale již při identifikaci přítomných osob nebo vyhodnocení jejich hlasovacích práv. Zvýšenou pozornost je vhodné věnovat zejména zástupcům, osobám jednajícím ve shodě a případům omezení výkonu hlasovacích práv.

Kontrola usnášeníschopnosti

Jedním z prvních kroků po zahájení valné hromady je ověření její usnášeníschopnosti. Bez splnění zákonného nebo smluvně upraveného kvóra nemůže valná hromada platně přijímat usnesení.

Typ

Podmínka usnášeníschopnosti

Zákonný základ

s.r.o.

Přítomnost společníků s alespoň polovinou všech hlasů

§ 169 odst. 1 ZOK

a.s.

Přítomnost akcionářů s akciemi přesahujícími 30 % základního kapitálu

§ 412 odst. 1 ZOK

Při posuzování usnášeníschopnosti se nepřihlíží k hlasům, které nelze vykonávat z důvodu zákonného omezení (§ 169 odst. 3 ZOK; § 412 odst. 2 ZOK).

Praktický tip: Usnášeníschopnost je vhodné ověřit a výslovně deklarovat ještě před zahájením věcné části jednání. Nesprávné vyhodnocení hlasovacích práv může ovlivnit nejen výsledek hlasování, ale i platnost přijatých usnesení.

Hlasování a kvalifikovaná většina

Valná hromada zpravidla rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných osob, pokud společenská smlouva nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší (§ 170 ZOK pro s.r.o.; § 415 ZOK pro a.s.).

U některých zásadních rozhodnutí však zákon stanoví přísnější režim, typicky při změně zakladatelského dokumentu, změnách základního kapitálu, přeměnách společnosti nebo jejím zrušení s likvidací. V těchto případech se uplatní tzv. kvalifikovaná většina.

Rozhodnutí

s.r.o.

a.s.

Základ výpočtu

2/3 hlasů všech společníků

2/3 hlasů přítomných akcionářů

Dopad nepřítomnosti

Nepřítomný společník fakticky oslabuje možnost přijetí usnesení

Nepřítomný akcionář se do výpočtu nezapočítává

Zákonný základ

§ 171 odst. 1 ZOK

§ 416 odst. 1 ZOK

Rozdíl má zásadní praktický dopad na organizaci valné hromady i strategii hlasování. U s.r.o. totiž nepřítomnost společníka fakticky působí obdobně jako hlas proti. Naopak u a.s. se kvalifikovaná většina počítá pouze z hlasů přítomných akcionářů.

CFO insight: Rozdíl mezi hlasováním v s.r.o. a a.s. má přímý dopad na vyjednávací sílu jednotlivých společníků nebo akcionářů. Zatímco u s.r.o. může samotná neúčast blokovat přijetí strategického rozhodnutí, u a.s. bývá klíčová především mobilizace hlasů přítomných na valné hromadě.

Záležitosti neuvedené v pozvánce

Záležitosti, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s tím všichni společníci nebo akcionáři (§ 185 ZOK pro s.r.o., § 408 odst. 2 ZOK pro a.s.).

CFO insight: Souhlas všech přítomných nestačí. Pro projednání bodu mimo pořad jednání je vyžadován souhlas všech společníků nebo akcionářů společnosti, včetně nepřítomných osob.

Právo akcionáře a.s. na vysvětlení

Akcionáři mají právo požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí potřebných pro posouzení projednávaných bodů nebo výkon akcionářských práv (§ 357 odst. 1 ZOK). Není-li možné vysvětlení poskytnout přímo na valné hromadě, lze jej poskytnout dodatečně do 15 dnů (§ 358 odst. 1 ZOK).

Praktický tip: Management by měl u významnějších valných hromad předem vyhodnotit okruh očekávaných dotazů a připravit způsob jejich zodpovězení.

Co si z toho odnést?

Procesní vady při valné hromady se zpravidla projeví až zpětně – typicky při napadení usnesení, auditu nebo transakční prověrce. Chybná listina přítomných, nesprávné vyhodnocení hlasovacích práv nebo hlasování o záležitosti mimo pořad jednání mohou zpochybnit i věcně správné rozhodnutí.

Autorkou textu je právní poradce a partnerka skupiny Hills Jana Polák Dudychová.

  • 10. 5.  Tahounem růstu byly opět pozemní stavby

    Stavební produkce v březnu meziročně vzrostla o 5,8 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,0 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 13,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 1,2 % bytů méně.

    Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 %. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ říká Petra Kačírková z ČSÚ. K meziročnímu růstu počtu vydaných stavebních povolení přispěl podle odborníků z ČSÚ vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u výstavby nových budov však meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených staveb bytových domů.

  • 7. 5.  Růst průmyslové produkce v březnu zpomalil

    Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 %, zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení.

    V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

  • 7. 5.  Inflace se začíná vzdalovat cíli ČNB

    Inflace v průběhu dubna poskočila z 1,9 % na 2,5 %, a výrazně tak předčí stávající prognózu centrální banky. Do velké míry jde tento nárůst na vrub důsledků války v Perském zálivu. Propsaly se do ní dozvuky zdražování PHM, které sice zbrzdila vládní regulace a nižší spotřební daň. Naproti tomu pokračovalo zlevňování potravin, které z inflace odmazalo dvě desetiny procentního bodu.

    Je vidět, že růst cen nafty a benzínu byl natolik silný, že s inflací zamával i navzdory poměrně malé váze ve spotřebitelském koši,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflace bude v následujících měsících kolísat v závislosti na srovnávacím základu, nicméně trendově bude směřovat ke trojce. Jak rychle se to stane, to se podle jeho slov bude odvíjet od reakce energetických společností, které časem začnou propisovat zdražení plynu a elektřiny na velkoobchodním trhu.

