Průmysl a ocelářství pod tlakem. Češi volají po jejich ochraně

Průmysl jako základ národní identity a prosperity
Česká populace má silné a pozitivní vazby na průmysl a ocelářství. Podle výzkumu agentury STEM/MARK si devět z deseti Čechů uvědomuje klíčovou roli průmyslu pro zaměstnanost a ekonomickou stabilitu. Ocel samotnou pak vnímá více než 7 z 10 Čechů jako strategický materiál nezbytný pro chod společnosti a tři čtvrtiny Čechů ji považují za klíčovou i z hlediska bezpečnosti státu.
„Ocel je klíčová ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo železniční dopravě. Neobejde se bez ní ani obranný průmysl, proto je třeba na ocelářství nahlížet jako na strategické odvětví a výrobu oceli udržet v Česku a Evropě,” připomíná Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Osm z deseti lidí chce, aby bylo Česko v oblasti oceli co nejvíce soběstačné a nezávislé na jejím dovozu. Obdobný podíl veřejnosti podporuje i státní pomoc ocelářství kvůli jeho náročným podmínkám v oboru a silné mezinárodní konkurenci.
Pozitivní vnímání oceli se týká i environmentálního aspektu: téměř dvě třetiny Čechů ji označují za ekologický materiál.
Češi se o průmysl obávají
Podle výzkumu panuje shoda napříč společností, že by měl stát průmysl a ocelářství podporovat, protože čelí náročným podmínkám, jako je mezinárodní konkurence, regulace EU, Green Deal a další. Souhlas s touto podporou průmyslu vyjádřilo 86 % Čechů. Devět z deseti Čechů spojuje průmysl s českou tradicí a národní identitou a sedm z deseti jej vnímá jako motor ekonomického rozvoje. Význam, který veřejnost průmyslu přikládá, roste s věkem.
„Celkové výsledky ukazují, že pro většinu Čechů má průmysl – a v neposlední řadě také ocelářství – nejen ekonomickou, ale i symbolickou hodnotu. Stále rezonuje představa, že průmysl drží zemi pohromadě a zajišťuje prosperitu. Zároveň sílí volání po tom, aby stát tato strategická odvětví chránil, ideálně formou finanční podpory,“ vysvětluje analytik STEM/MARK Dalibor Stehno. Státní podporu průmyslu obecně schvaluje 86 % veřejnosti. Rezervovanější jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé a respondenti z domácností s vyššími příjmy.
Češi zároveň vnímají český průmysl jako ohrožený. Více než polovina Čechů vidí největší hrozby pro český průmysl v cenách energií (58 %) a regulacích z EU (53 %). Konkurenci mimo EU považuje za riziko 49 % respondentů.
Práce je víc než regionální rozvoj
Průzkum také ukázal, že sedm z deseti Čechů věří, že průmysl má pozitivní dopad na rozvoj regionů. Jen 15 % však považuje regionální rozvoj za jeho hlavní přínos – veřejnost klade větší důraz na zaměstnanost a hospodářský růst. Zachování těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji podporuje 8 z 10 Čechů, přičemž podpora je nejvyšší mezi obyvateli samotného kraje. Proti se vyslovilo pouze 8 % respondentů
Pozn.: Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na National Sample se zúčastnilo 4609 respondentů reprezentujících českou obecnou populaci ve věku 18+ let proporčně podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 3. do 17. července 2025.